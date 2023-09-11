【暴雨水浸】保險業︰車主買「全保」可索償　「三保」只賠人命傷亡？

世紀黑雨帶來水浸及山泥傾瀉，導致多宗意外傷亡及財物損失，不少汽車都因是次天災而報廢，包括行車途中因水浸而「死火」，或者停車場被淹沒等等。那麼車主可否向保險公司索償？

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄今早在商台節目指，如車主有購買俗稱「全保」的綜合車輛保險，證明已盡力避免及減少意外損失，保險賠償範圍會包括受水浸影響，如車主只購買第三者保險，就只會賠償涉及人命傷亡的索償。

羅少雄又預計涉及今次暴雨的保險索償額，較超強颱風山竹的30億元索償額更高，明年保費或會增加。

彭博料全城損失最少1億美元

據彭博資訊估計，這場最少自1884年以來最嚴重的暴雨，會為香港帶來超過1億美元（約7.8億港元）的損失。

彭博引述數據指，早前吹襲香港的颱風「蘇拉」造成的損失較小，雖然它是2018年颱風「山竹」後最強勁的颱風，但並沒有引發太大的洪水。

5年前的「山竹」引發了洪水，最終造成了4.7億美元（約36.6億港元）的損失。「山竹」之前，颱風「天鴿」也引發了1.4億美元（約10.9億港元）的索賠。

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