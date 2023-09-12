22歲炒幣蝕近63萬　Google工程師︰投資加密貨幣有一個大忌

現年22歲的美國男子Ethan Nguonly任職Google軟件工程師，據CNBC報導，他十幾歲就在父母的幫助下開始投資股票。如今，Nguonly的投資組合包括退休賬戶和經紀賬戶，以及兩棟分別位於佛州和加州的住宅物業，合共涉資近13.5萬美元（約105.8萬港元），更設下「35歲退休」的進取目標。只是如今走到這一步並非一帆風順，Nguonly就曾因炒幣虧損約8萬美元（近63萬港元）。

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Nguonly表示，2021年11月至2022年6月的半年多期間，他通過俗稱「孖展」（即保證金）的衍生工具投資加密貨幣，損失了約8萬美元，當中包括3萬美元的本金和估計5萬美元的未變現收益。

當年，Nguonly已經在比特幣（Bitcoin，BTC）和以太坊（Ethereum，ETH）投放了一定規模的資金，價值約4萬美元，另外他還投資了數百美元的山寨幣（Altcoin）如柴犬幣（Shiba Inu，SHIB）和狗狗幣（Dogecoin，DOGE）。而隨着比特幣價格上揚，他決定透過孖展形式購入更多比特幣，涉資約1.5萬美元。

Nguonly憶述，隨着比特幣價格飆升至歷史最高點，他的持貨總值一度勁彈約5萬美元。但去到2021年底，加密貨幣市場開始「牛轉熊」；及至2022年夏季，比特幣價格更暴瀉逾七成。

「我用了一些我不一定擁有的錢來進行投資，」Nguonly稱，「一旦加密貨幣市場發生逆轉，我的損失就會放大。」

炒孖展風險高 跌市隨時損失慘重

當投資者以孖展購買資產，實際上是從經紀借貸，即抵押按金，以便擴大投資規模、增加收入；但如果市場走向相反，投資者也將面臨損失更大的風險，一如Nguonly的經歷。當比特幣價格暴跌，他面臨追加保證金的通知，必須出售其持有的大部分比特幣來支付其貸款成本。

為了在「炒孖展」時獲利，投資必須超過貸款成本，若然投資貶值，損失將更巨大。任何類型的證券都有可能發生類似情況，但加密貨幣等波動性較大的資產可能會讓孖展投資者更易遭受Nguonly曾經歷過的損失。

事實上，以任何方式投資加密貨幣一直都有風險。即使在2021年11月比特幣價格觸頂前，投資加密貨幣也是極具投機性、波動性大而且不受監管的行為。因此專家對於相關投資有以下建議：

衡量自身承受能力：審視投資額，維持在自己「輸得起」的規模

切忌「心雄」：避免為增加獲利，而急於參與你不了解、不熟悉的投資技術或工具，例如期權交易或孖展

銘記教訓：只投資你手頭上擁有的錢

回首過去，Nguonly並不後悔投資加密貨幣。雖然他承認自己對加密貨幣價值持續增長的信念可能有點過度樂觀，但他認為，自己當年犯下的嚴重錯誤只是投入了太多資金，而且是他手頭沒有的資金。

如果不以孖展購買比特幣，Nguonly仍可能會在經濟低迷時期輸錢，但孖展使他過度槓桿化，大大加劇了他的損失。

如今，Nguonly繼續將部分資金投放於加密貨幣，但堅持投資較成熟的比特幣和以太坊，而不是波動性更大的山寨幣。「我仍然相信加密貨幣這個整體，」他說，「然而，我的確認為很多山寨幣可能風險很大，我避免向它們投入任何資金。」

他從虧損8萬美元的錯誤中學到的最大教訓是：「只投資你擁有的資金」。

Nguonly仍時不時冒一些財務風險。儘管有更多的資金可供投資，他表示，隨着投資組合的增加，他的風險承受能力有所下降。他目前專注於投機性較低的投資，例如交易所買賣基金（ETF）和購買房地產物業。

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