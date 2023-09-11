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年輕一代相比「80後」　對買樓前景更樂觀　18%千禧世代「一生不買樓」

個人增值 13:30 2023/09/11

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《商業内幕》引述Redfin的最新調查顯示，與千禧一代（生於1981至1996年的人）相比，美國Z世代（生於1997至2012年的人）對買樓的前景更樂觀；先前的研究亦證明，Z世代的儲蓄能力也更強。

18%千禧代認為一生不會擁有住房

在接受調查的1,340名Z世代中，約12%的人認為自己在有生之年不可能擁有住房。與此同時，在1,973名受訪的千禧一代中，有18%的人持相同看法。

近一半的千禧世代受訪者表示，存錢支付首期的能力是擁有住房的障礙，而Z世代的這一比例為33%。

根據世代動力學中心（The Center for Generational Kinetics）的Z世代狀況報告，千禧一代更擔心為住房存錢的問題，這與Z世代在儲蓄方面做得更好的研究發現相一致。

此外，Redfin 4月發表的報告亦指，Z世代在買樓方面處於領先地位。2022年，30%的美國25歲年輕人擁有自己的房子，略高於千禧一代（28%）和X世代（生於1965至1980年的人）（27%）。

Z世代面臨的市場環境更友好

Redfin首席經濟學家Daryl Fairweather此前告訴《商業内幕》，與2008年經濟衰退後千禧一代面臨的勞動力市場相比，現在踏入職場的Z世代有更高的薪酬、2021年創紀錄的低按揭利率，甚至遠程工作選擇都有助於他們買樓。

不過，根據最近的調查，這兩代人在買房方面仍然猶豫不決。Z世代和千禧一代都擔心，高昂的住房成本和學生貸款等因素將阻礙他們成為業主。

Fairweather指出，這是因爲房價太高，而這些年輕人沒有合適的資產（例如以前的房屋）來建立財富。

他表示：「許多年輕人在租房和買房之間別無選擇，他們租房是因為儘管租金也增加了，但仍然比在全美大部分地區買房更便宜，而且租房者不需要付首期。」

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