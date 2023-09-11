【PayMe新條款】「不動帳戶」被終止惹熱議　其實條款一直存在？其他電子錢包都有類似政策？

滙豐銀行旗下電子錢包PayMe更改條款，日前經電郵向客戶發出條款及細則的變動通知，如用戶至少30天未有使用PayMe錢包接收或支付任何款項，滙豐可暫停其使用PayMe；若用戶至少90天未有使用PayMe錢包接收或支付任何款項，滙豐可終止其使用PayMe。新條款將於10月7日起生效。

PayMe帳戶被停用後，公司會將儲蓄在 PayMe內的所有資金轉賬至與用戶PayMe帳戶連接的其中一個銀行戶口。儘管如此，不少PayMe用戶認為新條款不合理，亦有網民表示擔心存款被扣起，揚言會把錢從現有的PayMe帳戶轉走。

金管局有管控「不動帳戶」的要求

據了解，PayMe一直執行有關政策，過去的條款列明30日未有使用的帳戶可被暫停、90日則可被終止，滙豐是次條款修訂，只是加入「接收或支付任何款項」之字眼，以釐清「無使用」的定義。

相關政策是為符合監管要求而制定和執行，以防止久未使用的電子錢包帳戶被盜用。據金管局《儲值支付工具持牌人監管的應用說明》中提到，儲值支付工具持牌人「應就在一段較長期間內沒有進行任何交易的帳戶(不動帳戶)實施額外管控措施。例如持牌人可停止不動帳戶的支付功能，直至確信該帳戶是繼續由真正的使用者使用。」當局在這裡沒具體定義「一段較長時間」是多久，但相信不同支付工具會因應當局的上述指引，再自行制定針對不動帳戶的政策。

其他電子錢包有類似政策

中銀旗下BOC Pay的《常見問題》列明，如用戶的支付帳戶連續兩年沒有交易（如財務或其他），該行將會設定其支付賬戶為只收不付狀態。如想繼續使用支付帳戶，須經聯繫中心或分行辦理。BOC Pay條款亦列明，如用戶於該行不時指定的時間內沒有使用BOC Pay生物認證功能，生物認證功能將被暫停使用，用戶需重新設定生物認證功能。

手機八達通三年無用或收行政費

八達通亦有處理不常用Smart Octopus的政策。如用戶的iPhone或Apple Watch內的八達通、Huawei Pay八達通或Smart Octopus in Samsung Pay於三年內並無增值或作支付用途，便會成為不常用Smart Octopus。港幣15元的不常用Smart Octopus行政費將會從該八達通的餘額及按金中扣除。若該八達通其後仍沒有任何交易 ，將會被扣除每年港幣15元的行政費直到餘額及按金被扣完為止。在此情況下，該八達通將會被註銷及無法重新啟動。

惟行政費只於成人類別及客戶為年齡18至59歲的個人八達通收取，不適用於長者類別、年齡在18歲以下和60歲或以上的個人八達通客戶及銀行聯營手機八達通卡。

八達通表示，為避免繳付此行政費，用戶可透過八達通網站、八達通App或八達通服務站查詢很久未使用的Smart Octopus的狀況；如未需繳付不常用Smart Octopus行政費，應於距離上一次增值或付款交易起計，不遲於三年內持續使用。如不常用Smart Octopus須要繳付此行政費，應透過八達通服務站或任何港鐵客務中心，重新啟動不常用Smart Octopus並持續使用；要是不需要保留該Smart Octopus，可在重新啟動後取消，並辦理退款以取回按金及餘額。

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