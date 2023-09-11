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【退休規劃】6種退休型態　從「繼承者」到「退縮者」　都有合適的理財工具

博客 07:30 2023/09/11

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隨著醫療科技的不斷進步， 人們越趨長壽，生活水平也在不斷提高。現時，不少人即使到了法定的退休年齡，實際上卻還是正值「壯年」。沒有人會想一直工作到老，但是，退休後的經濟來源及如何維持一定的生活質素，就成為了現代人「幸福的煩惱」。

每個人所渴望的退休生活都各有不同，對此，美國心理學家南希施洛斯伯格 (Nancy K. Schlossberg) 就以一個心理測驗，歸納出普遍大眾的6種退休型態︰

1繼承者退休後志趣不變，持續把專業發揮在相關領域上，維持著相當的競爭力與工作量；例如，中學輔導教師退休後，轉任社區大學講師/專業經理人兼職顧問等。
2冒險者將退休視為實現未完成夢想的機會；例如，喜歡田園生活的人，會買下農場，推廣有機種植，並發展出新商機。
3享受者認為退休就是要好好放鬆，享受自由的時光，不必有特定的規劃；例如，發展自己喜愛的活動，偶爾來一趟小旅行。
4旁觀者依然對過去的工作和社會現況非常在意，時常以專業評論時事，卻很少有實際行動；例如，退休的公務員，仍熱衷追蹤新聞，卻已沒有介入公共事務的機會和行動。
5搜尋者仍在尋找合適的退休模式，雖然對未來感到些微恐懼，但抱持正向態度不斷摸索和嘗試。
6退縮者幾乎不再接觸退休前的活動與人際關係，個性變得封閉而不開心。在工作時期就對退休毫無想像。

 

雖然不知道你會否屬於以上其中的一類，但無論是那種型態，對於「退休」，大部分人均要面對健康與經濟的變動，還有情緒和心態的調整。因此，及早為自己的退休作適當的規劃，就能有利自己於日後享受無憂的退休生活，解決「幸福的煩惱」。

 

年金可「一世有糧出」　適合任何退休型態

在退休規劃中，「年金」就是其中一個不可或缺的理想工具。現時市場上有不同的年金計劃可供選擇，較全面的便是「終身年金」。終身年金是一份保證終身派發的年金計劃，即使受保人活到100歲或更長壽， 仍可一世「有糧出」。市面上的終身年金會於累積期內不斷滾存增值，透過「雪球效應」讓賬戶價值不斷遞增，累積起來的豐厚回報將有助實現退休夢想。部分終身年金亦會於指定年期提供保證特別回報及額外回報，而較全面的計劃更會提供多元化的年金權益選擇，以配合個人化的退休規劃需要；無論你是屬於那種退休型態，應有一款合符你的需求。此外，部分計劃更容許靈活更改保單受保人，將累積的財富傳承後代。

「退休」可說是人生的另一階段，想過得無憂無慮，盡情領略之前忙於工作而來不及好好欣賞的美好風光， 就切勿延遲開展計劃，盡早打造你的無憂第二人生。

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撰文 : 葉偉傑 萬通保險市務部副總裁

欄名 : 保險DNA

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