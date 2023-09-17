【綠債2023】9.18起認購　滙豐7免恒生8免、券商更進取逾10項豁免（新增銀行抽獎活動整合）

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10大高息基金 年化11.7厘月月派息 這5隻今年賺息又賺價（2023年9月更新）
政府宣布發行新一批綠色債券，年利率與通脹掛鈎，但保證回報率為4.75厘，意味無論香港通脹是多少，投資者也能保證獲得每年4.75厘回報。
|綠色債券2023詳情
|發行額
|150億元，最多提高至200億元
|年期
|3年
|入場費
|每手1萬元
|派息
|每6個月一次，與本地通脹掛鈎的利息，但息率不會少於4.75厘
|認購期
|2023年9月18日早上9時- 9月28日下午2時
|發行日
|2023年10月10日
|上市日
|2023年10月11日在聯交所上市
|綠色債券2023
|綠色債券2022
|銀色債券2023
|保證回報
|4.75厘
|2.5厘
|5厘
|每手
|1萬元
|預計每手收息（3年合共）
|1425元
|750元
|1500元
|發行額
|最多200億元
|200億元
|550億元
|有效申請
|？
|48.8萬份
|32.4萬份
|最多獲派
|？
|5手
|23手
必睇綠債攻略︰專家料首日可升6% 銀彈攻勢或無效？拆解「免息免按金」真相
雖然離開售還有1星期，但讀者宜趁早準備資金及認購渠道。不少銀行已在積極搶客，推出不同的優惠（本表為歸納性質，各項收費、豁免優惠詳情及其細則條款，建議向銀行官方進一步了解）︰
|銀行
|滙豐 (7免)
|恒生 (8免)
|渣打 (6免)
|中銀香港 (全免)
|花旗 (6免)
|信銀國際 (7免)
|工銀亞洲 (9免)
|建行亞洲
|大新 (9免)
|交行香港
|上商 (10免)
|創興 (7免)
|招商永隆 (7免)
|認購手續費
|免
|免
|免
|免
|免
|免
|免
|免
|免
|免
|免
|免
|免
|託管服務費
|免
|免
|免
|免
|免
(存倉費)
|免
|免
|免
|免
|免
|免
|免
|免
|代收利息費
|免
|免
|免
|免
|免
|免
|免
|免
|免
|免
|免
|免
|免
|到期贖回費
|免
|免
|免
|免
|免
|免 (包括提早贖回費)
|免 (包括以債券形式交易的提早贖回費)
|免
|免
|免
|免
|免 (包括提前贖回費)
|免
|二手買賣交易／手續費
|免 (以場外交易形式賣出債券手續費)
|免 (賣出債券費)
|免
|免 (以股票形式在二手市場交易的買入經紀費、沽出經紀費)
|免
|免 (經債券戶口買入及賣出)
|免
|免
(場外交易)
|免 (首兩星期經場外交易市場沽出之債券交易費；首兩星期經港交所沽之交易佣金)
|轉倉費
|免 (由其他銀行轉入費用；由其他經紀行轉入費用；於CMU及CCASS之間轉貨申請手續費)
|免 (非經中央結算系統的存入費、轉出費；經聯交所買入綠債的證券存入費)
|免 (轉至渣打股票投資戶口費用)
|免
|免
|免 (轉出及轉入)
|免 (由債券形式轉換至股票形式；存入費)
|免
|免 (轉出至其他銀行的轉出費；轉倉至大新之證券戶口)
|免
(以股票及債券形式存入之費用)
|免 (債券轉入及轉出費)
|免
除「N免」外 銀行抽獎活動整合（注意條款及細則規定，建議向官方跟進查詢）
恒生銀行：
中銀香港：
上商銀行：
券商在搶客方面更加進取，優惠「8免起」，多達12免（本表為歸納性質，各項收費、豁免優惠詳情及其細則條款，建議向證券行官方進一步了解）︰
|證券行
|富途 (12免)
|富昌 (綠債相關12免)
|耀才 (11免)
|致富 (8免)
|輝立 (11免)
|老虎 (13免)
|按金
|免 (新舊客各設手數上限)
|免 (只限1手)
|免
|免 (限首2,000名、認購5手以內)
|利息
|免 (孖展，須領券)
|免 (孖展，新舊客各設金額上限)
|免 (孖展，只限1手)
|免
|免 (融資利率)
|認購手續費
|免 (包括申請手續費)
|免
|免
|免 (現金申請手續費)
|可低至$0或豁免 (指定規模及情況)
|免 (包括中籤費)
|存入費
|免
|免
|免
|免
|免
|免
|存倉費
|免
|免
|免
|免
|免
|免
|託管服務費
|免
|免
|免
|免
|免
|免
|不動戶費
|免
|免
|免
|免
|免
|免
|平台費
|免 (暗盤交易)
|免
|免 (暗盤買賣)
|免 (交易平台費)
|暗盤買賣佣金
|免
|免 (網上交易)
|免 (網上交易)
|免 (指定規模及情況)
|（免買入、沽出佣金）
|上市後買入佣金
|免 (上市後3個月內於電子渠道買入)
|免
|（免買入、沽出佣金）
|代收利息費
|免
|免
|免
|免
|免
|到期贖回費
|免 (包括提早贖回費)
|免
|免
|免
|免
|免
|二手買賣交易／手續費
|轉倉費
|免 (轉入費)
|免
|免
證券行免按金/免佣優惠 須滿足特定條件方可獲得（注意條款及細則規定，建議向官方跟進查詢）
富途：
富昌：
耀才︰
輝立：
老虎：
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欄名 : 綠債2023