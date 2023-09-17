【綠債2023】9.18起認購　滙豐7免恒生8免、券商更進取逾10項豁免（新增銀行抽獎活動整合）

政府宣布發行新一批綠色債券，年利率與通脹掛鈎，但保證回報率為4.75厘，意味無論香港通脹是多少，投資者也能保證獲得每年4.75厘回報。

綠色債券2023詳情 發行額 150億元，最多提高至200億元 年期 3年 入場費 每手1萬元 派息 每6個月一次，與本地通脹掛鈎的利息，但息率不會少於4.75厘 認購期 2023年9月18日早上9時- 9月28日下午2時 發行日 2023年10月10日 上市日 2023年10月11日在聯交所上市

綠色債券2023 綠色債券2022 銀色債券2023 保證回報 4.75厘 2.5厘 5厘 每手 1萬元 預計每手收息（3年合共） 1425元 750元 1500元 發行額 最多200億元 200億元 550億元 有效申請 ？ 48.8萬份 32.4萬份 最多獲派 ？ 5手 23手

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雖然離開售還有1星期，但讀者宜趁早準備資金及認購渠道。不少銀行已在積極搶客，推出不同的優惠（本表為歸納性質，各項收費、豁免優惠詳情及其細則條款，建議向銀行官方進一步了解）︰

銀行 滙豐 (7免) 恒生 (8免) 渣打 (6免) 中銀香港 (全免) 花旗 (6免) 信銀國際 (7免) 工銀亞洲 (9免) 建行亞洲 大新 (9免) 交行香港 上商 (10免) 創興 (7免) 招商永隆 (7免) 認購手續費 免 免 免 免 免 免 免 免 免 免 免 免 免 託管服務費 免 免 免 免 免

(存倉費) 免 免 免 免 免 免 免 免 代收利息費 免 免 免 免 免 免 免 免 免 免 免 免 免 到期贖回費 免 免 免 免 免 免 (包括提早贖回費) 免 (包括以債券形式交易的提早贖回費) 免 免 免 免 免 (包括提前贖回費) 免 二手買賣交易／手續費 免 (以場外交易形式賣出債券手續費) 免 (賣出債券費) 免 免 (以股票形式在二手市場交易的買入經紀費、沽出經紀費) 免 免 (經債券戶口買入及賣出) 免 免

(場外交易) 免 (首兩星期經場外交易市場沽出之債券交易費；首兩星期經港交所沽之交易佣金) 轉倉費 免 (由其他銀行轉入費用；由其他經紀行轉入費用；於CMU及CCASS之間轉貨申請手續費) 免 (非經中央結算系統的存入費、轉出費；經聯交所買入綠債的證券存入費) 免 (轉至渣打股票投資戶口費用) 免 免 免 (轉出及轉入) 免 (由債券形式轉換至股票形式；存入費) 免 免 (轉出至其他銀行的轉出費；轉倉至大新之證券戶口) 免

(以股票及債券形式存入之費用) 免 (債券轉入及轉出費) 免

除「N免」外 銀行抽獎活動整合（注意條款及細則規定，建議向官方跟進查詢）

恒生銀行：

除提供「8免」優惠外，恒生亦加推網上投資服務大抽獎

客戶由 7月1日至9月29日 ，經網上途徑成功 認購指定產品（包括2023綠色零售債券） 或 完成指定服務 （如開立證券戶口、開立SimplyFund戶口、透過基金投資戶口認購基金等）即可參加大抽獎

，經網上途徑成功 或 （如開立證券戶口、開立SimplyFund戶口、透過基金投資戶口認購基金等）即可參加大抽獎 有機會贏取港幣1萬元的Apple Store禮品卡，名額共30名

中銀香港：

成功認購綠債的客戶更可參加抽獎，有機會贏取最新型號iPhone等超過100份豐富獎品

上商銀行：

除上表所列費用豁免外，其「10免」優惠亦包括： 經港交所交易平台買入之經紀佣金（新證券客戶特享）、經港交所交易平台沽出之經紀佣金（新證券客戶特享）

客戶於完成認購後可參與「ESG投資大抽獎」，贏取現金獎賞

凡於 2023年9月18日至10月31日 透過該行分行或個人網上銀行完成 認購指定ESG投資產品（包括綠色債券2023） ，每完成指定交易一次，即可獲得一次抽獎機會

透過該行分行或個人網上銀行完成 ，每完成指定交易一次，即可獲得一次抽獎機會 經個人網上銀行認購更可額外獲享一次抽獎機會。每名客戶最高可獲享10次抽獎機會，贏取高達3,888元現金獎賞

券商在搶客方面更加進取，優惠「8免起」，多達12免（本表為歸納性質，各項收費、豁免優惠詳情及其細則條款，建議向證券行官方進一步了解）︰

證券行 富途 (12免) 富昌 (綠債相關12免) 耀才 (11免) 致富 (8免) 輝立 (11免) 老虎 (13免) 按金 免 (新舊客各設手數上限) 免 (只限1手) 免 免 (限首2,000名、認購5手以內) 利息 免 (孖展，須領券) 免 (孖展，新舊客各設金額上限) 免 (孖展，只限1手) 免 免 (融資利率) 認購手續費 免 (包括申請手續費) 免 免 免 (現金申請手續費) 可低至$0或豁免 (指定規模及情況) 免 (包括中籤費) 存入費 免 免 免 免 免 免 存倉費 免 免 免 免 免 免 託管服務費 免 免 免 免 免 免 不動戶費 免 免 免 免 免 免 平台費 免 (暗盤交易) 免 免 (暗盤買賣) 免 (交易平台費) 暗盤買賣佣金 免 免 (網上交易) 免 (網上交易) 免 (指定規模及情況) （免買入、沽出佣金） 上市後買入佣金 免 (上市後3個月內於電子渠道買入) 免 （免買入、沽出佣金） 代收利息費 免 免 免 免 免 到期贖回費 免 (包括提早贖回費) 免 免 免 免 免 二手買賣交易／手續費 轉倉費 免 (轉入費) 免 免

證券行免按金/免佣優惠 須滿足特定條件方可獲得（注意條款及細則規定，建議向官方跟進查詢）

富途：

「免收孖展利息」 優惠為 領券制 ，受「綠色債券——銀行免孖展利息活動」的規則所限

優惠為 ，受「綠色債券——銀行免孖展利息活動」的規則所限 客戶需先在活動頁領券，領券後在富途認購綠色債券，銀行孖展減息券產生的優惠金額會在中籤結果公佈後3個交易日內返還到其證券賬戶

減息券會按照客戶使用銀行融資申購新股產生的利息費計算優惠金額，最高可減免 55港元 銀行孖展利息

銀行孖展利息 可領券時間 為2023年9月13日0時正至2023年 9月27日16時正

為2023年9月13日0時正至2023年 活動期間每人 限領1張 銀行孖展減（免）息券

銀行孖展減（免）息券 銀行孖展減（免）息券券 有效期 為2023年9月18日10時正至2023年 9月28日10時30分

為2023年9月18日10時正至2023年 富途為所有客戶提供5倍槓桿，等同客戶可用1萬元免息抽5手，如持倉3年可獲利息7,125港元

富昌：

「免按金」 優惠細則列明，客戶須在 公佈認購結果當日存入支付獲派手數的金額 ，名額有限，先到先得

優惠細則列明，客戶須在 ，名額有限，先到先得 新客戶 只適用於每名客戶 認購6手或以下 (港幣6萬或以下)； 現有客戶 只適用於每名客戶認購 3手或以下 (港幣3萬或以下)

只適用於每名客戶 (港幣6萬或以下)； 只適用於每名客戶認購 (港幣3萬或以下) 「免孖展利息」 優惠，同樣名額有限，先到先得

優惠，同樣名額有限，先到先得 新客戶 只適用於每名客戶申請 借貸金額港幣6萬元或以下 (6手或以下)； 現有客戶 只適用於每名客戶申請借貸金額 港幣3萬元或以下 (3手或以下)。

只適用於每名客戶申請 (6手或以下)； 只適用於每名客戶申請借貸金額 (3手或以下)。 新客戶定義為：註冊及開戶當日前12個月內未曾以公司、個人或聯名方式持有任何富昌的戶口

耀才︰

可「免利息免按金」孖展認購 的綠債 只限1手

的綠債 優惠先到先得，送完即止。詳情可向公司分行或客戶服務部查詢

輝立：

手續費「低至$0」 計算方法如下：以孖展認購 1萬元至2萬元 ，手續費為 零 ；

計算方法如下：以孖展認購 ，手續費為 ； 以孖展認購 3萬元至5萬元 ，手續費為 68元 ；

，手續費為 ； 以孖展認購 6萬元至10萬元 ，手續費為 138元 ；

，手續費為 ； 全數以現金認購，則豁免手續費

老虎：

「0本金」 優惠只限 首2,000名認購5手或以內 綠債的新用戶及特選現有客戶

優惠只限 綠債的新用戶及特選現有客戶 老虎證券將於中籤日公佈結果，為避免强制平倉風險，0本金客戶需要於上市日前存入足夠金額

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