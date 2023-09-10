【綠債2023】9.18起認購　滙豐7免恒生8免、券商更進取

政府宣布發行新一批綠色債券，年利率與通脹掛鈎，但保證回報率為4.75厘，意味無論香港通脹是多少，投資者也能保證獲得每年4.75厘回報。

綠色債券2023詳情 發行額 150億元，最多提高至200億元 年期 3年 入場費 每手1萬元 派息 每6個月一次，與本地通脹掛鈎的利息，但息率不會少於4.75厘 認購期 2023年9月18日早上9時- 9月28日下午2時 發行日 2023年10月10日 上市日 2023年10月11日在聯交所上市

綠色債券2023 綠色債券2022 銀色債券2023 保證回報 4.75厘 2.5厘 5厘 每手 1萬元 預計每手收息（3年合共） 1425元 750元 1500元 發行額 最多200億元 200億元 550億元 有效申請 ／ 48.8萬份 32.4萬份

【綠債2023】4.75厘保證回報 盤點3大好處 今年最後高息機會？

雖然離開售還有1星期，但讀者宜趁早準備資金及認購渠道。不少銀行或券商已在積極搶客，推出不同的優惠︰

滙豐銀行7免︰提供網上理財、電話理財及分行申請渠道，並豁免下列收費：認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、由其他銀行轉入至滙豐費用、由其他經紀行轉入至滙豐費用、及轉貨申請手續費。

恒生銀行8免︰有線上及線下認購渠道，包括手機銀行、網上理財、電話理財及分行，並豁免以下收費︰認購手續費、保管費、代收利息費、到期贖回費、以「場外交易」形式賣出債券手續費、債券轉入及轉出費（非經中央結算系統）。

渣打銀行6免︰豁免認購手續費、託管服務費、代收利息費、贖回到期債券費、賣出債券費及將債券轉至渣打股票投資戶口的費用。

花旗銀行6免︰客戶可以於各花旗銀行分行以債券戶口形式認購零售綠色債券，並獲豁免以下收費：認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、存入費及轉出費，及透過香港聯交所買入「綠色零售債券」的買入證券存入費。

信銀國際7免︰豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

耀才證券11免︰認購利息100%全免、按金100%全免、認購手續費全免、暗盤買賣佣金全免、存入費全免、存倉費全免、轉倉費全免、託管費全免、不動戶費全免、到期贖回費全免及代收股息手續費全免。

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