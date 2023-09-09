一生只會老一次　50歲前你要做到的7件事

現代人壽命增加，50歲可能只是一生的一半，有些人甚至說，50歲才是真正人生的開始。那麼，在到達50歲的知命之年之前，我們可以怎樣好好裝備自己，讓人生步入更高峰？

本文所寫的是50歲時你應該要做到的事，所以如果你只是20歲、30歲，也應該要看，因為這就是你接下來要建立好的一切事情。別到50歲才後悔。

1. 步入職場高峰

如果你幸運能夠在50歲前儲下一大筆錢，足夠度過餘生，那麼你可以選擇在50歲就提早退休。但有時候你的工作是你所喜歡的，你還有拼勁想幹下去，或者必需繼續幹下去以維持退休儲蓄，那麼在踏入50歲這個年紀時，你必需在你所屬的行業領域，開始步入最高峰，無論是收入或是職銜。所以，在未到50歲時，你要好好累積經驗和人脈網絡，然後要在50歲後發揮到極致。

事實上，當你到達50歲，你是不得不向前踏步、不得不尋求最高點，因你面對的可能是不進則退的處境。

你也可以選擇創業，自己做老闆，同樣道理，憑藉近30年的經驗與人脈，你經歷過不同的經濟周期，你應該是最了解這個行業的人了，如果你有足夠資本（包括膽量），你可以嘗試做老闆。未必能成為大公司，但至少會是你個人職場的高峰。

2. 成為某件事的專家

這裡所說的「某件事」，並不是你工作範圍內的事，而是一項興趣、或一些日常生活的事，例如攝影、繪畫、手工藝、煮食、烘焙，或者中英文以外的第三語言。因為這個世界（包括你自己的世界），終究不只是工作而已。無論你還會打拼幾多年，快點去培養一些興趣，成為某件事的專家。

3. 去旅行

傳統觀念是努力苦幹40年，然後退休才去享受人生、到處遊歷。但時移世易，去旅行不代表貪玩，而是去累積人生經歷、擴闊視野、學習與這個世界相處。

況且，有些地方是只能年輕的時候去。你曾看過一張照片，是一對老夫婦終於結伴外遊了，卻在威尼斯的小船上雙雙睡着了嗎？即使是歐洲發達地區，長者尚且難以抵禦旅程的疲憊，更遑論有一些很值得去的地方，卻處於更落後的地方。

趁年輕還有強健的體魄，快點去你想去的地方，別讓老年的你後悔，也別讓過時的觀念所束縛。

4. 建立良好的養生習慣

人的體格和肌肉在20多歲便達到高峰，剛踏入社會的你可能未有這種體會，但在30歲前後，你會愈來愈感受到良好生活習慣的重要性。無論你天生多病，抑或生下來體魄就很強健，在50歲之前最好都要建立起沒有煙酒、減鹽減糖、早睡早起的生活習慣。最重要是，每周最少做2至3次的帶氧運動。

有這麼的一句話︰「普通人和貧窮之間，只隔着一場大病」。50歲之前你不注意的壞習慣，可能會成為50歲後纏繞你一生的問題。

5. 做好退休理財規劃 ─ 建立被動收入

無論你是50歲就退休，抑或55歲、60歲或65歲退休，在50歲之前，即使你未儲夠退休所需的資金，你最好已有全盤規劃。

最重要的是建立被動收入，因為在退休後你的職場收入會減少，你可能只會變為兼職或自由工作者，甚至完全退下來不接工作。那麼，你必需要靠退休前的規劃。單靠儲蓄或強積金是不足夠的，因為它們是你不能隨便動用的應急錢。所以，你的目標應該是以被動收入填補每月支出。

有很多資產可以幫助你建立被動收入，例如高息股、派息基金、年金、儲蓄保險、收租物業、定期存款或高息儲蓄存款等等。它們的風險與回報都各有不同，記着因應自己的風險承受能力去作配署。

6. 做好退休理財規劃 ─ 確保住屋保障

無論你決定在高樓價的香港度過餘生，抑或選擇移居別處，你也必需要為退休後的住屋作好打算，而且必需要保持靈活的心態，不要被一間房子所約束。比如說，目前的按揭貸款還有20年，但你已經50歲了？需考慮是否繼續供下去，抑或改變策略；又比如說，你不一定要用買的，只要有足夠的儲蓄，你可以考慮只租不買，保持彈性；如果你已經有供滿按揭的自住物業，做逆按揭以每月取得年金，也是可靠的做法。

7. 做好退休理財規劃 ─ 建立保險屏障

不要被經紀所迷惑，50歲所需要的不是回本期長達15年的長期儲蓄保險，也不要50歲才購買醫療保險，在50歲之前，你必需已有完善的多重保障，無論是危疾、住院、人壽或是單純的儲蓄保險，如果你有下一代，別忘記也為他及早作好打算。上文提及退休後的目標是以被動收入填補每月支出，那麼壓縮醫療開支也是很重要的一步。

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