【長者福利】深圳頤年卡 港人憑回鄉證可申請嗎？ 3間銀行竟有不同說法！ 退休規劃 09:00 2023/09/10 分享： 分享： 深圳「頤年卡」可以形容為內地版的「樂悠咭」，為長者提供交通、娛樂、醫療等福利，網站列明香港人一樣可申請，但除了回鄉證之外，香港長者若要申請，還需要內地住址證明或居住證嗎？我們直接到3間深圳銀行查詢，竟得出不同的答案！即用2分鐘睇今集「理財最前線」了解詳情︰ 理財最前線 【長者福利】深圳頤年卡 港人憑回鄉證可申請嗎？ 3間銀行竟有不同說法！ 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 【樂悠咭】9月起最後申請階段 教你毋需填表申請方法 安在家中就搞掂 2023/09/04 【樂悠咭】9月起最後申請階段 教你毋需填表申請方法 安在家中就搞掂 實測支付寶最新「國際版」 介面更簡潔 有即時翻譯（附租單車教學） 2023/09/03 實測支付寶最新「國際版」 介面更簡潔 有即時翻譯（附租單車教學） 【北上消費攻略】實測深圳遙距落單、隨時有優惠！留意要內地電話號碼 2023/08/20 【北上消費攻略】實測深圳遙距落單、隨時有優惠！留意要內地電話號碼 北上靈活行 毋需內地電話／銀行戶口 Call車最便捷方法 2023/08/13 北上靈活行 毋需內地電話／銀行戶口 Call車最便捷方法 【理財方法】教你Excel自創個人記賬本 擺脫月光話咁易！（附365日儲蓄打卡法） 2023/08/06 【理財方法】教你Excel自創個人記賬本 擺脫月光話咁易！（附365日儲蓄打卡法） 社會福利 退休規劃產品 交通 正能量 著數優惠 退休 養生 回鄉證 深圳 銀行