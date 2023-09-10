  • 25°C
香港時間 : 2023910日 (週日) 09:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【長者福利】深圳頤年卡　港人憑回鄉證可申請嗎？　3間銀行竟有不同說法！

退休規劃 09:00 2023/09/10

分享：

分享：

深圳「頤年卡」可以形容為內地版的「樂悠咭」，為長者提供交通、娛樂、醫療等福利，網站列明香港人一樣可申請，但除了回鄉證之外，香港長者若要申請，還需要內地住址證明或居住證嗎？我們直接到3間深圳銀行查詢，竟得出不同的答案！即用2分鐘睇今集「理財最前線」了解詳情︰

理財最前線
【長者福利】深圳頤年卡　港人憑回鄉證可申請嗎？　3間銀行竟有不同說法！
開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財最前線

最新專欄文章 更多

【樂悠咭】9月起最後申請階段　教你毋需填表申請方法　安在家中就搞掂
2023/09/04
【樂悠咭】9月起最後申請階段　教你毋需填表申請方法　安在家中就搞掂
實測支付寶最新「國際版」　介面更簡潔　有即時翻譯（附租單車教學）
2023/09/03
實測支付寶最新「國際版」　介面更簡潔　有即時翻譯（附租單車教學）
【北上消費攻略】實測深圳遙距落單、隨時有優惠！留意要內地電話號碼
2023/08/20
【北上消費攻略】實測深圳遙距落單、隨時有優惠！留意要內地電話號碼
北上靈活行　毋需內地電話／銀行戶口　Call車最便捷方法
2023/08/13
北上靈活行　毋需內地電話／銀行戶口　Call車最便捷方法
【理財方法】教你Excel自創個人記賬本　擺脫月光話咁易！（附365日儲蓄打卡法）
2023/08/06
【理財方法】教你Excel自創個人記賬本　擺脫月光話咁易！（附365日儲蓄打卡法）
社會福利 退休規劃產品 交通 正能量 著數優惠 退休 養生 回鄉證 深圳 銀行

下一篇文章

一生只會老一次　50歲前你要做到的7件事
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【財富自由】29歲提早退休！ 只用5招 每天都是星期天
【財富自由】29歲提早退休！ 只用5招 每天都是星期天
退休要多少錢？近半人靠亂估　逾50%年輕人不願提前去想　因「產生失敗感」
退休要多少錢？近半人靠亂估　逾50%年輕人不願提前去想　因「產生失敗感」
【退休保障】50歲以上中老年人　75%擔心退休金將在生前耗盡
【退休保障】50歲以上中老年人　75%擔心退休金將在生前耗盡
【長者福利】買銀債、取MPF就拎唔到長生津？7大Q&A申請前必看
【長者福利】買銀債、取MPF就拎唔到長生津？7大Q&A申請前必看
一生只會老一次　50歲前你要做到的7件事
一生只會老一次　50歲前你要做到的7件事
【退休理財】51歲退休後有6份收入　「晚年手裏有錢才不慌」
【退休理財】51歲退休後有6份收入　「晚年手裏有錢才不慌」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款