【長者福利】深圳頤年卡　港人憑回鄉證可申請嗎？　3間銀行竟有不同說法！

深圳「頤年卡」可以形容為內地版的「樂悠咭」，為長者提供交通、娛樂、醫療等福利，網站列明香港人一樣可申請，但除了回鄉證之外，香港長者若要申請，還需要內地住址證明或居住證嗎？我們直接到3間深圳銀行查詢，竟得出不同的答案！即用2分鐘睇今集「理財最前線」了解詳情︰

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