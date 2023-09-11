【加密市場一周】首個二級加密市場基金出爐

上周，加密貨幣市場交易量下跌至269億美元。比特幣於周三報25,678美元，下跌5.8%。以太幣一周下跌4.41%，周三報1,628美元。

HashKey Capital推首個二級加密市場基金

HashKey Capital首次推出的二級加密市場基金將投資其資產的相當一部分於次級加密貨幣，旨在超越市場領先者比特幣，該基金的投資組合經理表示。由香港加密巨頭HashKey集團的投資部門經營的該基金將於週五推出。該基金已經獲得了潛在客戶，主要是高净值個人和服務亞洲富裕家庭的投資公司。其投資的不到50％將投入比特幣和以太幣，這兩個最大的加密貨幣。資產管理公司將利用其加密風險投資經驗，將資金分散到被統稱為「另類幣」的較小競爭對手中，該基金的一部分也將持有現金。HashKey Capital管理著超過10億美元的資產，早些時候表示它的目標是在12個月內為該基金籌集1億美元。香港政府一直在推動加密貨幣，滿足對替代資產的市場需求，該亞洲金融中心正在推廣web3的發展，這是一種運行加密貨幣資產所使用的區塊鏈技術的互聯網版本。

幣安全球產品主管Mayur Kamat辭職

Binance負責人Mayur Kamat辭去了他的職務，成為一系列高層主管離開這家加密交易所的最新事件。Binance在向Decrypt提供的聲明中確認了Kamat的離職，對他在這一時期的重要貢獻表示感謝，這是一個重要的增長期。Mayur Kamat曾在Google、Microsoft和Agoda等科技巨頭工作，於2022年1月加入Binance。根據他的LinkedIn個人檔案，他在18個月內通過引入多種產品提供，將加密交易所的用戶數從8000萬增長到超過1.5億，發揮了關鍵作用。這次的最新離職緊隨一系列高調的離職事件，其中包括曾擔任首席戰略官的Patrick Hillmann直到2023年7月，合規高級副總裁Steven Christie，以及總法律顧問Hon Ng，他們都在7月離開了公司。Binance近幾個月面臨著挑戰，包括在各個司法管轄區的增加監管審查。

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信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周三報5,494點，一周下跌6.2% ；信昇比特幣指數報6,234點，一周下跌6.8%；信昇以太幣指數報14,051點，一周下跌 5.4 %; 信昇加密穩定幣報999.14點。信昇比特幣現價指數報25,809點，一周下跌6.8%；信昇以太幣現價指數報1,635點，一周下跌5.4%。

指數 指數水平（點）(截至2023-09-06) 一周變化 信昇加密貨幣指數 5494 -6.2% (-363) 信昇比特幣指數 6234 -6.8% (-458) 信昇以太幣指數 14051 -5.4% (-804) 信昇加密穩定幣指數 999.14 -0.00896% (-0.08952) 信昇比特幣現貨指數 25809 -6.8% (-1895) 信昇以太幣現貨指數 1635 -5.4% (-94）

*截至2023年9月6日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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