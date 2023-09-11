【看好中國？】WSJ專欄︰現在絕對有理由看好中國市場

眼下中港市場的估值都相對低殘，外資似一面倒看淡中國市場，但並非人人如此。《華爾街日報》近日就刊登專欄作家James Mackintosh的文章，題為《Yes, There Is a Bull Case for Investing in China》（沒錯，有理由看好中國股票），列舉出一個最核心的原因︰低估值。

MSCI中國指數估值僅美國一半

文章指出，中國經濟的壞消息層出不窮，但作者採用逆向思維，「倒是想要看漲中國」。他指出，包括港股在內的MSCI中國指數基於未來12個月預期利潤的市盈率僅為10.8倍，只有標普500指數和MSCI美國指數 20倍市盈率的一半。而且其中很大一部分中國股票的估值甚至達不到這一水平，因為騰訊（00700）在MSCI中國指數中的權重超過12%，而其預期市盈率為17.5倍。

與美國相比，中國的估值低得驚人。根據MSCI自2003年起統計的數據，中美目前如此大的估值差距僅在2020年和2021年短暫觸及過。

文章引述Ashmore Group的研究主管Gustavo Medeiros指出，「有充分的理由表明美元已見頂，並已開始下行。當美元走弱時，通常會形成資金流入新興市場和向新興市場放貸的良性循環。」

路透專欄唱反調︰投資者厭惡中國

路透社專欄作家Una Galani則唱反調，在同一周發表題為《Investors’ China aversion is bad for everyone》（投資者對中國的厭惡對每個人都不利）的文章，指西方投資者已經削減了對中國的投資，部分看起來是永久性撤出。文章指出，投資者離開中國市場，除了因為同時減持整個新興市場之外，還有更深層的原因︰這個世界第二大經濟可能無法實現2023年5%的增長目標，並且可能會繼續令人失望，而負債累累的房地產行業正引起投資者關注，令大家對中國的投資抱謹慎態度。

基金經理還擔心，如果美國擴大與人工智能和先進芯片相關的投資限制，或對中國實施制裁，他們將被迫出售股票。

以上屬於兩個不同專欄作家的個人意見，各自都不代表相關媒體的立場。

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