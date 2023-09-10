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22歲谷歌工程師計劃35歲退休　152萬元年薪+投資地產　冀實現「FIRE」

個人增值 10:30 2023/09/10

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當你年紀輕輕，就能成為Google工程師，你會做什麼？毫無猶豫地規劃提早退休吧！CNBC引述美國22歲谷歌工程師Ethan Nguonly，他目前年薪19.4萬美元（約152.11萬港元），計劃積累500萬美元（約3918.52萬港元）、在35歲退休。他分享了自己實行FIRE（Financial Independence, Retired Early，財務獨立、提前退休）的步驟。

總投資106萬元

儘早並經常投資、提前讀完大學以避免學債、通過與家人同住來省錢，這些都幫助他顯著進展。

目前，他在退休賬戶、其他投資賬戶以及佛州和加州的房產，共投資了近13.5萬美元（約105.8萬港元）。他計劃將來擴大房地產投資組合。

他的目標是有意識地花錢，以便將盡可能多的錢用於投資。他的收入使他生活舒適，但他盡量不過度消費。Nguonly說：「我盡量過著節儉的生活，但又不影響生活質量。」

投資從小開始

Nguonly 11歲時，父母就教會了他投資股票的意義。他們告訴他，如果把錢留在儲蓄賬戶中，隨時間推移會變得一文不值，所以要學會投資。

最初，Nguonly的母親給了他幾家公司供他選擇，她會代表他買股票。長大後，他繼續把做家教的收入存入經紀賬戶。

零學貸提前獲學士、碩士 成功入職谷歌

當他準備上大學時，父母表示他們會支付兩年的學費，但其餘的要由他自己負責。為避免承擔學生債務，Nguonly用2年修讀完4年的所有課程，提前完成了加州大學柏克萊分校的計算機科學學士學位。

畢業後，Nguonly在軟件公司Qualtrics工作，同時在母校攻讀信息和數據科學碩士。

他採取了與本科時相同的方法：快速完成學業，而沒有太多的經濟負擔。在全職工作的不到一年內，Nguonly於2022年8月獲得碩士學位。

攻讀碩士期間，他還實現了職涯夢想：2021年12月，他成為谷歌軟件工程師，年薪約為19.4萬美元。憑藉打工攢的錢和谷歌的學費報銷，他無需申請學貸就能支付碩士課程的學費。

與家人同住、投資地產

雖然Nguonly的薪水足以讓他獨自生活，但本科畢業後的頭兩年中，他繼續與家人同住，估計能節省約6萬美元（約47.02萬港元）。

2022年初，Nguonly購入他的第一套房子：佛州的一處投資房產。他選擇在購買自住房之前先進行投資，因為一旦每月要支付大筆按揭，就很難以同樣的利率存錢。Nguonly還買下叔叔的物業用作出租，並無需支付地產經紀人費用。目前，每月租金收入約為200美元。

購買投資房產大約一年後，Nguonly在加州買下他的主要住宅。這套三臥室聯排別墅售價64.7萬美元（約507.06萬港元），目前他一個人和他的薩摩耶犬住在那裡。

把錢花在最重要的事上

開始獨居後，Nguonly繼續有意識地把錢花在對他來說最重要的事情上，其餘的則用於他的長期財務目標。

以下是他今年6月的支出：

類別內容金額（美元）
住房和公用事業按揭、管理費、水電網煤氣費6,740
還債修理出租屋空調欠的信用卡債1,000
交通特斯拉車費639
儲蓄投資經紀賬戶和健康儲蓄賬戶存款442
保險牙科、視力、人壽、寵物和汽車保險328
食物外賣及雜貨363
訂閱乒乓球課程、Spotify 290
自由支配狗糧、寵物美容122

他不會在食物上花太多錢，因為谷歌提供免費早餐和午餐，在家裡，他會自己做飯，但大部分時間都是叫外賣。

Nguonly不買名牌服裝，旅行時堅持低成本選擇，比如與朋友合租 Airbnb。他說：「只有當我覺得從體驗中獲得的樂趣遠遠超過成本時，我才會旅行。」

他還將大部分收入用於未來投資，目標是每年將實得薪水的35%用於投資。然而，他承認，自從買樓以來，實現該目標變得更困難。

炒幣蝕近63萬元後投資謹慎

不過，Nguonly也犯過很大的投資錯誤，2021年在加密貨幣上蝕了8萬美元（約62.7萬港元），其中3萬美元（約23.51萬港元）是初始投資，7個月未實現的收益估計為5萬美元（39.19萬元）。

他反思道：「我用不一定有的錢進行投資，一旦加密貨幣市場發生逆轉，損失就會放大。」

吸取教訓後，他的投資變得謹慎，想要更安全地保護資產並專注於長期增長。雖然Nguonly在加密貨幣領域持有大量資金，但現在主要專注於投資 ETF和房地產。

為了實現積攢500萬美元的目標，Nguonly計劃繼續投資他的退休賬戶並增加房地產投資組合。他希望每幾年購買一套新房。

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