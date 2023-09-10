22歲谷歌工程師計劃35歲退休　152萬元年薪+投資地產　冀實現「FIRE」

當你年紀輕輕，就能成為Google工程師，你會做什麼？毫無猶豫地規劃提早退休吧！CNBC引述美國22歲谷歌工程師Ethan Nguonly，他目前年薪19.4萬美元（約152.11萬港元），計劃積累500萬美元（約3918.52萬港元）、在35歲退休。他分享了自己實行FIRE（Financial Independence, Retired Early，財務獨立、提前退休）的步驟。

總投資106萬元

儘早並經常投資、提前讀完大學以避免學債、通過與家人同住來省錢，這些都幫助他顯著進展。

目前，他在退休賬戶、其他投資賬戶以及佛州和加州的房產，共投資了近13.5萬美元（約105.8萬港元）。他計劃將來擴大房地產投資組合。

他的目標是有意識地花錢，以便將盡可能多的錢用於投資。他的收入使他生活舒適，但他盡量不過度消費。Nguonly說：「我盡量過著節儉的生活，但又不影響生活質量。」

投資從小開始

Nguonly 11歲時，父母就教會了他投資股票的意義。他們告訴他，如果把錢留在儲蓄賬戶中，隨時間推移會變得一文不值，所以要學會投資。

最初，Nguonly的母親給了他幾家公司供他選擇，她會代表他買股票。長大後，他繼續把做家教的收入存入經紀賬戶。

零學貸提前獲學士、碩士 成功入職谷歌

當他準備上大學時，父母表示他們會支付兩年的學費，但其餘的要由他自己負責。為避免承擔學生債務，Nguonly用2年修讀完4年的所有課程，提前完成了加州大學柏克萊分校的計算機科學學士學位。

畢業後，Nguonly在軟件公司Qualtrics工作，同時在母校攻讀信息和數據科學碩士。

他採取了與本科時相同的方法：快速完成學業，而沒有太多的經濟負擔。在全職工作的不到一年內，Nguonly於2022年8月獲得碩士學位。

攻讀碩士期間，他還實現了職涯夢想：2021年12月，他成為谷歌軟件工程師，年薪約為19.4萬美元。憑藉打工攢的錢和谷歌的學費報銷，他無需申請學貸就能支付碩士課程的學費。

與家人同住、投資地產

雖然Nguonly的薪水足以讓他獨自生活，但本科畢業後的頭兩年中，他繼續與家人同住，估計能節省約6萬美元（約47.02萬港元）。

2022年初，Nguonly購入他的第一套房子：佛州的一處投資房產。他選擇在購買自住房之前先進行投資，因為一旦每月要支付大筆按揭，就很難以同樣的利率存錢。Nguonly還買下叔叔的物業用作出租，並無需支付地產經紀人費用。目前，每月租金收入約為200美元。

購買投資房產大約一年後，Nguonly在加州買下他的主要住宅。這套三臥室聯排別墅售價64.7萬美元（約507.06萬港元），目前他一個人和他的薩摩耶犬住在那裡。

把錢花在最重要的事上

開始獨居後，Nguonly繼續有意識地把錢花在對他來說最重要的事情上，其餘的則用於他的長期財務目標。

以下是他今年6月的支出：

類別 內容 金額（美元） 住房和公用事業 按揭、管理費、水電網煤氣費 6,740 還債 修理出租屋空調欠的信用卡債 1,000 交通 特斯拉車費 639 儲蓄投資 經紀賬戶和健康儲蓄賬戶存款 442 保險 牙科、視力、人壽、寵物和汽車保險 328 食物 外賣及雜貨 363 訂閱 乒乓球課程、Spotify 290 自由支配 狗糧、寵物美容 122

他不會在食物上花太多錢，因為谷歌提供免費早餐和午餐，在家裡，他會自己做飯，但大部分時間都是叫外賣。

Nguonly不買名牌服裝，旅行時堅持低成本選擇，比如與朋友合租 Airbnb。他說：「只有當我覺得從體驗中獲得的樂趣遠遠超過成本時，我才會旅行。」

他還將大部分收入用於未來投資，目標是每年將實得薪水的35%用於投資。然而，他承認，自從買樓以來，實現該目標變得更困難。

炒幣蝕近63萬元後投資謹慎

不過，Nguonly也犯過很大的投資錯誤，2021年在加密貨幣上蝕了8萬美元（約62.7萬港元），其中3萬美元（約23.51萬港元）是初始投資，7個月未實現的收益估計為5萬美元（39.19萬元）。

他反思道：「我用不一定有的錢進行投資，一旦加密貨幣市場發生逆轉，損失就會放大。」

吸取教訓後，他的投資變得謹慎，想要更安全地保護資產並專注於長期增長。雖然Nguonly在加密貨幣領域持有大量資金，但現在主要專注於投資 ETF和房地產。

為了實現積攢500萬美元的目標，Nguonly計劃繼續投資他的退休賬戶並增加房地產投資組合。他希望每幾年購買一套新房。

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