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【綠債2023】4.75厘保證回報　盤點3大特點　今年最後高息機會？

收息攻略 20:30 2023/09/08

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新一批綠色債券的保證回報達4.75厘 ！絕對撼贏一眾定期存款！為什麼？即睇《ET至高息》，幫你分析綠債3大好處。這次可能是你今年最後搶高息的機會了！ 

ET至高息
【綠債2023】4.75厘保證回報　盤點3大特點　今年最後高息機會？
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欄名 : 存款收息

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