【綠債2023】4.75厘保證回報 盤點3大特點 今年最後高息機會？ 收息攻略 20:30 2023/09/08 分享： 分享： 新一批綠色債券的保證回報達4.75厘 ！絕對撼贏一眾定期存款！為什麼？即睇《ET至高息》，幫你分析綠債3大好處。這次可能是你今年最後搶高息的機會了！ ET至高息 【綠債2023】4.75厘保證回報 盤點3大特點 今年最後高息機會？ 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 【港元定存】滙豐突加存息！一般客戶都有4厘 即睇最新4大銀行年利率 2023/09/08 【港元定存】滙豐突加存息！一般客戶都有4厘 即睇最新4大銀行年利率 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 2023/09/08 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 50萬元定期存款｜12銀行守住4厘長息、收息$20,000或以上｜3個月速賺$6250 2023/09/07 50萬元定期存款｜12銀行守住4厘長息、收息$20,000或以上｜3個月速賺$6250 【定期存款2023】綠債4.75厘 為何完勝6.6厘定期存款？銀行定存「短減長加」 提早部署過年 2023/09/07 【定期存款2023】綠債4.75厘 為何完勝6.6厘定期存款？銀行定存「短減長加」 提早部署過年 10萬元定期存款 │10銀行守住4厘長息、最多賺息$8,400 2023/09/07 10萬元定期存款 │10銀行守住4厘長息、最多賺息$8,400 退休規劃產品 財富及退休規劃 財富及資產管理 被動收入 儲蓄 儲蓄產品 港元定期存款 債券 定期存款 綠色債券