港元定存｜滙豐、中銀退守3.8厘　發鈔行最高4厘｜一文看清4大銀行定期年利率

▲ 本周滙豐及中銀香港先後減港元定期存款年息，3大發鈔行僅餘渣打銀行守住4厘年利率。

儘管市場對美國何時減息存在爭議，但港元定期存款年利率仍持續向下調整，本周滙豐及中銀香港先後減存息，3大發鈔行僅餘渣打銀行守住4厘年利率。

滙豐卓越理財尊尚的最高年利率減至3.8厘，HSBC One更減至3.5厘。

中銀香港撤去4.3厘高息，最新減至3.8厘，與滙豐看齊。

渣打及恒生暫未跟隨減息，最高年利率仍守住4厘。

本文比較4間大型銀行的港元、美元及人民幣定期存款年利率。以下先比較港元定存︰

大型銀行一般客戶牌價（港元定存） 銀行 12個月 6個月 3個月 起存額 滙豐銀行

（卓越理財尊尚或卓越理財） / 3.7厘 3.8厘 1萬元 滙豐銀行

（HSBC One或其他客戶） / 3.4厘 3.5厘 1萬元 中銀香港

（個人銀行客戶） 3.4厘 3.7厘 3.8厘 1萬元 恒生銀行

（優越理財/優越私人理財） 3.9厘 4.0厘 1萬元 恒生銀行

（綜合戶口） / 3.9厘

3.9厘

1萬元 渣打銀行

（個人銀行客戶） 3.4厘 3.9厘 4.0厘 1萬元

發鈔行僅渣打守住4厘

需注意，以上屬4大銀行的牌價，銀行有時會給予不同客戶個別優惠。

恒生早前減息後，僅優越私人理財及優越理財的3個月存期守住4厘。

滙豐本周減息後，連理財客戶都失守4厘。

以往滙豐HSBC One較理財客戶少0.2厘，但今次減息後，差距擴大至0.3厘。

中銀香港原本擁4.3厘高息，今日最新減至3.8厘。

發鈔行之中，暫時僅渣打本月沒減息，3個月存期有4厘年利率。

定期存款｜不同存期仍有4厘！專家解構美國減息時間點

大型銀行一般客戶牌價（港元定存） 銀行 1個月 1星期 起存額

（兌換資金） 滙豐（卓越理財尊尚客戶） 4.5厘 9厘 1萬元 滙豐（HSBC One或其他客戶） 4.3厘 8.8厘 1萬元 中銀香港（個人銀行客戶） 4厘 8厘 5萬元 恒生（一般綜合戶口） / 10.9厘 1萬元 渣打（個人銀行客戶） / 10厘 1萬元

滙豐早前再減短息，1個月存期由最高6.5厘減至4.5厘，不過仍屬大行之中最高，1星期由最高13厘至最高9厘。中銀香港同樣減1星期年利率，減至8厘。留意以上短息均需為兌換資金。

連番削美元存息 恒生減至4.6厘

美聯儲12月不減息，且已確定利率見頂，2024年減息的機會亦大增。

恒生銀行1月初減美元定期存款年利率，3、4及6個月存期由4.9厘減至4.6厘。但仍屬4大行之中最高

滙豐及中銀香港本周也減美元存息，滙豐僅理財客戶守住4厘。

大型銀行一般客戶牌價（美元定存） 銀行 12個月 6個月 3個月 起存額 滙豐（卓越理財尊尚或卓越理財客戶） 3.6厘 4.0厘 4.0厘 2000美元 滙豐（HSBC One或其他客戶） 3.3厘 3.7厘 3.7厘 2000美元 渣打（個人銀行客戶） 3.8厘 4.2厘 4.2厘 2000美元 中銀香港（個人銀行客戶） 3.6厘 4.0厘 4.0厘 1000美元 恒生（一般綜合戶口） / 4.3厘 4.6厘 1萬美元

大型銀行一般客戶牌價（美元定存） 銀行 1個月 1星期 起存額

（兌換資金） 滙豐（卓越理財尊尚或卓越理財客戶） 4.5厘 9厘 2000美元 滙豐（HSBC One或其他客戶） 4.3厘 8.8厘 2000美元 渣打（個人銀行客戶） ／ 10厘 2000美元 中銀香港（個人銀行客戶） 4厘 8厘 1000美元 恒生（優越私人理財／優越理財） 5.3厘 10.9厘 1萬港元等值

4.6厘仍屬4大行最高

恒生雖減存息，但4.6厘仍屬4大銀行之中最高。

在滙豐今天減短息後，恒生的短期美元定存年利率也是最高，1個月有5.3厘，1星期有10.9厘，留意這是個別理財客戶的兌換優惠。

人民幣短息12厘

目前4大行的人民幣定存普遍在2厘左右，長息也有最高12厘。雖然人民幣匯價近年疲弱，但本身有人民幣資金的讀者可以留意︰

大型銀行一般客戶牌價（人民幣定存） 銀行 12個月 6個月 3個月 1個月 1星期 起存額 滙豐（卓越理財尊尚） 2.1厘 2.1厘 1.9厘 3.5 12厘 1萬元人民幣 滙豐（HSBC One或其他客戶） 1.9厘 1.9厘 1.7厘 3.3厘 11.5厘 1萬元人民幣 中銀香港（個人銀行客戶） 2.2厘 2.2厘 2.0厘 3.5厘 11厘 1萬元人民幣 恒生（優越私人理財／優越理財） / 2.1厘 2.1厘 4.3厘 13.9厘 1萬元人民幣 渣打（個人銀行客戶） 1.9厘 1.9厘 1.7厘 / 11厘 1萬元人民幣

需留意，上文所述的都屬牌價，滙豐等大型銀行不時會向特選客戶提供更高息率，若有4大銀行戶口就要多多留意了。

本文最後更新日期︰2024年2月6日

責任編輯︰廖毅然

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