【港元定存】4大銀行最高4.5厘　4個月4.4厘　美元全線5厘（附4大銀行港元、美元年利率）

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【美元定期存款】4大行都加息 滙豐、恒生5.2厘爭奪美元｜6個月5.6厘、1星期13.8厘
美國議息後，Hibor持續高企，大型銀行近日連環加存息，本周滙豐及中銀香港先後把6個月存期加至最高4.5厘，3個存期加至最高4.3厘。周三（9月27日）恒生銀行也跟加至同樣水平，並較發鈔行多了4個月存期的選擇，達4.4厘。
以下列出的4大銀行的高息港元定期存款，全都要求是新資金及在電子渠道開立，但起存額均只需1萬元︰
|大型銀行一般客戶牌價（港元定存）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|起存額
|滙豐（尚玉或卓越理財）
|/
|4.5厘
|4.3厘
|1萬元
|滙豐（HSBC One或其他客戶）
|/
|4.3厘
|4.1厘
|1萬元
|中銀香港（個人銀行客戶）
|3.4厘
|4.5厘
|4.3厘
|1萬元
|恒生（一般綜合戶口）
|/
|4.5厘
|4.4厘（4個月存期）
|1萬元
|渣打（個人銀行客戶）
|3.4厘
|4.3厘
|4.1厘
|1萬元
如上表所見，滙豐尚玉或卓越理財客戶有0.2厘的優勢，6個月最高4.5厘，HSBC One或其他客戶則為4.3厘，均較本月初加息0.3厘。至於3個月存期，滙豐加至最高4.3厘，若是一般客戶則升穿4厘，達4.1厘。
滙豐加息後，中銀香港及恒生銀行也先後加至同樣水平。但中銀的4.5厘，是一般個人客戶也可開立，恒生的4.5厘是綜合戶口也可開立，兩者均較HSBC One高息。
渣打銀行也在周三（9月27日）跟進，但加幅不及滙豐與中銀，一般個人客戶網上新資金，6個月4.3厘、3個月4.1厘。
6個月4.5厘 低門檻之中最高
目前6個月存期最高為4.7厘，有2間銀行提供，但起存門檻均高於滙豐、中銀及恒生，例如富邦銀行的4.7厘要有100萬元新資金、大眾銀行的4.7厘也要50萬元新資金。
以1萬元起存的低門檻而言，滙豐、中銀及恒生的4.5厘是最高息。
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美元加至5.2厘
美元方面，本周滙豐也有加息，6個月存期加至最高5.2厘，與恒生銀行看齊，3個月存期加至最高4.6厘。12個月存期則維持4厘不變。
中銀香港周二（9月26日）也跟隨滙豐，加至同樣水平。
恒生則在不同存期都有5厘，包括3個月、4個月及6個月，都有5.2厘，且一般綜合戶口也可開立。
渣打則在長息稱冠，12個月存期加至4.2厘，高於滙豐及中銀香港的4厘。
即看下表4大銀行的美元定存︰
|大型銀行一般客戶牌價（美元定存）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|起存額
|滙豐（尚玉或卓越理財）
|4.0厘
|5.2厘
|4.6厘
|2000美元
|滙豐（HSBC One或其他客戶）
|3.8厘
|5.0厘
|4.4厘
|2000美元
|中銀香港（個人銀行客戶）
|4.0厘
|5.2厘
|4.6厘
|1000美元
|恒生（一般綜合戶口）
|/
|5.2厘
|5.2厘（3及4個月存期）
|1萬美元
|渣打（個人銀行客戶）
|4.2厘
|5.0厘
|4.5厘
|2000美元
需留意，上文所述的都屬牌價，滙豐等大型銀行不時會向特選客戶提供更高息率，若有4大銀行戶口就要多多留意了。
本文最後更新日期︰2023年9月29日
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欄名 : 存款收息