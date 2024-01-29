【港元定存】發鈔行仍有4.3厘！滙豐、恒生險守4厘｜一文看清4大銀行定期年利率

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【定期存款2024】本地銀行連日加至4.7厘 速賺近$6000！11銀行4.5厘高息一文看清
2024伊始，承接前兩個月美債息下滑的趨勢，港元定期存款年利率也向下調整，最新滙豐、渣打及恒生都減定存息，滙豐及恒生都只有個別理財客戶僅僅守住4厘高息。
本文比較4間大型銀行的港元、美元及人民幣定期存款年利率。以下先比較港元定存︰
|大型銀行一般客戶牌價（港元定存）
|銀行
|12個月
|6個月
|3個月
|起存額
|滙豐銀行
（卓越理財尊尚或卓越理財）
|/
|3.9厘
|4.0厘
|1萬元
|滙豐銀行
（HSBC One或其他客戶）
|/
|3.7厘
|3.8厘
|1萬元
|中銀香港
（個人銀行客戶）
|3.4厘
|4.2厘
|4.3厘
|1萬元
|恒生銀行
（優越理財/優越私人理財）
|3.9厘
|4.0厘
|1萬元
|恒生銀行
（綜合戶口）
|/
|3.9厘
|3.9厘
|1萬元
|渣打銀行
（個人銀行客戶）
|3.4厘
|3.9厘
|4.0厘
|1萬元
中銀暫為4大行最高息
需注意，以上屬4大銀行的牌價，銀行有時會給予不同客戶個別優惠。
渣打初期減幅較小，但最新也「追上」滙豐，3個月存期減至4厘，6個月存期3.9厘。
中銀香港暫時未跟減，3個月存期仍有4.3厘。6個月存期4.2厘，都是4大銀行之中最高息。
|大型銀行一般客戶牌價（港元定存）
|銀行
|1個月
|1星期
|起存額
（兌換資金）
|滙豐（卓越理財尊尚客戶）
|4.5厘
|9厘
|1萬元
|滙豐（HSBC One或其他客戶）
|4.3厘
|8.8厘
|1萬元
|中銀香港（個人銀行客戶）
|4厘
|10厘
|5萬元
|恒生（一般綜合戶口）
|/
|10.9厘
|1萬元
|渣打（個人銀行客戶）
|/
|10厘
|1萬元
滙豐今天再減短息，1個月存期由最高6.5厘減至4.5厘，不過仍屬大行之中最高，1星期由最高13厘至最高9厘，則較其他大行的10厘低。留意以上短息均需為兌換資金。
連番削美元存息 恒生減至4.6厘
美聯儲12月不減息，且已確定利率見頂，2024年減息的機會亦大增。
恒生銀行本月初減美元定期存款年利率，3、4及6個月存期由4.9厘減至4.6厘。
滙豐的美元定存在本周同時下調，但HSBC One及一般客戶都仍能守住4厘。
|大型銀行一般客戶牌價（美元定存）
|銀行
|12個月
|6個月
|3個月
|起存額
|滙豐（卓越理財尊尚或卓越理財客戶）
|3.8厘
|4.2厘
|4.2厘
|2000美元
|滙豐（HSBC One或其他客戶）
|3.6厘
|4.0厘
|4.0厘
|2000美元
|渣打（個人銀行客戶）
|3.8厘
|4.2厘
|4.2厘
|2000美元
|中銀香港（個人銀行客戶）
|3.8厘
|4.4厘
|4.4厘
|1000美元
|恒生（一般綜合戶口）
|/
|4.6厘
|4.6厘
|1萬美元
|大型銀行一般客戶牌價（美元定存）
|銀行
|1個月
|1星期
|起存額
（兌換資金）
|滙豐（卓越理財尊尚或卓越理財客戶）
|4.5厘
|9厘
|2000美元
|滙豐（HSBC One或其他客戶）
|4.3厘
|8.8厘
|2000美元
|渣打（個人銀行客戶）
|／
|10厘
|2000美元
|中銀香港（個人銀行客戶）
|4厘
|10厘
|1000美元
|恒生（優越私人理財／優越理財）
|5.3厘
|10.9厘
|1萬港元等值
4.6厘仍屬4大行最高
恒生雖減存息，但4.6厘仍屬4大銀行之中最高。
在滙豐今天減短息後，恒生的短期美元定存年利率也是最高，1個月有5.3厘，1星期有10.9厘，留意這是個別理財客戶的兌換優惠。
人民幣短息15厘
近月滙豐及恒生都有加人民幣存息，年利率加至2厘以上，渣打則呈下跌趨勢。而滙豐同樣大加短息，高見15厘。雖然人民幣匯價近年疲弱，但本身有人民幣資金的讀者可以留意︰
|大型銀行一般客戶牌價（人民幣定存）
|銀行
|12個月
|6個月
|3個月
|1個月
|1星期
|起存額
|滙豐（卓越理財尊尚）
|2.1厘
|2.1厘
|1.9厘
|3.5
|12厘
|1萬元人民幣
|滙豐（HSBC One或其他客戶）
|1.9厘
|1.9厘
|1.7厘
|3.3厘
|11.5厘
|1萬元人民幣
|中銀香港（個人銀行客戶）
|2.2厘
|2.2厘
|2.0厘
|3.5厘
|11厘
|1萬元人民幣
|恒生（優越私人理財／優越理財）
|/
|2.1厘
|2.1厘
|4.3厘
|13.9厘
|1萬元人民幣
|渣打（個人銀行客戶）
|1.9厘
|1.9厘
|1.7厘
|/
|11厘
|1萬元人民幣
需留意，上文所述的都屬牌價，滙豐等大型銀行不時會向特選客戶提供更高息率，若有4大銀行戶口就要多多留意了。
本文最後更新日期︰2024年1月29日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息