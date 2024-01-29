【港元定存】發鈔行仍有4.3厘！滙豐、恒生險守4厘｜一文看清4大銀行定期年利率

▲ 2024伊始，承接前兩個月美債息下滑的趨勢，港元定期存款年利率也向下調整，最新滙豐、渣打及恒生都減定存息，滙豐只有理財客戶僅僅守住4厘高息。

2024伊始，承接前兩個月美債息下滑的趨勢，港元定期存款年利率也向下調整，最新滙豐、渣打及恒生都減定存息，滙豐及恒生都只有個別理財客戶僅僅守住4厘高息。

本文比較4間大型銀行的港元、美元及人民幣定期存款年利率。以下先比較港元定存︰

大型銀行一般客戶牌價（港元定存） 銀行 12個月 6個月 3個月 起存額 滙豐銀行

（卓越理財尊尚或卓越理財） / 3.9厘 4.0厘 1萬元 滙豐銀行

（HSBC One或其他客戶） / 3.7厘 3.8厘 1萬元 中銀香港

（個人銀行客戶） 3.4厘 4.2厘 4.3厘 1萬元 恒生銀行

（優越理財/優越私人理財） 3.9厘 4.0厘 1萬元 恒生銀行

（綜合戶口） / 3.9厘 3.9厘

1萬元 渣打銀行

（個人銀行客戶） 3.4厘 3.9厘 4.0厘 1萬元

中銀暫為4大行最高息

需注意，以上屬4大銀行的牌價，銀行有時會給予不同客戶個別優惠。

恒生今天減息後，僅優越私人理財及優越理財的3個月存期守住4厘。

滙豐近日減息後，僅理財客戶的3個月存期守住4厘，大減0.3厘。

滙豐及恒生的6個月存期減至最高3.9厘。

滙豐的HSBC One及恒生的綜合戶口，已全線失守4厘。

渣打初期減幅較小，但最新也「追上」滙豐，3個月存期減至4厘，6個月存期3.9厘。

中銀香港暫時未跟減，3個月存期仍有4.3厘。6個月存期4.2厘，都是4大銀行之中最高息。

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大型銀行一般客戶牌價（港元定存） 銀行 1個月 1星期 起存額

（兌換資金） 滙豐（卓越理財尊尚客戶） 4.5厘 9厘 1萬元 滙豐（HSBC One或其他客戶） 4.3厘 8.8厘 1萬元 中銀香港（個人銀行客戶） 4厘 10厘 5萬元 恒生（一般綜合戶口） / 10.9厘 1萬元 渣打（個人銀行客戶） / 10厘 1萬元

滙豐今天再減短息，1個月存期由最高6.5厘減至4.5厘，不過仍屬大行之中最高，1星期由最高13厘至最高9厘，則較其他大行的10厘低。留意以上短息均需為兌換資金。

連番削美元存息 恒生減至4.6厘

美聯儲12月不減息，且已確定利率見頂，2024年減息的機會亦大增。

恒生銀行本月初減美元定期存款年利率，3、4及6個月存期由4.9厘減至4.6厘。

滙豐的美元定存在本周同時下調，但HSBC One及一般客戶都仍能守住4厘。

大型銀行一般客戶牌價（美元定存） 銀行 12個月 6個月 3個月 起存額 滙豐（卓越理財尊尚或卓越理財客戶） 3.8厘 4.2厘 4.2厘 2000美元 滙豐（HSBC One或其他客戶） 3.6厘 4.0厘 4.0厘 2000美元 渣打（個人銀行客戶） 3.8厘 4.2厘 4.2厘 2000美元 中銀香港（個人銀行客戶） 3.8厘 4.4厘 4.4厘 1000美元 恒生（一般綜合戶口） / 4.6厘 4.6厘 1萬美元

大型銀行一般客戶牌價（美元定存） 銀行 1個月 1星期 起存額

（兌換資金） 滙豐（卓越理財尊尚或卓越理財客戶） 4.5厘 9厘 2000美元 滙豐（HSBC One或其他客戶） 4.3厘 8.8厘 2000美元 渣打（個人銀行客戶） ／ 10厘 2000美元 中銀香港（個人銀行客戶） 4厘 10厘 1000美元 恒生（優越私人理財／優越理財） 5.3厘 10.9厘 1萬港元等值

4.6厘仍屬4大行最高

恒生雖減存息，但4.6厘仍屬4大銀行之中最高。

在滙豐今天減短息後，恒生的短期美元定存年利率也是最高，1個月有5.3厘，1星期有10.9厘，留意這是個別理財客戶的兌換優惠。

人民幣短息15厘

近月滙豐及恒生都有加人民幣存息，年利率加至2厘以上，渣打則呈下跌趨勢。而滙豐同樣大加短息，高見15厘。雖然人民幣匯價近年疲弱，但本身有人民幣資金的讀者可以留意︰

大型銀行一般客戶牌價（人民幣定存） 銀行 12個月 6個月 3個月 1個月 1星期 起存額 滙豐（卓越理財尊尚） 2.1厘 2.1厘 1.9厘 3.5 12厘 1萬元人民幣 滙豐（HSBC One或其他客戶） 1.9厘 1.9厘 1.7厘 3.3厘 11.5厘 1萬元人民幣 中銀香港（個人銀行客戶） 2.2厘 2.2厘 2.0厘 3.5厘 11厘 1萬元人民幣 恒生（優越私人理財／優越理財） / 2.1厘 2.1厘 4.3厘 13.9厘 1萬元人民幣 渣打（個人銀行客戶） 1.9厘 1.9厘 1.7厘 / 11厘 1萬元人民幣

需留意，上文所述的都屬牌價，滙豐等大型銀行不時會向特選客戶提供更高息率，若有4大銀行戶口就要多多留意了。

本文最後更新日期︰2024年1月29日

責任編輯︰廖毅然

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