【港元定存】滙豐突加存息！3個月4.7厘　超短存期13厘全城最高（附4大銀行定存比較）

▲ 滙豐銀行突把3個月港元定存年利率加至最高4.7厘，6個月加至4.6厘，是本月首次加存息，勢將再牽動其他發鈔行、甚至中小型銀行跟隨。

近月美國息口雖有見頂之勢，但港元定存仍在高位，滙豐近數月均出手加存息，今日（11月9日）突把3個月港元定存年利率加至最高4.7厘，6個月加至4.6厘，是本月首次加存息，勢將再牽動其他發鈔行、甚至中小型銀行跟隨。

最新的3個月4.7厘適用於尚玉或卓越理財客戶新資金，若是HSBC One或一般客戶，則為4.5厘。所以滙豐今次是把低門檻的HSBC One回顧近月滙豐每次出手，中銀香港等大行亦會跟隨，且看今次是否有同樣效果。

以下列出的4大銀行的高息港元定期存款，全都要求是新資金，而1星期或1個月存期則需為兌換資金︰

大型銀行一般客戶牌價（港元定存） 銀行 12個月 6個月 3個月 1個月 1星期 起存額 滙豐（尚玉或卓越理財） / 4.6厘 4.7厘 9厘 13厘 1萬元 滙豐（HSBC One或其他客戶） / 4.4厘 4.5厘 8.8厘 12.8厘 1萬元 中銀香港（個人銀行客戶） 3.4厘 4.5厘 4.5厘 4厘 10厘 1萬元／

5萬元（兌換資金） 恒生（一般綜合戶口） / 4.5厘 4.5厘 / 10.9厘 1萬元 渣打（個人銀行客戶） 3.4厘 4.5厘 4.5厘 / 10厘 1萬元

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如上表所見，滙豐目前還有全城最高的短息，1星期最高13厘、1個月最高9厘，而HSBC One或其他客戶則分別為12.8厘及8.8厘，都遠高於其他銀行。

其餘3大銀行的6個月與3個月存期，暫時均為4.5厘，但由於它們的戶口要求較低，因此滙豐今次加息後，HSBC One與其他大行的一般客戶年利率看齊。

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6個月4.6厘 低門檻之中最高

綜合多間銀行，目前6個月港元定存最高為5厘，但起存門檻遠高於滙豐、中銀及恒生，例如富邦的5厘要有50萬元新資金、華僑銀行的4.9厘更需為全新理財客戶的100萬元新資金。

以1萬元起存的低門檻而言，滙豐的4.6厘暫最高息，渣打、中銀及恒生的4.5厘也屬較高水平。

美元短加長減 1星期13厘

有別於過往，今次滙豐只加港元存息，美元沒有變動。

目前4大銀行的美元存息都一致，6個月及3個月存期均為5厘。

渣打在長息稱冠，12個月存期加至4.2厘，高於滙豐及中銀香港的4厘。

滙豐繼續在短息拋離其他銀行，1星期有13厘。

即看下表4大銀行的美元定存︰

大型銀行一般客戶牌價（美元定存） 銀行 12個月 6個月 3個月 1個月 1星期 起存額 滙豐（尚玉或卓越理財） 4.0厘 5.0厘 5.0厘 9厘 13厘 2000美元 滙豐（HSBC One或其他客戶） 3.8厘 4.8厘 4.8厘 8.8厘 12.88厘 2000美元 中銀香港（個人銀行客戶） 4.0厘 5.0厘 5.0厘 4厘 10厘 1000美元 恒生（一般綜合戶口） / 5.0厘 5.0厘 5.3厘 10.9厘 1萬美元 渣打（個人銀行客戶） 4.2厘 5.0厘 5.0厘 / 10厘 2000美元

人民幣短息15厘

近期滙豐及恒生都有加人民幣存息，年利率加至2厘以上。而滙豐同樣大加短息，高見15厘。雖然人民幣匯價近年疲弱，但本身有人民幣資金的讀者可以留意︰

大型銀行一般客戶牌價（人民幣定存） 銀行 12個月 6個月 3個月 1個月 1星期 起存額 滙豐（尚玉或卓越理財） 2.1厘 2.1厘 1.9厘 8.5厘 15厘 1萬元人民幣 滙豐（HSBC One或其他客戶） 1.9厘 1.9厘 1.7厘 8.3厘 14.5厘 1萬元人民幣 中銀香港（個人銀行客戶） 2.2厘 2.2厘 2.0厘 3.5厘 11厘 1萬元人民幣 恒生（優越私人理財／優越理財） / 2.2厘 2.0厘 4.3厘 13.9厘 1萬元人民幣 渣打（個人銀行客戶） 1.9厘 1.9厘 1.7厘 / 11厘 1萬元人民幣

需留意，上文所述的都屬牌價，滙豐等大型銀行不時會向特選客戶提供更高息率，若有4大銀行戶口就要多多留意了。

本文最後更新日期︰2023年11月9日

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