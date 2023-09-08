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【港元定存】滙豐突加存息！一般客戶都有4厘　即睇最新4大銀行年利率

收息攻略 11:49 2023/09/08

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雖然近日多間銀行減港元存息，但大型銀行卻有息加。繼恒生銀行日前變陣，新推4個月4厘優惠後。最新滙豐銀行也加息，6個月及3個月存期，分別加至最高4.2厘及4厘，一般客戶也有最高4厘，追貼市場較高的水平。

以下4大銀行的高息定期存款，在網上或手機銀行也可開立，毋懼極端天氣，不用落分行，即看下表︰

大型銀行一般客戶牌價（港元定存）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率起存額
滙豐（尚玉或卓越理財）/4.2厘4.0厘1萬元
滙豐（HSBC One或其他客戶）/4.0厘3.8厘1萬元
恒生（一般綜合戶口）/3.4厘4.0厘（4個月存期）1萬元
渣打（個人銀行客戶）3.4厘3.8厘3.3厘1萬元
中銀香港（個人銀行客戶）3.4厘3.6厘3.5厘1萬元

如上表所見，尚玉或卓越理財客戶有0.2厘的優勢，6個月最高4.2厘，亦屬4間大型銀行之中最高水平。即使是HSBC One或其他客戶，6個月存期也有4厘。

至於3個月存期，目前也以滙豐最高息，有高達4厘。若是一般客戶則為最高3.8厘，但仍高於其他幾間大行。

恒生4個月4厘

恒生銀行的一般客戶也有4厘高息，但屬於4個月存期，3個月存期則為3.4厘，若是優越理財或優越私人理財則為3.5厘。

至於渣打及中銀香港，目前一般客戶的港元定存，不同存期都在4厘以下，且看會否跟隨滙豐加息。

滙豐同時加美元息

滙豐同時有加美元存息，6個月存期加至最高4.8厘。不過，美元存息而言，4大行之中仍以恒生最高，因為恒生出到高達5.2厘搶美元資金。即看下表︰

大型銀行一般客戶牌價（美元定存）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率起存額
滙豐（尚玉或卓越理財）4.0厘4.8厘4.3厘2000美元
滙豐（HSBC One或其他客戶）3.8厘4.6厘4.1厘2000美元
恒生（一般綜合戶口）/4.8厘5.2厘（4個月存期）1萬美元
渣打（個人銀行客戶）4.0厘4.0厘3.9厘2000美元
中銀香港（個人銀行客戶）4.0厘4.0厘3.9厘1000美元

需留意，上文所述的都屬牌價，滙豐等大型銀行不時會向特選客戶提供更高息率，若有4大銀行戶口就要多多留意了。

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