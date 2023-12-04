【港元定存】滙豐削1個月港元短息　發鈔行一再減美元存息　與港息差距僅0.1厘（附4大銀行定存比較）

▲ 美元定期存款有下降趨勢，滙豐、中銀及渣打3大發鈔行本周帶頭減美元存息，最高年利率跌穿5厘。

踏入12月，大型銀行或已儲夠銀彈過年結，滙豐銀行今日（12月4日）削1個月港元存息，最高減至6.5厘，不過仍屬大行之中最高水平，而1星期短息仍維持最高13厘不變。

大型銀行一般客戶牌價（港元定存） 銀行 1個月 1星期 起存額

（兌換資金） 滙豐（尚玉客戶） 6.5厘 13厘 1萬元 滙豐（HSBC One或其他客戶） 6.3厘 12.8厘 1萬元 中銀香港（個人銀行客戶） 4厘 10厘 5萬元 恒生（一般綜合戶口） / 10.9厘 1萬元 渣打（個人銀行客戶） / 10厘 1萬元

雖然短息有變，但3個月或以上存期則按兵不動，4大行之中仍以滙豐及恒生較高，中銀香港及渣打沒有參與早前的加息潮。

大型銀行一般客戶牌價（港元定存） 銀行 12個月 6個月 3個月 起存額 滙豐（尚玉或卓越理財） / 4.6厘 4.7厘 1萬元 滙豐（HSBC One或其他客戶） / 4.4厘 4.5厘 1萬元 中銀香港（個人銀行客戶） 3.4厘 4.5厘 4.5厘 1萬元 恒生（一般綜合戶口） / 4.6厘 4.7厘

（3及4個月） 1萬元 渣打（個人銀行客戶） 3.4厘 4.5厘 4.5厘 1萬元

6個月4.6厘 低門檻之中最高

綜合多間銀行，目前6個月港元定存最高為4.9厘，但起存門檻遠高於滙豐等大行，例如華僑銀行的4.9厘需為全新理財客戶的100萬元新資金，富邦的4.8厘要有50萬元新資金。

以1萬元起存的低門檻而言，滙豐及恒生的4.6厘暫最高息，渣打及中銀的4.5厘也屬較高水平。

發鈔行連番削美元存息

有調查指，近8成投資者估計美國加息已經見頂，美元定期存款有下降趨勢，近日3大發鈔行、滙豐、中銀香港及渣打均帶頭減美元存息，最高年利率跌穿5厘。

大型銀行一般客戶牌價（美元定存） 銀行 12個月 6個月 3個月 起存額 滙豐（尚玉或卓越理財） 4.0厘 4.8厘 4.8厘 2000美元 滙豐（HSBC One或其他客戶） 3.8厘 4.6厘 4.6厘 2000美元 渣打（個人銀行客戶） 3.8厘 4.6厘 4.6厘 2000美元 中銀香港（個人銀行客戶） 4.0厘 4.8厘 4.8厘 1000美元 恒生（一般綜合戶口） / 4.9厘 4.9厘 1萬美元

大型銀行一般客戶牌價（美元定存） 銀行 1個月 1星期 起存額

（兌換資金） 滙豐（尚玉客戶） 6.5厘 13厘 2000美元 滙豐（HSBC One或其他客戶） 6.3厘 12.8厘 2000美元 渣打（個人銀行客戶） ／ 10厘 2000美元 中銀香港（個人銀行客戶） 4厘 10厘 1000美元 恒生（優越私人理財／優越理財） 5.3厘 10.9厘 1萬港元等值

滙豐、中銀減幅0.2厘 渣打減0.4厘

上表可見，滙豐的6個月與3個月存期，由最高的5厘減至4.8厘，若屬HSBC One及其他個人客戶，亦減0.2厘至4.6厘。12個月存期則維持最高4厘不變。

短息也隨港元下調，滙豐的1個月美元定存減至6.5厘，1星期維持高達13厘。

中銀香港的減幅與滙豐一致，都是6個月與3個月減至4.8厘，12個月維持4厘。

渣打的減幅較大，12個月存期由4.2厘減至3.85厘，最新又削至3.8厘，累計減幅達0.4厘。而6個月與3個月存期，亦減至比滙豐更低，由5厘減至4.6厘。

恒生銀行亦跟隨減息至4.9厘，跌穿5厘，但僅減0.1厘，因此目前仍是4大銀行之中最高息。

與港元定存差距拉近

滙豐減美元存息後，美息與港息的差距拉近至僅0.1厘。例如目前滙豐的3個月港元定存有4.7厘，美元定存為4.8厘。

人民幣短息15厘

近期滙豐及恒生都有加人民幣存息，年利率加至2厘以上。而滙豐同樣大加短息，高見15厘。雖然人民幣匯價近年疲弱，但本身有人民幣資金的讀者可以留意︰

大型銀行一般客戶牌價（人民幣定存） 銀行 12個月 6個月 3個月 1個月 1星期 起存額 滙豐（尚玉或卓越理財） 2.1厘 2.1厘 1.9厘 8.5厘 15厘 1萬元人民幣 滙豐（HSBC One或其他客戶） 1.9厘 1.9厘 1.7厘 8.3厘 14.5厘 1萬元人民幣 中銀香港（個人銀行客戶） 2.2厘 2.2厘 2.0厘 3.5厘 11厘 1萬元人民幣 恒生（優越私人理財／優越理財） / 2.2厘 2.0厘 4.3厘 13.9厘 1萬元人民幣 渣打（個人銀行客戶） 1.9厘 1.9厘 1.7厘 / 11厘 1萬元人民幣

需留意，上文所述的都屬牌價，滙豐等大型銀行不時會向特選客戶提供更高息率，若有4大銀行戶口就要多多留意了。

本文最後更新日期︰2023年12月4日

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