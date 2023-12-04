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【港元定存】滙豐削1個月港元短息　發鈔行一再減美元存息　與港息差距僅0.1厘（附4大銀行定存比較）

收息攻略 11:01 2023/12/04

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美元定期存款有下降趨勢，滙豐、中銀及渣打3大發鈔行本周帶頭減美元存息，最高年利率跌穿5厘。

踏入12月，大型銀行或已儲夠銀彈過年結，滙豐銀行今日（12月4日）削1個月港元存息，最高減至6.5厘，不過仍屬大行之中最高水平，而1星期短息仍維持最高13厘不變。

大型銀行一般客戶牌價（港元定存）
銀行1個月1星期起存額
（兌換資金）
滙豐（尚玉客戶）6.5厘13厘1萬元
滙豐（HSBC One或其他客戶）6.3厘12.8厘1萬元
中銀香港（個人銀行客戶）4厘10厘5萬元
恒生（一般綜合戶口）/10.9厘1萬元
渣打（個人銀行客戶）/10厘1萬元

雖然短息有變，但3個月或以上存期則按兵不動，4大行之中仍以滙豐及恒生較高，中銀香港及渣打沒有參與早前的加息潮。

大型銀行一般客戶牌價（港元定存）
銀行12個月6個月3個月起存額
滙豐（尚玉或卓越理財）/4.6厘4.7厘1萬元
滙豐（HSBC One或其他客戶）/4.4厘4.5厘1萬元
中銀香港（個人銀行客戶）3.4厘4.5厘4.5厘1萬元
恒生（一般綜合戶口）/4.6厘4.7厘
（3及4個月）		1萬元
渣打（個人銀行客戶）3.4厘4.5厘4.5厘1萬元

6個月4.6厘　低門檻之中最高

綜合多間銀行，目前6個月港元定存最高為4.9厘，但起存門檻遠高於滙豐等大行，例如華僑銀行的4.9厘需為全新理財客戶的100萬元新資金，富邦的4.8厘要有50萬元新資金。

以1萬元起存的低門檻而言，滙豐及恒生的4.6厘暫最高息，渣打及中銀的4.5厘也屬較高水平。

發鈔行連番削美元存息

有調查指，近8成投資者估計美國加息已經見頂，美元定期存款有下降趨勢，近日3大發鈔行、滙豐、中銀香港及渣打均帶頭減美元存息，最高年利率跌穿5厘。

大型銀行一般客戶牌價（美元定存）
銀行12個月6個月3個月起存額
滙豐（尚玉或卓越理財）4.0厘4.8厘4.8厘2000美元
滙豐（HSBC One或其他客戶）3.8厘4.6厘4.6厘2000美元
渣打（個人銀行客戶）3.8厘4.6厘4.6厘2000美元
中銀香港（個人銀行客戶）4.0厘4.8厘4.8厘1000美元
恒生（一般綜合戶口）/4.9厘4.9厘1萬美元

 

大型銀行一般客戶牌價（美元定存）
銀行1個月1星期起存額
（兌換資金）
滙豐（尚玉客戶）6.5厘13厘2000美元
滙豐（HSBC One或其他客戶）6.3厘12.8厘2000美元
渣打（個人銀行客戶）10厘2000美元
中銀香港（個人銀行客戶）4厘10厘1000美元
恒生（優越私人理財／優越理財）5.3厘10.9厘1萬港元等值

滙豐、中銀減幅0.2厘　渣打減0.4厘

上表可見，滙豐的6個月與3個月存期，由最高的5厘減至4.8厘，若屬HSBC One及其他個人客戶，亦減0.2厘至4.6厘。12個月存期則維持最高4厘不變。

短息也隨港元下調，滙豐的1個月美元定存減至6.5厘，1星期維持高達13厘。

中銀香港的減幅與滙豐一致，都是6個月與3個月減至4.8厘，12個月維持4厘。

渣打的減幅較大，12個月存期由4.2厘減至3.85厘，最新又削至3.8厘，累計減幅達0.4厘。而6個月與3個月存期，亦減至比滙豐更低，由5厘減至4.6厘。

恒生銀行亦跟隨減息至4.9厘，跌穿5厘，但僅減0.1厘，因此目前仍是4大銀行之中最高息。

與港元定存差距拉近

滙豐減美元存息後，美息與港息的差距拉近至僅0.1厘。例如目前滙豐的3個月港元定存有4.7厘，美元定存為4.8厘。

人民幣短息15厘

近期滙豐及恒生都有加人民幣存息，年利率加至2厘以上。而滙豐同樣大加短息，高見15厘。雖然人民幣匯價近年疲弱，但本身有人民幣資金的讀者可以留意︰

大型銀行一般客戶牌價（人民幣定存）
銀行12個月6個月3個月1個月1星期起存額
滙豐（尚玉或卓越理財）2.1厘2.1厘1.9厘8.5厘15厘1萬元人民幣
滙豐（HSBC One或其他客戶）1.9厘1.9厘1.7厘8.3厘14.5厘1萬元人民幣
中銀香港（個人銀行客戶）2.2厘2.2厘2.0厘3.5厘11厘1萬元人民幣
恒生（優越私人理財／優越理財）/2.2厘2.0厘4.3厘13.9厘1萬元人民幣
渣打（個人銀行客戶）1.9厘1.9厘1.7厘/11厘1萬元人民幣

需留意，上文所述的都屬牌價，滙豐等大型銀行不時會向特選客戶提供更高息率，若有4大銀行戶口就要多多留意了。

本文最後更新日期︰2023年12月4日

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