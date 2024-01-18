【港元定存】滙豐再減存息　理財客戶險守4厘｜3大發鈔行最高4.3厘　2024大型銀行定期存款年利率

▲ 滙豐再減港元定期存款年利率，理財客戶險守4厘。一文看清，3大發鈔行最高4.3厘。

2024伊始，承接前兩個月美債息下滑的趨勢，港元定期存款年利率也向下調整，最新滙豐及渣打都減存息，滙豐只有理財客戶僅僅守住4厘。

本文比較4間大型銀行的港元、美元及人民幣定期存款年利率。以下先比較港元定存︰

大型銀行一般客戶牌價（港元定存） 銀行 12個月 6個月 3個月 起存額 滙豐（卓越理財尊尚或卓越理財客戶） / 3.9厘 4.0厘 1萬元 滙豐（HSBC One或其他客戶） / 3.7厘 3.8厘 1萬元 中銀香港（個人銀行客戶） 3.4厘 4.2厘 4.3厘 1萬元 恒生（一般綜合戶口） / 4.0厘 4.3厘

1萬元 渣打（個人銀行客戶） 3.4厘 4.05厘 4.1厘 1萬元

需注意，以上屬4大銀行的牌價，銀行有時會給予不同客戶個別優惠。

滙豐是次減息後，僅理財客戶的3個月存期守住4厘，大減0.3厘；6個月存期已減至3.9厘。至於HSBC One及其他客戶，已全線失守4厘。

渣打減幅較小，3個月存期由4.3厘減至4.1厘，6個月存期由4.2厘減至4.05厘。

中銀香港暫時未跟減，3個月存期仍有4.3厘。6個月存期4.2厘。

大型銀行一般客戶牌價（港元定存） 銀行 1個月 1星期 起存額

（兌換資金） 滙豐（卓越理財尊尚客戶） 6.5厘 13厘 1萬元 滙豐（HSBC One或其他客戶） 6.3厘 12.8厘 1萬元 中銀香港（個人銀行客戶） 4厘 10厘 5萬元 恒生（一般綜合戶口） / 10.9厘 1萬元 渣打（個人銀行客戶） / 10厘 1萬元

滙豐的短息在早前已率先下調，1個月存期由9厘削至6.5厘，不過仍屬大行之中最高，1星期13厘也是最高，留意以上短息均需為兌換資金。

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連番削美元存息 恒生減至4.6厘

美聯儲12月不減息，且已確定利率見頂，2024年減息的機會亦大增。

恒生銀行本月初減美元定期存款年利率，3、4及6個月存期由4.9厘減至4.6厘。

滙豐及渣打今天只減港元存息，美元定存未見有變動。

大型銀行一般客戶牌價（美元定存） 銀行 12個月 6個月 3個月 起存額 滙豐（卓越理財尊尚或卓越理財客戶） 3.8厘 4.4厘 4.4厘 2000美元 滙豐（HSBC One或其他客戶） 3.6厘 4.2厘 4.2厘 2000美元 渣打（個人銀行客戶） 3.8厘 4.6厘 4.6厘 2000美元 中銀香港（個人銀行客戶） 3.8厘 4.4厘 4.4厘 1000美元 恒生（一般綜合戶口） / 4.6厘 4.6厘 1萬美元

大型銀行一般客戶牌價（美元定存） 銀行 1個月 1星期 起存額

（兌換資金） 滙豐（卓越理財尊尚或卓越理財客戶） 6.5厘 13厘 2000美元 滙豐（HSBC One或其他客戶） 6.3厘 12.8厘 2000美元 渣打（個人銀行客戶） ／ 10厘 2000美元 中銀香港（個人銀行客戶） 4厘 10厘 1000美元 恒生（優越私人理財／優越理財） 5.3厘 10.9厘 1萬港元等值

4.6厘仍屬4大行最高

恒生雖減存息，但4.6厘仍屬4大銀行之中最高。

反觀3大發鈔行，除了12個月存期跌穿4厘外，滙豐、中銀及渣打近日同時把3個月與6個月存期，由最高4.6厘減至4.4厘。

早前滙豐的美元短息也隨港元下調，滙豐的1個月美元定存減至6.5厘，1星期維持高達13厘。

人民幣短息15厘

近月滙豐及恒生都有加人民幣存息，年利率加至2厘以上，渣打則呈下跌趨勢。而滙豐同樣大加短息，高見15厘。雖然人民幣匯價近年疲弱，但本身有人民幣資金的讀者可以留意︰

大型銀行一般客戶牌價（人民幣定存） 銀行 12個月 6個月 3個月 1個月 1星期 起存額 滙豐（卓越理財尊尚） 2.1厘 2.1厘 1.9厘 6.0 15厘 1萬元人民幣 滙豐（HSBC One或其他客戶） 1.9厘 1.9厘 1.7厘 5.8厘 14.5厘 1萬元人民幣 中銀香港（個人銀行客戶） 2.2厘 2.2厘 2.0厘 3.5厘 11厘 1萬元人民幣 恒生（優越私人理財／優越理財） / 2.1厘 2.1厘 4.3厘 13.9厘 1萬元人民幣 渣打（個人銀行客戶） 1.9厘 1.9厘 1.7厘 / 11厘 1萬元人民幣

需留意，上文所述的都屬牌價，滙豐等大型銀行不時會向特選客戶提供更高息率，若有4大銀行戶口就要多多留意了。

本文最後更新日期︰2024年1月18日

責任編輯︰廖毅然

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