【港元定存】滙豐再減存息　理財客戶險守4厘｜3大發鈔行最高4.3厘　2024大型銀行定期存款年利率

上一篇文章
50萬元定期存款｜現有資金賺逾$20,000 回報更勝「三跑債」
2024伊始，承接前兩個月美債息下滑的趨勢，港元定期存款年利率也向下調整，最新滙豐及渣打都減存息，滙豐只有理財客戶僅僅守住4厘。
本文比較4間大型銀行的港元、美元及人民幣定期存款年利率。以下先比較港元定存︰
|大型銀行一般客戶牌價（港元定存）
|銀行
|12個月
|6個月
|3個月
|起存額
|滙豐（卓越理財尊尚或卓越理財客戶）
|/
|3.9厘
|4.0厘
|1萬元
|滙豐（HSBC One或其他客戶）
|/
|3.7厘
|3.8厘
|1萬元
|中銀香港（個人銀行客戶）
|3.4厘
|4.2厘
|4.3厘
|1萬元
|恒生（一般綜合戶口）
|/
|4.0厘
|4.3厘
|1萬元
|渣打（個人銀行客戶）
|3.4厘
|4.05厘
|4.1厘
|1萬元
需注意，以上屬4大銀行的牌價，銀行有時會給予不同客戶個別優惠。
滙豐是次減息後，僅理財客戶的3個月存期守住4厘，大減0.3厘；6個月存期已減至3.9厘。至於HSBC One及其他客戶，已全線失守4厘。
渣打減幅較小，3個月存期由4.3厘減至4.1厘，6個月存期由4.2厘減至4.05厘。
中銀香港暫時未跟減，3個月存期仍有4.3厘。6個月存期4.2厘。
|大型銀行一般客戶牌價（港元定存）
|銀行
|1個月
|1星期
|起存額
（兌換資金）
|滙豐（卓越理財尊尚客戶）
|6.5厘
|13厘
|1萬元
|滙豐（HSBC One或其他客戶）
|6.3厘
|12.8厘
|1萬元
|中銀香港（個人銀行客戶）
|4厘
|10厘
|5萬元
|恒生（一般綜合戶口）
|/
|10.9厘
|1萬元
|渣打（個人銀行客戶）
|/
|10厘
|1萬元
滙豐的短息在早前已率先下調，1個月存期由9厘削至6.5厘，不過仍屬大行之中最高，1星期13厘也是最高，留意以上短息均需為兌換資金。
【機管局債券】4.25厘開售在即 拆解「進可攻、退可守」原理 比定存更吸引
連番削美元存息 恒生減至4.6厘
美聯儲12月不減息，且已確定利率見頂，2024年減息的機會亦大增。
恒生銀行本月初減美元定期存款年利率，3、4及6個月存期由4.9厘減至4.6厘。
滙豐及渣打今天只減港元存息，美元定存未見有變動。
|大型銀行一般客戶牌價（美元定存）
|銀行
|12個月
|6個月
|3個月
|起存額
|滙豐（卓越理財尊尚或卓越理財客戶）
|3.8厘
|4.4厘
|4.4厘
|2000美元
|滙豐（HSBC One或其他客戶）
|3.6厘
|4.2厘
|4.2厘
|2000美元
|渣打（個人銀行客戶）
|3.8厘
|4.6厘
|4.6厘
|2000美元
|中銀香港（個人銀行客戶）
|3.8厘
|4.4厘
|4.4厘
|1000美元
|恒生（一般綜合戶口）
|/
|4.6厘
|4.6厘
|1萬美元
|大型銀行一般客戶牌價（美元定存）
|銀行
|1個月
|1星期
|起存額
（兌換資金）
|滙豐（卓越理財尊尚或卓越理財客戶）
|6.5厘
|13厘
|2000美元
|滙豐（HSBC One或其他客戶）
|6.3厘
|12.8厘
|2000美元
|渣打（個人銀行客戶）
|／
|10厘
|2000美元
|中銀香港（個人銀行客戶）
|4厘
|10厘
|1000美元
|恒生（優越私人理財／優越理財）
|5.3厘
|10.9厘
|1萬港元等值
4.6厘仍屬4大行最高
恒生雖減存息，但4.6厘仍屬4大銀行之中最高。
反觀3大發鈔行，除了12個月存期跌穿4厘外，滙豐、中銀及渣打近日同時把3個月與6個月存期，由最高4.6厘減至4.4厘。
早前滙豐的美元短息也隨港元下調，滙豐的1個月美元定存減至6.5厘，1星期維持高達13厘。
人民幣短息15厘
近月滙豐及恒生都有加人民幣存息，年利率加至2厘以上，渣打則呈下跌趨勢。而滙豐同樣大加短息，高見15厘。雖然人民幣匯價近年疲弱，但本身有人民幣資金的讀者可以留意︰
|大型銀行一般客戶牌價（人民幣定存）
|銀行
|12個月
|6個月
|3個月
|1個月
|1星期
|起存額
|滙豐（卓越理財尊尚）
|2.1厘
|2.1厘
|1.9厘
|6.0
|15厘
|1萬元人民幣
|滙豐（HSBC One或其他客戶）
|1.9厘
|1.9厘
|1.7厘
|5.8厘
|14.5厘
|1萬元人民幣
|中銀香港（個人銀行客戶）
|2.2厘
|2.2厘
|2.0厘
|3.5厘
|11厘
|1萬元人民幣
|恒生（優越私人理財／優越理財）
|/
|2.1厘
|2.1厘
|4.3厘
|13.9厘
|1萬元人民幣
|渣打（個人銀行客戶）
|1.9厘
|1.9厘
|1.7厘
|/
|11厘
|1萬元人民幣
需留意，上文所述的都屬牌價，滙豐等大型銀行不時會向特選客戶提供更高息率，若有4大銀行戶口就要多多留意了。
本文最後更新日期︰2024年1月18日
責任編輯︰廖毅然
更多高息存款︰
【機管局債券】創造3倍利息！做5厘定存 再抽4.25厘債券 長短高息通吃
【高息活期存款2024】恒生4.98厘 大新6個月5厘 「渣打馬拉松」縮水｜1月份優惠一文看清
=============
邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料
欄名 : 存款收息