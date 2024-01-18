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【港元定存】滙豐再減存息　理財客戶險守4厘｜3大發鈔行最高4.3厘　2024大型銀行定期存款年利率

收息攻略 12:21 2024/01/18

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滙豐再減港元定期存款年利率，理財客戶險守4厘。一文看清，3大發鈔行最高4.3厘。

2024伊始，承接前兩個月美債息下滑的趨勢，港元定期存款年利率也向下調整，最新滙豐及渣打都減存息，滙豐只有理財客戶僅僅守住4厘。

本文比較4間大型銀行的港元、美元及人民幣定期存款年利率。以下先比較港元定存︰

大型銀行一般客戶牌價（港元定存）
銀行12個月6個月3個月起存額
滙豐（卓越理財尊尚或卓越理財客戶）/3.9厘4.0厘1萬元
滙豐（HSBC One或其他客戶）/3.7厘3.8厘1萬元
中銀香港（個人銀行客戶）3.4厘4.2厘4.3厘1萬元
恒生（一般綜合戶口）/4.0厘4.3厘
 		1萬元
渣打（個人銀行客戶）3.4厘4.05厘4.1厘1萬元

需注意，以上屬4大銀行的牌價，銀行有時會給予不同客戶個別優惠。

滙豐是次減息後，僅理財客戶的3個月存期守住4厘，大減0.3厘；6個月存期已減至3.9厘。至於HSBC One及其他客戶，已全線失守4厘。

渣打減幅較小，3個月存期由4.3厘減至4.1厘，6個月存期由4.2厘減至4.05厘。

中銀香港暫時未跟減，3個月存期仍有4.3厘。6個月存期4.2厘。

 

大型銀行一般客戶牌價（港元定存）
銀行1個月1星期起存額
（兌換資金）
滙豐（卓越理財尊尚客戶）6.5厘13厘1萬元
滙豐（HSBC One或其他客戶）6.3厘12.8厘1萬元
中銀香港（個人銀行客戶）4厘10厘5萬元
恒生（一般綜合戶口）/10.9厘1萬元
渣打（個人銀行客戶）/10厘1萬元

滙豐的短息在早前已率先下調，1個月存期由9厘削至6.5厘，不過仍屬大行之中最高，1星期13厘也是最高，留意以上短息均需為兌換資金。

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連番削美元存息　恒生減至4.6厘

美聯儲12月不減息，且已確定利率見頂，2024年減息的機會亦大增。

恒生銀行本月初減美元定期存款年利率，3、4及6個月存期由4.9厘減至4.6厘。

滙豐及渣打今天只減港元存息，美元定存未見有變動。

大型銀行一般客戶牌價（美元定存）
銀行12個月6個月3個月起存額
滙豐（卓越理財尊尚或卓越理財客戶）3.8厘4.4厘4.4厘2000美元
滙豐（HSBC One或其他客戶）3.6厘4.2厘4.2厘2000美元
渣打（個人銀行客戶）3.8厘4.6厘4.6厘2000美元
中銀香港（個人銀行客戶）3.8厘4.4厘4.4厘1000美元
恒生（一般綜合戶口）/4.6厘4.6厘1萬美元

 

大型銀行一般客戶牌價（美元定存）
銀行1個月1星期起存額
（兌換資金）
滙豐（卓越理財尊尚或卓越理財客戶）6.5厘13厘2000美元
滙豐（HSBC One或其他客戶）6.3厘12.8厘2000美元
渣打（個人銀行客戶）10厘2000美元
中銀香港（個人銀行客戶）4厘10厘1000美元
恒生（優越私人理財／優越理財）5.3厘10.9厘1萬港元等值

4.6厘仍屬4大行最高

恒生雖減存息，但4.6厘仍屬4大銀行之中最高。

反觀3大發鈔行，除了12個月存期跌穿4厘外，滙豐、中銀及渣打近日同時把3個月與6個月存期，由最高4.6厘減至4.4厘。

早前滙豐的美元短息也隨港元下調，滙豐的1個月美元定存減至6.5厘，1星期維持高達13厘。

人民幣短息15厘

近月滙豐及恒生都有加人民幣存息，年利率加至2厘以上，渣打則呈下跌趨勢。而滙豐同樣大加短息，高見15厘。雖然人民幣匯價近年疲弱，但本身有人民幣資金的讀者可以留意︰

大型銀行一般客戶牌價（人民幣定存）
銀行12個月6個月3個月1個月1星期起存額
滙豐（卓越理財尊尚）2.1厘2.1厘1.9厘6.015厘1萬元人民幣
滙豐（HSBC One或其他客戶）1.9厘1.9厘1.7厘5.8厘14.5厘1萬元人民幣
中銀香港（個人銀行客戶）2.2厘2.2厘2.0厘3.5厘11厘1萬元人民幣
恒生（優越私人理財／優越理財）/2.1厘2.1厘4.3厘13.9厘1萬元人民幣
渣打（個人銀行客戶）1.9厘1.9厘1.7厘/11厘1萬元人民幣

需留意，上文所述的都屬牌價，滙豐等大型銀行不時會向特選客戶提供更高息率，若有4大銀行戶口就要多多留意了。

本文最後更新日期︰2024年1月18日

責任編輯︰廖毅然

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