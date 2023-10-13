  • 28°C
香港時間 : 20231013日 (週五) 11:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港元定存】滙豐再出手　3個月加至4.5厘　美元加至5厘（附4大銀行港元、美元年利率）

收息攻略 11:00 2023/10/13

分享：

分享：

大型銀行自上月起連環加存息，掀動各大中小銀行跟隨。沉寂約兩周後，滙豐今日突再加存息，把3個月港元定存年利率加至最高4.5厘，HSBC One或其他客戶加至4.3厘，與中銀香港、恒生等一般客戶看齊。

回望以往滙豐每次加存息，其餘大型銀行會在短期內跟加，再掀起中小行加息潮。今次滙豐在10月份首次出手，未知會否令存息戰更白熱化。

以下列出的4大銀行的高息港元定期存款，全都要求是新資金，但起存額均只需1萬元︰

大型銀行一般客戶牌價（港元定存）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率起存額
滙豐（尚玉或卓越理財）/4.5厘4.5厘1萬元
滙豐（HSBC One或其他客戶）/4.3厘4.3厘1萬元
中銀香港（個人銀行客戶）3.4厘4.5厘4.3厘1萬元
恒生（一般綜合戶口）/4.5厘4.4厘（4個月存期）1萬元
渣打（個人銀行客戶）3.4厘4.3厘4.1厘1萬元

如上表所見，滙豐尚玉或卓越理財客戶有0.2厘的優勢，6個月最高4.5厘，HSBC One或其他客戶則為4.3厘，均較本月初加息0.3厘。至於3個月存期，滙豐加至最高4.5厘，若是一般客戶則加至4.3厘。

目前中銀香港及恒生銀行，6個月存期均為4.5厘，3個月則為4.3厘，恒生另設4個月4.4厘。不過，中銀及恒生的高息優惠，是一般個人客戶也可開立。

渣打銀行雖在上月底有跟進，但加幅不及滙豐與中銀，一般個人客戶網上新資金，6個月4.3厘、3個月4.1厘。

點解4大銀行都要「搶錢」？即睇解讀︰滙豐、中銀4.5厘低門檻之冠！拆解「港元荒」3大原因

6個月4.5厘　低門檻之中最高

目前6個月存期最高為4.7厘，有2間銀行提供，但起存門檻均高於滙豐、中銀及恒生，例如富邦銀行的4.8厘要有50萬元新資金、東亞的4.7厘更要200萬元起存。

以1萬元起存的低門檻而言，滙豐、中銀及恒生的4.5厘是最高息。

收息必睇︰【綠債退款】做5厘定存 這6個存期都有4.5厘或以上

美元短加長減　3個月加至5厘

美元方面，滙豐也有加息，3個月存期加至最高5厘，但同時減6個月存期至最高5厘，因此3個月存期較其他大行高息，6個月存期則略低。

恒生的美元存息最高，在不同存期都有5厘，包括3個月、4個月及6個月，都有5.2厘，且一般綜合戶口也可開立。

渣打則在長息稱冠，12個月存期加至4.2厘，高於滙豐及中銀香港的4厘。

即看下表4大銀行的美元定存︰

大型銀行一般客戶牌價（美元定存）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率起存額
滙豐（尚玉或卓越理財）4.0厘5.0厘5.0厘2000美元
滙豐（HSBC One或其他客戶）3.8厘4.8厘4.8厘2000美元
中銀香港（個人銀行客戶）4.0厘5.2厘4.6厘1000美元
恒生（一般綜合戶口）/5.2厘5.2厘（3及4個月存期）1萬美元
渣打（個人銀行客戶）4.2厘5.0厘4.5厘2000美元

需留意，上文所述的都屬牌價，滙豐等大型銀行不時會向特選客戶提供更高息率，若有4大銀行戶口就要多多留意了。

本文最後更新日期︰2023年10月13日

更多高息存款︰

【定期存款2023】98天4.7厘賺1萬元｜綠債退款4.88厘　9個月收息$18,000（新增南商4.6厘）

10萬元定期存款 │低門檻賺$4,500　4.75厘收息逾$3,500　綠債退款4.88厘

高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒

=============

ET財智Talk
【ET財智Talk】利率長期偏高風險資產回調？ 利達黃耀宗分析美股前景及心水股推介

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【定期存款2023】98天4.7厘賺1萬元｜9個月收息$18,000（新增滙豐、WeLab 4.5厘）
今日
【定期存款2023】98天4.7厘賺1萬元｜9個月收息$18,000（新增滙豐、WeLab 4.5厘）
50萬元定期存款｜最多收息$46,000　不同存期都有4.8厘　用綠債退款賺1.8萬
2023/10/12
50萬元定期存款｜最多收息$46,000　不同存期都有4.8厘　用綠債退款賺1.8萬
【美元定期存款】3個月5.7厘　一季收息1.2萬元！不同存期都有5厘、比港元高息
2023/10/12
【美元定期存款】3個月5.7厘　一季收息1.2萬元！不同存期都有5厘、比港元高息
10萬元定期存款 │低門檻賺$4,500　4.75厘收息逾$3,500　綠債退款4.88厘
2023/10/12
10萬元定期存款 │低門檻賺$4,500　4.75厘收息逾$3,500　綠債退款4.88厘
【人民幣定期存款】滙豐、恒生加息　最高13.9厘｜長息2.6厘（2023年10月更新）
2023/10/12
【人民幣定期存款】滙豐、恒生加息　最高13.9厘｜長息2.6厘（2023年10月更新）
議息 美元 外滙 富邦銀行 大眾銀行 被動收入 退休規劃產品 財富及退休規劃 財富及資產管理 收息產品

上一篇文章

【定期存款2023】98天4.7厘賺1萬元｜9個月收息$18,000（新增滙豐、WeLab 4.5厘）

下一篇文章

50萬元定期存款｜最多收息$46,000　不同存期都有4.8厘　用綠債退款賺1.8萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款