【港元定存】滙豐再出手　3個月加至4.5厘　美元加至5厘（附4大銀行港元、美元年利率）

大型銀行自上月起連環加存息，掀動各大中小銀行跟隨。沉寂約兩周後，滙豐今日突再加存息，把3個月港元定存年利率加至最高4.5厘，HSBC One或其他客戶加至4.3厘，與中銀香港、恒生等一般客戶看齊。

回望以往滙豐每次加存息，其餘大型銀行會在短期內跟加，再掀起中小行加息潮。今次滙豐在10月份首次出手，未知會否令存息戰更白熱化。

以下列出的4大銀行的高息港元定期存款，全都要求是新資金，但起存額均只需1萬元︰

大型銀行一般客戶牌價（港元定存） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額 滙豐（尚玉或卓越理財） / 4.5厘 4.5厘 1萬元 滙豐（HSBC One或其他客戶） / 4.3厘 4.3厘 1萬元 中銀香港（個人銀行客戶） 3.4厘 4.5厘 4.3厘 1萬元 恒生（一般綜合戶口） / 4.5厘 4.4厘（4個月存期） 1萬元 渣打（個人銀行客戶） 3.4厘 4.3厘 4.1厘 1萬元

如上表所見，滙豐尚玉或卓越理財客戶有0.2厘的優勢，6個月最高4.5厘，HSBC One或其他客戶則為4.3厘，均較本月初加息0.3厘。至於3個月存期，滙豐加至最高4.5厘，若是一般客戶則加至4.3厘。

目前中銀香港及恒生銀行，6個月存期均為4.5厘，3個月則為4.3厘，恒生另設4個月4.4厘。不過，中銀及恒生的高息優惠，是一般個人客戶也可開立。

渣打銀行雖在上月底有跟進，但加幅不及滙豐與中銀，一般個人客戶網上新資金，6個月4.3厘、3個月4.1厘。

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6個月4.5厘 低門檻之中最高

目前6個月存期最高為4.7厘，有2間銀行提供，但起存門檻均高於滙豐、中銀及恒生，例如富邦銀行的4.8厘要有50萬元新資金、東亞的4.7厘更要200萬元起存。

以1萬元起存的低門檻而言，滙豐、中銀及恒生的4.5厘是最高息。

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美元短加長減 3個月加至5厘

美元方面，滙豐也有加息，3個月存期加至最高5厘，但同時減6個月存期至最高5厘，因此3個月存期較其他大行高息，6個月存期則略低。

恒生的美元存息最高，在不同存期都有5厘，包括3個月、4個月及6個月，都有5.2厘，且一般綜合戶口也可開立。

渣打則在長息稱冠，12個月存期加至4.2厘，高於滙豐及中銀香港的4厘。

即看下表4大銀行的美元定存︰

大型銀行一般客戶牌價（美元定存） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額 滙豐（尚玉或卓越理財） 4.0厘 5.0厘 5.0厘 2000美元 滙豐（HSBC One或其他客戶） 3.8厘 4.8厘 4.8厘 2000美元 中銀香港（個人銀行客戶） 4.0厘 5.2厘 4.6厘 1000美元 恒生（一般綜合戶口） / 5.2厘 5.2厘（3及4個月存期） 1萬美元 渣打（個人銀行客戶） 4.2厘 5.0厘 4.5厘 2000美元

需留意，上文所述的都屬牌價，滙豐等大型銀行不時會向特選客戶提供更高息率，若有4大銀行戶口就要多多留意了。

本文最後更新日期︰2023年10月13日

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