【港元定存】滙豐再出手　3個月加至4.5厘　美元加至5厘（附4大銀行港元、美元年利率）

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【定期存款2023】98天4.7厘賺1萬元｜9個月收息$18,000（新增滙豐、WeLab 4.5厘）
大型銀行自上月起連環加存息，掀動各大中小銀行跟隨。沉寂約兩周後，滙豐今日突再加存息，把3個月港元定存年利率加至最高4.5厘，HSBC One或其他客戶加至4.3厘，與中銀香港、恒生等一般客戶看齊。
回望以往滙豐每次加存息，其餘大型銀行會在短期內跟加，再掀起中小行加息潮。今次滙豐在10月份首次出手，未知會否令存息戰更白熱化。
以下列出的4大銀行的高息港元定期存款，全都要求是新資金，但起存額均只需1萬元︰
|大型銀行一般客戶牌價（港元定存）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|起存額
|滙豐（尚玉或卓越理財）
|/
|4.5厘
|4.5厘
|1萬元
|滙豐（HSBC One或其他客戶）
|/
|4.3厘
|4.3厘
|1萬元
|中銀香港（個人銀行客戶）
|3.4厘
|4.5厘
|4.3厘
|1萬元
|恒生（一般綜合戶口）
|/
|4.5厘
|4.4厘（4個月存期）
|1萬元
|渣打（個人銀行客戶）
|3.4厘
|4.3厘
|4.1厘
|1萬元
如上表所見，滙豐尚玉或卓越理財客戶有0.2厘的優勢，6個月最高4.5厘，HSBC One或其他客戶則為4.3厘，均較本月初加息0.3厘。至於3個月存期，滙豐加至最高4.5厘，若是一般客戶則加至4.3厘。
目前中銀香港及恒生銀行，6個月存期均為4.5厘，3個月則為4.3厘，恒生另設4個月4.4厘。不過，中銀及恒生的高息優惠，是一般個人客戶也可開立。
渣打銀行雖在上月底有跟進，但加幅不及滙豐與中銀，一般個人客戶網上新資金，6個月4.3厘、3個月4.1厘。
點解4大銀行都要「搶錢」？即睇解讀︰滙豐、中銀4.5厘低門檻之冠！拆解「港元荒」3大原因
6個月4.5厘 低門檻之中最高
目前6個月存期最高為4.7厘，有2間銀行提供，但起存門檻均高於滙豐、中銀及恒生，例如富邦銀行的4.8厘要有50萬元新資金、東亞的4.7厘更要200萬元起存。
以1萬元起存的低門檻而言，滙豐、中銀及恒生的4.5厘是最高息。
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美元短加長減 3個月加至5厘
美元方面，滙豐也有加息，3個月存期加至最高5厘，但同時減6個月存期至最高5厘，因此3個月存期較其他大行高息，6個月存期則略低。
恒生的美元存息最高，在不同存期都有5厘，包括3個月、4個月及6個月，都有5.2厘，且一般綜合戶口也可開立。
渣打則在長息稱冠，12個月存期加至4.2厘，高於滙豐及中銀香港的4厘。
即看下表4大銀行的美元定存︰
|大型銀行一般客戶牌價（美元定存）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|起存額
|滙豐（尚玉或卓越理財）
|4.0厘
|5.0厘
|5.0厘
|2000美元
|滙豐（HSBC One或其他客戶）
|3.8厘
|4.8厘
|4.8厘
|2000美元
|中銀香港（個人銀行客戶）
|4.0厘
|5.2厘
|4.6厘
|1000美元
|恒生（一般綜合戶口）
|/
|5.2厘
|5.2厘（3及4個月存期）
|1萬美元
|渣打（個人銀行客戶）
|4.2厘
|5.0厘
|4.5厘
|2000美元
需留意，上文所述的都屬牌價，滙豐等大型銀行不時會向特選客戶提供更高息率，若有4大銀行戶口就要多多留意了。
本文最後更新日期︰2023年10月13日
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欄名 : 存款收息