【港元定存】滙豐、恒生加存息！恒生3個月4.7厘、4個月全城最高（附4大銀行定存比較）

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定期存款利率邊間好？現有資金4.9厘、新資金5厘（附不同存期最高息之選）
近月美國息口雖有見頂之勢，但港元定存仍在高位，滙豐近數月均出手加存息，上周突把3個月港元定存年利率加至最高4.7厘，6個月加至4.6厘。而事隔一個週末，恒生銀行亦跟隨加息。
最新的3個月4.7厘適用於滙豐尚玉或卓越理財客戶新資金，若是HSBC One或一般客戶，則為4.5厘。
而恒生今日（11月13日）加息後，3個月與6個月，同樣加至4.7厘及4.6厘，與滙豐看齊，而恒生同時設有4個月4.7厘，是4個月存期當中全城最高息。
以下列出的4大銀行的高息港元定期存款，全都要求是新資金，而1星期或1個月存期則需為兌換資金︰
|大型銀行一般客戶牌價（港元定存）
|銀行
|12個月
|6個月
|3個月
|起存額
|滙豐（尚玉或卓越理財）
|/
|4.6厘
|4.7厘
|1萬元
|滙豐（HSBC One或其他客戶）
|/
|4.4厘
|4.5厘
|1萬元
|中銀香港（個人銀行客戶）
|3.4厘
|4.5厘
|4.5厘
|1萬元
|恒生（一般綜合戶口）
|/
|4.6厘
|4.7厘
（3及4個月）
|1萬元
|渣打（個人銀行客戶）
|3.4厘
|4.5厘
|4.5厘
|1萬元
|大型銀行一般客戶牌價（港元定存）
|銀行
|1個月
|1星期
|起存額
（兌換資金）
|滙豐（尚玉或卓越理財）
|9厘
|13厘
|1萬元
|滙豐（HSBC One或其他客戶）
|8.8厘
|12.8厘
|1萬元
|中銀香港（個人銀行客戶）
|4厘
|10厘
|5萬元
|恒生（一般綜合戶口）
|/
|10.9厘
|1萬元
|渣打（個人銀行客戶）
|/
|10厘
|1萬元
滙豐長息短息都最高
如上表所見，滙豐目前還有全城最高的短息，1星期最高13厘、1個月最高9厘，而HSBC One或其他客戶則分別為12.8厘及8.8厘，都遠高於其他銀行。
其餘發鈔行、即中銀香港及渣打銀行仍然按兵不動，6個月與3個月存期，暫時均為4.5厘，但由於它們的戶口要求較低，因此滙豐今次加息後，3大發鈥行的一般客戶年利率一致。
滙豐近期同時加外幣定存，英鎊短息高見驚人的17.5厘，詳情看【下一頁】。
6個月4.6厘 低門檻之中最高
綜合多間銀行，目前6個月港元定存最高為4.9厘，但起存門檻遠高於滙豐等大行，例如華僑銀行的4.9厘需為全新理財客戶的100萬元新資金，富邦的4.8厘要有50萬元新資金。
以1萬元起存的低門檻而言，滙豐的4.6厘暫最高息，渣打、中銀及恒生的4.5厘也屬較高水平。
美元短加長減 1星期13厘
有別於過往，今次滙豐及恒生都只加港元存息，美元沒有變動。
目前4大銀行的美元存息都一致，6個月及3個月存期均為5厘。
渣打在長息稱冠，12個月存期加至4.2厘，高於滙豐及中銀香港的4厘。
滙豐繼續在短息拋離其他銀行，1星期有13厘。
即看下表4大銀行的美元定存︰
|大型銀行一般客戶牌價（美元定存）
|銀行
|12個月
|6個月
|3個月
|1個月
|1星期
|起存額
|滙豐（尚玉或卓越理財）
|4.0厘
|5.0厘
|5.0厘
|9厘
|13厘
|2000美元
|滙豐（HSBC One或其他客戶）
|3.8厘
|4.8厘
|4.8厘
|8.8厘
|12.88厘
|2000美元
|中銀香港（個人銀行客戶）
|4.0厘
|5.0厘
|5.0厘
|4厘
|10厘
|1000美元
|恒生（一般綜合戶口）
|/
|5.0厘
|5.0厘
|5.3厘
|10.9厘
|1萬美元
|渣打（個人銀行客戶）
|4.2厘
|5.0厘
|5.0厘
|/
|10厘
|2000美元
人民幣短息15厘
近期滙豐及恒生都有加人民幣存息，年利率加至2厘以上。而滙豐同樣大加短息，高見15厘。雖然人民幣匯價近年疲弱，但本身有人民幣資金的讀者可以留意︰
|大型銀行一般客戶牌價（人民幣定存）
|銀行
|12個月
|6個月
|3個月
|1個月
|1星期
|起存額
|滙豐（尚玉或卓越理財）
|2.1厘
|2.1厘
|1.9厘
|8.5厘
|15厘
|1萬元人民幣
|滙豐（HSBC One或其他客戶）
|1.9厘
|1.9厘
|1.7厘
|8.3厘
|14.5厘
|1萬元人民幣
|中銀香港（個人銀行客戶）
|2.2厘
|2.2厘
|2.0厘
|3.5厘
|11厘
|1萬元人民幣
|恒生（優越私人理財／優越理財）
|/
|2.2厘
|2.0厘
|4.3厘
|13.9厘
|1萬元人民幣
|渣打（個人銀行客戶）
|1.9厘
|1.9厘
|1.7厘
|/
|11厘
|1萬元人民幣
需留意，上文所述的都屬牌價，滙豐等大型銀行不時會向特選客戶提供更高息率，若有4大銀行戶口就要多多留意了。
本文最後更新日期︰2023年11月13日
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欄名 : 存款收息