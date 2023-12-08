【港元定存】滙豐、恒生削港元存息　最高僅4.5厘　分析︰季節性「搶存」高峰已過（附4大銀行定存比較）

▲ 滙豐銀行繼日前大削1個月短息後，今日（12月8日）再削3個月及6個月港元定存，最高減至4.5厘，恒生銀行亦一同跟隨下調。

大型銀行或已儲夠銀彈過年結，滙豐銀行繼日前大削1個月短息後，今日（12月8日）再削3個月及6個月港元定存，最高減至4.5厘，恒生銀行亦一同跟隨下調，目前與渣打及中銀香港重新看齊。而1星期短息方面，滙豐仍維持最高13厘不變。

大型銀行一般客戶牌價（港元定存） 銀行 12個月 6個月 3個月 起存額 滙豐（卓越理財尊尚或卓越理財客戶） / 4.4厘 4.5厘 1萬元 滙豐（HSBC One或其他客戶） / 4.2厘 4.3厘 1萬元 中銀香港（個人銀行客戶） 3.4厘 4.5厘 4.5厘 1萬元 恒生（一般綜合戶口） / 4.4厘 4.5厘

（3及4個月） 1萬元 渣打（個人銀行客戶） 3.4厘 4.5厘 4.5厘 1萬元

滙豐及恒生今日同時把3個月及6個月存期年利率減去0.2厘，最新分別為4.5厘及4.4厘。留意滙豐的最高年利率，僅適用於卓越理財尊尚或卓越理財客戶，若是HSBC One或一般客戶再低0.2厘，因此相比之下，中銀香港、渣打及恒生的一般客戶牌價，較滙豐一般客戶高。

大型銀行一般客戶牌價（港元定存） 銀行 1個月 1星期 起存額

（兌換資金） 滙豐（卓越理財尊尚客戶） 6.5厘 13厘 1萬元 滙豐（HSBC One或其他客戶） 6.3厘 12.8厘 1萬元 中銀香港（個人銀行客戶） 4厘 10厘 5萬元 恒生（一般綜合戶口） / 10.9厘 1萬元 渣打（個人銀行客戶） / 10厘 1萬元

滙豐的短息在早前已率先下調，1個月存期由9厘削至6.5厘，不過仍屬大行之中最高，1星期13厘也是最高，留意以上短息均需為兌換資金。

專家︰季節性搶存高峰暫告一段落

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，近日有多間銀行減存息，相信僅因為季節性搶存的高峰期暫告一段落，不代表銀行對長遠息口預期有變。他指出，銀行一般在11月底開始要粉飾櫥窗，儲備年結資金，目前可能已「夠數」。如果想吼高息，可以留意下一個高峰期，或會是今個月底，屆時銀行有可能爭奪超短期存款，即短至一、兩周的資金。

6個月4.4厘 低門檻之中較高

綜合多間銀行，目前6個月港元定存最高為4.9厘，但起存門檻遠高於滙豐等大行，例如華僑銀行的4.9厘及南洋商業銀行的4.9厘，均需為理財客戶的100萬元新資金。以1萬元起存的低門檻而言，滙豐等4大銀行的4.4厘屬較高水平。

發鈔行連番削美元存息

有調查指，近8成投資者估計美國加息已經見頂，美元定期存款有下降趨勢，近日4大銀行均先後下調美元存息，最高年利率一律跌穿5厘。

大型銀行一般客戶牌價（美元定存） 銀行 12個月 6個月 3個月 起存額 滙豐（卓越理財尊尚或卓越理財客戶） 4.0厘 4.6厘 4.6厘 2000美元 滙豐（HSBC One或其他客戶） 3.8厘 4.4厘 4.4厘 2000美元 渣打（個人銀行客戶） 3.8厘 4.6厘 4.6厘 2000美元 中銀香港（個人銀行客戶） 4.0厘 4.8厘 4.8厘 1000美元 恒生（一般綜合戶口） / 4.9厘 4.9厘 1萬美元

大型銀行一般客戶牌價（美元定存） 銀行 1個月 1星期 起存額

（兌換資金） 滙豐（尚玉客戶） 6.5厘 13厘 2000美元 滙豐（HSBC One或其他客戶） 6.3厘 12.8厘 2000美元 渣打（個人銀行客戶） ／ 10厘 2000美元 中銀香港（個人銀行客戶） 4厘 10厘 1000美元 恒生（優越私人理財／優越理財） 5.3厘 10.9厘 1萬港元等值

滙豐、渣打減幅達0.4厘

滙豐今日（12月8日）再減美元存息，6個月與3個月存期，由4.8厘減至4.6厘，若屬HSBC One及其他個人客戶，亦減0.2厘至4.4厘。這是繼早前由5厘下調後，再一次減息，累計減幅達0.4厘。而12個月存期則維持最高4厘不變。

早前滙豐的美元短息也隨港元下調，滙豐的1個月美元定存減至6.5厘，1星期維持高達13厘。

渣打的美元存息與滙豐一致，3及6個月均為4.6厘，也是由5厘減到現水平。

發鈔行之中暫以中銀香港較高，6個月與3個月為4.8厘，12個月維持4厘。

恒生銀行則再高0.1厘，早前雖有跟隨減息，但只減至4.9厘，僅減0.1厘，因此目前仍是4大銀行之中最高息。

與港元定存差距拉近

滙豐減美元存息後，美息與港息的差距拉近至僅0.1厘。例如目前滙豐的3個月港元定存有4.5厘，美元定存為4.6厘。

人民幣短息15厘

近期滙豐及恒生都有加人民幣存息，年利率加至2厘以上。而滙豐同樣大加短息，高見15厘。雖然人民幣匯價近年疲弱，但本身有人民幣資金的讀者可以留意︰

大型銀行一般客戶牌價（人民幣定存） 銀行 12個月 6個月 3個月 1個月 1星期 起存額 滙豐（尚玉或卓越理財） 2.1厘 2.1厘 1.9厘 8.5厘 15厘 1萬元人民幣 滙豐（HSBC One或其他客戶） 1.9厘 1.9厘 1.7厘 8.3厘 14.5厘 1萬元人民幣 中銀香港（個人銀行客戶） 2.2厘 2.2厘 2.0厘 3.5厘 11厘 1萬元人民幣 恒生（優越私人理財／優越理財） / 2.2厘 2.0厘 4.3厘 13.9厘 1萬元人民幣 渣打（個人銀行客戶） 1.9厘 1.9厘 1.7厘 / 11厘 1萬元人民幣

需留意，上文所述的都屬牌價，滙豐等大型銀行不時會向特選客戶提供更高息率，若有4大銀行戶口就要多多留意了。

本文最後更新日期︰2023年12月8日

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