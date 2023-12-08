【港元定存】滙豐、恒生削港元存息　最高僅4.5厘　分析︰季節性「搶存」高峰已過（附4大銀行定存比較）

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10萬元定期存款 │低門檻賺5.3厘 現有資金5.15厘｜最多收息$4,700
大型銀行或已儲夠銀彈過年結，滙豐銀行繼日前大削1個月短息後，今日（12月8日）再削3個月及6個月港元定存，最高減至4.5厘，恒生銀行亦一同跟隨下調，目前與渣打及中銀香港重新看齊。而1星期短息方面，滙豐仍維持最高13厘不變。
|大型銀行一般客戶牌價（港元定存）
|銀行
|12個月
|6個月
|3個月
|起存額
|滙豐（卓越理財尊尚或卓越理財客戶）
|/
|4.4厘
|4.5厘
|1萬元
|滙豐（HSBC One或其他客戶）
|/
|4.2厘
|4.3厘
|1萬元
|中銀香港（個人銀行客戶）
|3.4厘
|4.5厘
|4.5厘
|1萬元
|恒生（一般綜合戶口）
|/
|4.4厘
|4.5厘
（3及4個月）
|1萬元
|渣打（個人銀行客戶）
|3.4厘
|4.5厘
|4.5厘
|1萬元
滙豐及恒生今日同時把3個月及6個月存期年利率減去0.2厘，最新分別為4.5厘及4.4厘。留意滙豐的最高年利率，僅適用於卓越理財尊尚或卓越理財客戶，若是HSBC One或一般客戶再低0.2厘，因此相比之下，中銀香港、渣打及恒生的一般客戶牌價，較滙豐一般客戶高。
|大型銀行一般客戶牌價（港元定存）
|銀行
|1個月
|1星期
|起存額
（兌換資金）
|滙豐（卓越理財尊尚客戶）
|6.5厘
|13厘
|1萬元
|滙豐（HSBC One或其他客戶）
|6.3厘
|12.8厘
|1萬元
|中銀香港（個人銀行客戶）
|4厘
|10厘
|5萬元
|恒生（一般綜合戶口）
|/
|10.9厘
|1萬元
|渣打（個人銀行客戶）
|/
|10厘
|1萬元
滙豐的短息在早前已率先下調，1個月存期由9厘削至6.5厘，不過仍屬大行之中最高，1星期13厘也是最高，留意以上短息均需為兌換資金。
專家︰季節性搶存高峰暫告一段落
上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，近日有多間銀行減存息，相信僅因為季節性搶存的高峰期暫告一段落，不代表銀行對長遠息口預期有變。他指出，銀行一般在11月底開始要粉飾櫥窗，儲備年結資金，目前可能已「夠數」。如果想吼高息，可以留意下一個高峰期，或會是今個月底，屆時銀行有可能爭奪超短期存款，即短至一、兩周的資金。
6個月4.4厘 低門檻之中較高
綜合多間銀行，目前6個月港元定存最高為4.9厘，但起存門檻遠高於滙豐等大行，例如華僑銀行的4.9厘及南洋商業銀行的4.9厘，均需為理財客戶的100萬元新資金。以1萬元起存的低門檻而言，滙豐等4大銀行的4.4厘屬較高水平。
發鈔行連番削美元存息
有調查指，近8成投資者估計美國加息已經見頂，美元定期存款有下降趨勢，近日4大銀行均先後下調美元存息，最高年利率一律跌穿5厘。
|大型銀行一般客戶牌價（美元定存）
|銀行
|12個月
|6個月
|3個月
|起存額
|滙豐（卓越理財尊尚或卓越理財客戶）
|4.0厘
|4.6厘
|4.6厘
|2000美元
|滙豐（HSBC One或其他客戶）
|3.8厘
|4.4厘
|4.4厘
|2000美元
|渣打（個人銀行客戶）
|3.8厘
|4.6厘
|4.6厘
|2000美元
|中銀香港（個人銀行客戶）
|4.0厘
|4.8厘
|4.8厘
|1000美元
|恒生（一般綜合戶口）
|/
|4.9厘
|4.9厘
|1萬美元
|大型銀行一般客戶牌價（美元定存）
|銀行
|1個月
|1星期
|起存額
（兌換資金）
|滙豐（尚玉客戶）
|6.5厘
|13厘
|2000美元
|滙豐（HSBC One或其他客戶）
|6.3厘
|12.8厘
|2000美元
|渣打（個人銀行客戶）
|／
|10厘
|2000美元
|中銀香港（個人銀行客戶）
|4厘
|10厘
|1000美元
|恒生（優越私人理財／優越理財）
|5.3厘
|10.9厘
|1萬港元等值
滙豐、渣打減幅達0.4厘
滙豐今日（12月8日）再減美元存息，6個月與3個月存期，由4.8厘減至4.6厘，若屬HSBC One及其他個人客戶，亦減0.2厘至4.4厘。這是繼早前由5厘下調後，再一次減息，累計減幅達0.4厘。而12個月存期則維持最高4厘不變。
早前滙豐的美元短息也隨港元下調，滙豐的1個月美元定存減至6.5厘，1星期維持高達13厘。
渣打的美元存息與滙豐一致，3及6個月均為4.6厘，也是由5厘減到現水平。
發鈔行之中暫以中銀香港較高，6個月與3個月為4.8厘，12個月維持4厘。
恒生銀行則再高0.1厘，早前雖有跟隨減息，但只減至4.9厘，僅減0.1厘，因此目前仍是4大銀行之中最高息。
與港元定存差距拉近
滙豐減美元存息後，美息與港息的差距拉近至僅0.1厘。例如目前滙豐的3個月港元定存有4.5厘，美元定存為4.6厘。
人民幣短息15厘
近期滙豐及恒生都有加人民幣存息，年利率加至2厘以上。而滙豐同樣大加短息，高見15厘。雖然人民幣匯價近年疲弱，但本身有人民幣資金的讀者可以留意︰
|大型銀行一般客戶牌價（人民幣定存）
|銀行
|12個月
|6個月
|3個月
|1個月
|1星期
|起存額
|滙豐（尚玉或卓越理財）
|2.1厘
|2.1厘
|1.9厘
|8.5厘
|15厘
|1萬元人民幣
|滙豐（HSBC One或其他客戶）
|1.9厘
|1.9厘
|1.7厘
|8.3厘
|14.5厘
|1萬元人民幣
|中銀香港（個人銀行客戶）
|2.2厘
|2.2厘
|2.0厘
|3.5厘
|11厘
|1萬元人民幣
|恒生（優越私人理財／優越理財）
|/
|2.2厘
|2.0厘
|4.3厘
|13.9厘
|1萬元人民幣
|渣打（個人銀行客戶）
|1.9厘
|1.9厘
|1.7厘
|/
|11厘
|1萬元人民幣
需留意，上文所述的都屬牌價，滙豐等大型銀行不時會向特選客戶提供更高息率，若有4大銀行戶口就要多多留意了。
本文最後更新日期︰2023年12月8日
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欄名 : 存款收息