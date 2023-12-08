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【港元定存】滙豐、恒生削港元存息　最高僅4.5厘　分析︰季節性「搶存」高峰已過（附4大銀行定存比較）

收息攻略 12:20 2023/12/08

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滙豐銀行繼日前大削1個月短息後，今日（12月8日）再削3個月及6個月港元定存，最高減至4.5厘，恒生銀行亦一同跟隨下調。

大型銀行或已儲夠銀彈過年結，滙豐銀行繼日前大削1個月短息後，今日（12月8日）再削3個月及6個月港元定存，最高減至4.5厘，恒生銀行亦一同跟隨下調，目前與渣打及中銀香港重新看齊。而1星期短息方面，滙豐仍維持最高13厘不變。

大型銀行一般客戶牌價（港元定存）
銀行12個月6個月3個月起存額
滙豐（卓越理財尊尚或卓越理財客戶）/4.4厘4.5厘1萬元
滙豐（HSBC One或其他客戶）/4.2厘4.3厘1萬元
中銀香港（個人銀行客戶）3.4厘4.5厘4.5厘1萬元
恒生（一般綜合戶口）/4.4厘4.5厘
（3及4個月）		1萬元
渣打（個人銀行客戶）3.4厘4.5厘4.5厘1萬元

滙豐及恒生今日同時把3個月及6個月存期年利率減去0.2厘，最新分別為4.5厘及4.4厘。留意滙豐的最高年利率，僅適用於卓越理財尊尚或卓越理財客戶，若是HSBC One或一般客戶再低0.2厘，因此相比之下，中銀香港、渣打及恒生的一般客戶牌價，較滙豐一般客戶高。

大型銀行一般客戶牌價（港元定存）
銀行1個月1星期起存額
（兌換資金）
滙豐（卓越理財尊尚客戶）6.5厘13厘1萬元
滙豐（HSBC One或其他客戶）6.3厘12.8厘1萬元
中銀香港（個人銀行客戶）4厘10厘5萬元
恒生（一般綜合戶口）/10.9厘1萬元
渣打（個人銀行客戶）/10厘1萬元

滙豐的短息在早前已率先下調，1個月存期由9厘削至6.5厘，不過仍屬大行之中最高，1星期13厘也是最高，留意以上短息均需為兌換資金。

專家︰季節性搶存高峰暫告一段落

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，近日有多間銀行減存息，相信僅因為季節性搶存的高峰期暫告一段落，不代表銀行對長遠息口預期有變。他指出，銀行一般在11月底開始要粉飾櫥窗，儲備年結資金，目前可能已「夠數」。如果想吼高息，可以留意下一個高峰期，或會是今個月底，屆時銀行有可能爭奪超短期存款，即短至一、兩周的資金。

6個月4.4厘　低門檻之中較高

綜合多間銀行，目前6個月港元定存最高為4.9厘，但起存門檻遠高於滙豐等大行，例如華僑銀行的4.9厘及南洋商業銀行的4.9厘，均需為理財客戶的100萬元新資金。以1萬元起存的低門檻而言，滙豐等4大銀行的4.4厘屬較高水平。

發鈔行連番削美元存息

有調查指，近8成投資者估計美國加息已經見頂，美元定期存款有下降趨勢，近日4大銀行均先後下調美元存息，最高年利率一律跌穿5厘。

大型銀行一般客戶牌價（美元定存）
銀行12個月6個月3個月起存額
滙豐（卓越理財尊尚或卓越理財客戶）4.0厘4.6厘4.6厘2000美元
滙豐（HSBC One或其他客戶）3.8厘4.4厘4.4厘2000美元
渣打（個人銀行客戶）3.8厘4.6厘4.6厘2000美元
中銀香港（個人銀行客戶）4.0厘4.8厘4.8厘1000美元
恒生（一般綜合戶口）/4.9厘4.9厘1萬美元

 

大型銀行一般客戶牌價（美元定存）
銀行1個月1星期起存額
（兌換資金）
滙豐（尚玉客戶）6.5厘13厘2000美元
滙豐（HSBC One或其他客戶）6.3厘12.8厘2000美元
渣打（個人銀行客戶）10厘2000美元
中銀香港（個人銀行客戶）4厘10厘1000美元
恒生（優越私人理財／優越理財）5.3厘10.9厘1萬港元等值

滙豐、渣打減幅達0.4厘

滙豐今日（12月8日）再減美元存息，6個月與3個月存期，由4.8厘減至4.6厘，若屬HSBC One及其他個人客戶，亦減0.2厘至4.4厘。這是繼早前由5厘下調後，再一次減息，累計減幅達0.4厘。而12個月存期則維持最高4厘不變。

早前滙豐的美元短息也隨港元下調，滙豐的1個月美元定存減至6.5厘，1星期維持高達13厘。

渣打的美元存息與滙豐一致，3及6個月均為4.6厘，也是由5厘減到現水平。

發鈔行之中暫以中銀香港較高，6個月與3個月為4.8厘，12個月維持4厘。

恒生銀行則再高0.1厘，早前雖有跟隨減息，但只減至4.9厘，僅減0.1厘，因此目前仍是4大銀行之中最高息。

與港元定存差距拉近

滙豐減美元存息後，美息與港息的差距拉近至僅0.1厘。例如目前滙豐的3個月港元定存有4.5厘，美元定存為4.6厘。

人民幣短息15厘

近期滙豐及恒生都有加人民幣存息，年利率加至2厘以上。而滙豐同樣大加短息，高見15厘。雖然人民幣匯價近年疲弱，但本身有人民幣資金的讀者可以留意︰

大型銀行一般客戶牌價（人民幣定存）
銀行12個月6個月3個月1個月1星期起存額
滙豐（尚玉或卓越理財）2.1厘2.1厘1.9厘8.5厘15厘1萬元人民幣
滙豐（HSBC One或其他客戶）1.9厘1.9厘1.7厘8.3厘14.5厘1萬元人民幣
中銀香港（個人銀行客戶）2.2厘2.2厘2.0厘3.5厘11厘1萬元人民幣
恒生（優越私人理財／優越理財）/2.2厘2.0厘4.3厘13.9厘1萬元人民幣
渣打（個人銀行客戶）1.9厘1.9厘1.7厘/11厘1萬元人民幣

需留意，上文所述的都屬牌價，滙豐等大型銀行不時會向特選客戶提供更高息率，若有4大銀行戶口就要多多留意了。

本文最後更新日期︰2023年12月8日

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