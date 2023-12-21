【港元定存】滙豐、中銀齊減息！一般客戶險守4厘　美元長息跌至3.8厘（附4大銀行定存比較）

▲ 滙豐銀行今日再減港元定期年利率，減幅為0.2厘，卓越理財尊尚客戶減至最高4.3厘，HSBC One及其他客戶最低險守4厘。本文比較4大銀行的港元、美元及人民幣定期存款年利率。

2023年來到最後兩星期，大型銀行已儲夠銀彈過年結，滙豐銀行於本周三（12月20日）減存息，減幅為0.2厘，卓越理財尊尚客戶減至最高4.3厘，HSBC One及其他客戶最低險守4厘。

今天（12月21日）則輪到中銀香港跟減，3個月存期減至4.3厘，6個月存期減至4.2厘，留意這是一般客戶的年利率。

滙豐是次減息，是繼本月初大削1個月短息、及本月第二周減3個月及6個月存息後，滙豐銀行單月第三次減存息。而1星期短息方面，滙豐仍維持最高13厘不變。

滙豐及中銀香港同時削美元定期存款年利率，下文會詳述。現在先比較4大銀行的港元定存。

大型銀行一般客戶牌價（港元定存） 銀行 12個月 6個月 3個月 起存額 滙豐（卓越理財尊尚或卓越理財客戶） / 4.2厘 4.3厘 1萬元 滙豐（HSBC One或其他客戶） / 4.0厘 4.1厘 1萬元 中銀香港（個人銀行客戶） 3.4厘 4.2厘 4.3厘 1萬元 恒生（一般綜合戶口） / 4.4厘 4.5厘

1萬元 渣打（個人銀行客戶） 3.4厘 4.5厘 4.5厘 1萬元

需注意，以上屬4大銀行的牌價，銀行有時會給予不同客戶個別優惠。

滙豐是次減息後，高端客戶的3個月存期減至4.3厘，6個月減至4.2厘；一般客戶則減至4.1厘及4厘。12個月存期繼續不設優惠。減息後，各主要存期都較其他大行遜色。

渣打銀行及恒生銀行暫未有變動，6個月存期以渣打最高，有4.5厘，3個月存期方面，恒生及渣打均為4.5厘。

大型銀行一般客戶牌價（港元定存） 銀行 1個月 1星期 起存額

（兌換資金） 滙豐（卓越理財尊尚客戶） 6.5厘 13厘 1萬元 滙豐（HSBC One或其他客戶） 6.3厘 12.8厘 1萬元 中銀香港（個人銀行客戶） 4厘 10厘 5萬元 恒生（一般綜合戶口） / 10.9厘 1萬元 渣打（個人銀行客戶） / 10厘 1萬元

滙豐的短息在早前已率先下調，1個月存期由9厘削至6.5厘，不過仍屬大行之中最高，1星期13厘也是最高，留意以上短息均需為兌換資金。

發鈔行連番削美元存息

美聯儲12月不減息，且已確定利率見頂，明年減息的機會亦大增。滙豐今日再減美元定期存款年利率，12個月存期甚至跌穿4厘。

大型銀行一般客戶牌價（美元定存） 銀行 12個月 6個月 3個月 起存額 滙豐（卓越理財尊尚或卓越理財客戶） 3.8厘 4.4厘 4.4厘 2000美元 滙豐（HSBC One或其他客戶） 3.6厘 4.2厘 4.2厘 2000美元 渣打（個人銀行客戶） 3.8厘 4.6厘 4.6厘 2000美元 中銀香港（個人銀行客戶） 3.8厘 4.4厘 4.4厘 1000美元 恒生（一般綜合戶口） / 4.9厘 4.9厘 1萬美元

大型銀行一般客戶牌價（美元定存） 銀行 1個月 1星期 起存額

（兌換資金） 滙豐（卓越理財尊尚或卓越理財客戶） 6.5厘 13厘 2000美元 滙豐（HSBC One或其他客戶） 6.3厘 12.8厘 2000美元 渣打（個人銀行客戶） ／ 10厘 2000美元 中銀香港（個人銀行客戶） 4厘 10厘 1000美元 恒生（優越私人理財／優越理財） 5.3厘 10.9厘 1萬港元等值

3及6個月減至最低4.2厘

除了12個月存期跌穿4厘外，滙豐及中銀本周同時把3個月與6個月存期，由最高4.6厘減至4.4厘。這是近兩個月來最少第三次減美元存息，此前發鈔行的部分美元存期一度高達5厘。

早前滙豐的美元短息也隨港元下調，滙豐的1個月美元定存減至6.5厘，1星期維持高達13厘。

發鈔行之中，渣打暫時維持不變，一般客戶3個月與6個月仍有4.6厘。

恒生銀行暫為4大行之中最高，6個月、4個月及3個月存期的美元年利率，均有4.9厘。

與港元定存差距拉近

滙豐減美元存息後，美息與港息的差距拉近至僅0.1厘。例如目前滙豐的3個月港元定存有4.3厘，美元定存為4.4厘。

人民幣短息15厘

近期滙豐及恒生都有加人民幣存息，年利率加至2厘以上。而滙豐同樣大加短息，高見15厘。雖然人民幣匯價近年疲弱，但本身有人民幣資金的讀者可以留意︰

大型銀行一般客戶牌價（人民幣定存） 銀行 12個月 6個月 3個月 1個月 1星期 起存額 滙豐（卓越理財尊尚） 2.1厘 2.1厘 1.9厘 6.0 15厘 1萬元人民幣 滙豐（HSBC One或其他客戶） 1.9厘 1.9厘 1.7厘 5.8厘 14.5厘 1萬元人民幣 中銀香港（個人銀行客戶） 2.2厘 2.2厘 2.0厘 3.5厘 11厘 1萬元人民幣 恒生（優越私人理財／優越理財） / 2.2厘 2.0厘 4.3厘 13.9厘 1萬元人民幣 渣打（個人銀行客戶） 1.9厘 1.9厘 1.7厘 / 11厘 1萬元人民幣

需留意，上文所述的都屬牌價，滙豐等大型銀行不時會向特選客戶提供更高息率，若有4大銀行戶口就要多多留意了。

本文最後更新日期︰2023年12月21日

責任編輯︰廖毅然

更多高息存款︰

定期存款利率邊間好？現有資金5厘、新資金5.3厘繼續有（附不同存期最高息之選）

【高息活期存款】5.3厘「先取利息」新玩法 收息50萬元小心3大條款

【定期存款2023】逾10銀行減存息 4個月4.8厘下架 一文看清還有哪些5厘高息

高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒

=============

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料