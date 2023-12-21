【港元定存】滙豐、中銀齊減息！一般客戶險守4厘　美元長息跌至3.8厘（附4大銀行定存比較）

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【港元定存】短存期不減息 2個月4.8厘速賺$8,000過肥年｜1個月收息$3,750
2023年來到最後兩星期，大型銀行已儲夠銀彈過年結，滙豐銀行於本周三（12月20日）減存息，減幅為0.2厘，卓越理財尊尚客戶減至最高4.3厘，HSBC One及其他客戶最低險守4厘。
今天（12月21日）則輪到中銀香港跟減，3個月存期減至4.3厘，6個月存期減至4.2厘，留意這是一般客戶的年利率。
滙豐是次減息，是繼本月初大削1個月短息、及本月第二周減3個月及6個月存息後，滙豐銀行單月第三次減存息。而1星期短息方面，滙豐仍維持最高13厘不變。
滙豐及中銀香港同時削美元定期存款年利率，下文會詳述。現在先比較4大銀行的港元定存。
|大型銀行一般客戶牌價（港元定存）
|銀行
|12個月
|6個月
|3個月
|起存額
|滙豐（卓越理財尊尚或卓越理財客戶）
|/
|4.2厘
|4.3厘
|1萬元
|滙豐（HSBC One或其他客戶）
|/
|4.0厘
|4.1厘
|1萬元
|中銀香港（個人銀行客戶）
|3.4厘
|4.2厘
|4.3厘
|1萬元
|恒生（一般綜合戶口）
|/
|4.4厘
|4.5厘
|1萬元
|渣打（個人銀行客戶）
|3.4厘
|4.5厘
|4.5厘
|1萬元
需注意，以上屬4大銀行的牌價，銀行有時會給予不同客戶個別優惠。
滙豐是次減息後，高端客戶的3個月存期減至4.3厘，6個月減至4.2厘；一般客戶則減至4.1厘及4厘。12個月存期繼續不設優惠。減息後，各主要存期都較其他大行遜色。
渣打銀行及恒生銀行暫未有變動，6個月存期以渣打最高，有4.5厘，3個月存期方面，恒生及渣打均為4.5厘。
|大型銀行一般客戶牌價（港元定存）
|銀行
|1個月
|1星期
|起存額
（兌換資金）
|滙豐（卓越理財尊尚客戶）
|6.5厘
|13厘
|1萬元
|滙豐（HSBC One或其他客戶）
|6.3厘
|12.8厘
|1萬元
|中銀香港（個人銀行客戶）
|4厘
|10厘
|5萬元
|恒生（一般綜合戶口）
|/
|10.9厘
|1萬元
|渣打（個人銀行客戶）
|/
|10厘
|1萬元
滙豐的短息在早前已率先下調，1個月存期由9厘削至6.5厘，不過仍屬大行之中最高，1星期13厘也是最高，留意以上短息均需為兌換資金。
發鈔行連番削美元存息
美聯儲12月不減息，且已確定利率見頂，明年減息的機會亦大增。滙豐今日再減美元定期存款年利率，12個月存期甚至跌穿4厘。
|大型銀行一般客戶牌價（美元定存）
|銀行
|12個月
|6個月
|3個月
|起存額
|滙豐（卓越理財尊尚或卓越理財客戶）
|3.8厘
|4.4厘
|4.4厘
|2000美元
|滙豐（HSBC One或其他客戶）
|3.6厘
|4.2厘
|4.2厘
|2000美元
|渣打（個人銀行客戶）
|3.8厘
|4.6厘
|4.6厘
|2000美元
|中銀香港（個人銀行客戶）
|3.8厘
|4.4厘
|4.4厘
|1000美元
|恒生（一般綜合戶口）
|/
|4.9厘
|4.9厘
|1萬美元
|大型銀行一般客戶牌價（美元定存）
|銀行
|1個月
|1星期
|起存額
（兌換資金）
|滙豐（卓越理財尊尚或卓越理財客戶）
|6.5厘
|13厘
|2000美元
|滙豐（HSBC One或其他客戶）
|6.3厘
|12.8厘
|2000美元
|渣打（個人銀行客戶）
|／
|10厘
|2000美元
|中銀香港（個人銀行客戶）
|4厘
|10厘
|1000美元
|恒生（優越私人理財／優越理財）
|5.3厘
|10.9厘
|1萬港元等值
3及6個月減至最低4.2厘
除了12個月存期跌穿4厘外，滙豐及中銀本周同時把3個月與6個月存期，由最高4.6厘減至4.4厘。這是近兩個月來最少第三次減美元存息，此前發鈔行的部分美元存期一度高達5厘。
早前滙豐的美元短息也隨港元下調，滙豐的1個月美元定存減至6.5厘，1星期維持高達13厘。
發鈔行之中，渣打暫時維持不變，一般客戶3個月與6個月仍有4.6厘。
恒生銀行暫為4大行之中最高，6個月、4個月及3個月存期的美元年利率，均有4.9厘。
與港元定存差距拉近
滙豐減美元存息後，美息與港息的差距拉近至僅0.1厘。例如目前滙豐的3個月港元定存有4.3厘，美元定存為4.4厘。
人民幣短息15厘
近期滙豐及恒生都有加人民幣存息，年利率加至2厘以上。而滙豐同樣大加短息，高見15厘。雖然人民幣匯價近年疲弱，但本身有人民幣資金的讀者可以留意︰
|大型銀行一般客戶牌價（人民幣定存）
|銀行
|12個月
|6個月
|3個月
|1個月
|1星期
|起存額
|滙豐（卓越理財尊尚）
|2.1厘
|2.1厘
|1.9厘
|6.0
|15厘
|1萬元人民幣
|滙豐（HSBC One或其他客戶）
|1.9厘
|1.9厘
|1.7厘
|5.8厘
|14.5厘
|1萬元人民幣
|中銀香港（個人銀行客戶）
|2.2厘
|2.2厘
|2.0厘
|3.5厘
|11厘
|1萬元人民幣
|恒生（優越私人理財／優越理財）
|/
|2.2厘
|2.0厘
|4.3厘
|13.9厘
|1萬元人民幣
|渣打（個人銀行客戶）
|1.9厘
|1.9厘
|1.7厘
|/
|11厘
|1萬元人民幣
需留意，上文所述的都屬牌價，滙豐等大型銀行不時會向特選客戶提供更高息率，若有4大銀行戶口就要多多留意了。
本文最後更新日期︰2023年12月21日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息