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【港元定存】渣打再加存息　一般客戶港元4.2厘｜3大發鈔行輪流升穿4厘（附4大銀行港元、美元年利率）

收息攻略 10:31 2023/09/22

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美國議息後，Hibor持續高企，大型銀行近日連環加存息，本周繼恒生加息後，今日（9月22日）渣打銀行再度加息，6個月存期加至4.2厘，終於與滙豐及中銀香港看齊，一般客戶低門檻也有逾4厘選擇。

本周恒生銀行也是一個月內兩次加息。繼上月底設4個月存期4厘優惠後，本周把6個月存期加至4.2厘，一般綜合戶口也可，但要網上理財新資金。

本月初滙豐及中銀香港也輪流加息，目前港元的6個月存期也是4.2厘，且一般客戶都可享有。

以下列出的4大銀行的高息港元定期存款，全都要求是新資金及在電子渠道開立，但起存額均只需1萬元︰

大型銀行一般客戶牌價（港元定存）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率起存額
滙豐（尚玉或卓越理財）/4.2厘4.0厘1萬元
滙豐（HSBC One或其他客戶）/4.0厘3.8厘1萬元
中銀香港（個人銀行客戶）3.4厘4.2厘4.0厘1萬元
恒生（一般綜合戶口）/4.2厘4.0厘（4個月存期）1萬元
渣打（個人銀行客戶）3.4厘4.2厘3.7厘1萬元

如上表所見，滙豐尚玉或卓越理財客戶有0.2厘的優勢，6個月最高4.2厘，HSBC One或其他客戶則為4厘。至於3個月存期，滙豐加至最高4厘，若是一般客戶則為最高3.8厘。

中銀香港與滙豐的最高年利率看齊，但一般個人客戶也有4.2厘及4厘，則較滙豐HSBC One客戶的年利率為高。

收息必睇︰【綠債2023】專家料首日可升6% 銀彈攻勢或無效？拆解「免息免按金」真相

美元長息　渣打稱冠
恒生5.2厘

4大銀行同時調升美元存息，滙豐及中銀香港把6個月存期加至最高4.8厘，3個月存期加至4.3厘。

渣打則在長息稱冠，12個月存期加至4.2厘，高於滙豐及中銀香港的4厘。

不過，美元存息而言，4大行之中仍以恒生最高，因為恒生出到高達5.2厘搶美元資金，適用於6個月或4個月存期。即看下表︰

大型銀行一般客戶牌價（美元定存）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率起存額
滙豐（尚玉或卓越理財）4.0厘4.8厘4.3厘2000美元
滙豐（HSBC One或其他客戶）3.8厘4.6厘4.1厘2000美元
中銀香港（個人銀行客戶）4.0厘4.8厘4.3厘1000美元
恒生（一般綜合戶口）/5.2厘5.2厘（4個月存期）1萬美元
渣打（個人銀行客戶）4.2厘4.2厘3.9厘2000美元

需留意，上文所述的都屬牌價，滙豐等大型銀行不時會向特選客戶提供更高息率，若有4大銀行戶口就要多多留意了。

本文最後更新日期︰2023年9月22日

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