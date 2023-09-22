【港元定存】渣打再加存息　一般客戶港元4.2厘｜3大發鈔行輪流升穿4厘（附4大銀行港元、美元年利率）

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【定期存款2023】4個月4.88厘、半年期4.9厘！5款高息定存 比綠債賺息更多
美國議息後，Hibor持續高企，大型銀行近日連環加存息，本周繼恒生加息後，今日（9月22日）渣打銀行再度加息，6個月存期加至4.2厘，終於與滙豐及中銀香港看齊，一般客戶低門檻也有逾4厘選擇。
本周恒生銀行也是一個月內兩次加息。繼上月底設4個月存期4厘優惠後，本周把6個月存期加至4.2厘，一般綜合戶口也可，但要網上理財新資金。
本月初滙豐及中銀香港也輪流加息，目前港元的6個月存期也是4.2厘，且一般客戶都可享有。
以下列出的4大銀行的高息港元定期存款，全都要求是新資金及在電子渠道開立，但起存額均只需1萬元︰
|大型銀行一般客戶牌價（港元定存）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|起存額
|滙豐（尚玉或卓越理財）
|/
|4.2厘
|4.0厘
|1萬元
|滙豐（HSBC One或其他客戶）
|/
|4.0厘
|3.8厘
|1萬元
|中銀香港（個人銀行客戶）
|3.4厘
|4.2厘
|4.0厘
|1萬元
|恒生（一般綜合戶口）
|/
|4.2厘
|4.0厘（4個月存期）
|1萬元
|渣打（個人銀行客戶）
|3.4厘
|4.2厘
|3.7厘
|1萬元
如上表所見，滙豐尚玉或卓越理財客戶有0.2厘的優勢，6個月最高4.2厘，HSBC One或其他客戶則為4厘。至於3個月存期，滙豐加至最高4厘，若是一般客戶則為最高3.8厘。
中銀香港與滙豐的最高年利率看齊，但一般個人客戶也有4.2厘及4厘，則較滙豐HSBC One客戶的年利率為高。
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美元長息 渣打稱冠
恒生5.2厘
4大銀行同時調升美元存息，滙豐及中銀香港把6個月存期加至最高4.8厘，3個月存期加至4.3厘。
渣打則在長息稱冠，12個月存期加至4.2厘，高於滙豐及中銀香港的4厘。
不過，美元存息而言，4大行之中仍以恒生最高，因為恒生出到高達5.2厘搶美元資金，適用於6個月或4個月存期。即看下表︰
|大型銀行一般客戶牌價（美元定存）
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|起存額
|滙豐（尚玉或卓越理財）
|4.0厘
|4.8厘
|4.3厘
|2000美元
|滙豐（HSBC One或其他客戶）
|3.8厘
|4.6厘
|4.1厘
|2000美元
|中銀香港（個人銀行客戶）
|4.0厘
|4.8厘
|4.3厘
|1000美元
|恒生（一般綜合戶口）
|/
|5.2厘
|5.2厘（4個月存期）
|1萬美元
|渣打（個人銀行客戶）
|4.2厘
|4.2厘
|3.9厘
|2000美元
需留意，上文所述的都屬牌價，滙豐等大型銀行不時會向特選客戶提供更高息率，若有4大銀行戶口就要多多留意了。
本文最後更新日期︰2023年9月22日
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欄名 : 存款收息