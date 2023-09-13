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【港元定存】渣打也加存息！長息4.2厘　港元低過滙豐中銀（附4大銀行港元、美元年利率）

收息攻略 10:58 2023/09/13

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Hibor高企，大型銀行近日連環加存息。繼滙豐及中銀香港後，渣打銀行今日也加定期存款年利率，但加幅不及前兩者，港元定存方面，僅把3個月存期由3.4厘加至3.7厘；

日前滙豐銀行把6個月及3個月存期，分別加至最高4.2厘及4厘，一般客戶也有最高4厘，追貼市場較高的水平。

而本周二（9月12日）中銀香港跟加息，同樣把6個月及3個月存期，加至最高4.2厘及4厘，較滙豐門檻低，一般個人銀行客戶經網上或手機銀行可以開立。

以下列出的4大銀行的高息定期存款，全都要求是新資金及在電子渠道開立，但起存額均只需1萬元︰

大型銀行一般客戶牌價（港元定存）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率起存額
滙豐（尚玉或卓越理財）/4.2厘4.0厘1萬元
滙豐（HSBC One或其他客戶）/4.0厘3.8厘1萬元
中銀香港（個人銀行客戶）3.4厘4.2厘4.0厘1萬元
恒生（一般綜合戶口）/3.4厘4.0厘（4個月存期）1萬元
渣打（個人銀行客戶）3.4厘3.8厘3.7厘1萬元

如上表所見，滙豐尚玉或卓越理財客戶有0.2厘的優勢，6個月最高4.2厘，HSBC One或其他客戶則為4厘。至於3個月存期，滙豐上周加至最高4厘，若是一般客戶則為最高3.8厘。

中銀香港加息後，與滙豐的最高年利率看齊，但一般個人客戶也有4.2厘及4厘，則較滙豐HSBC One客戶的年利率為高。

至於另一發鈔行渣打，雖然一直有給予大戶或特選客戶高息優惠，但一般客戶的新資金優惠，則仍在4厘以下。

恒生4個月4厘

恒生銀行的一般客戶也有4厘高息，但屬於4個月存期，3個月存期則為3.4厘，若是優越理財或優越私人理財則為3.5厘。

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美元長息　渣打稱冠

4大銀行同時調升美元存息，滙豐及中銀香港把6個月存期加至最高4.8厘，3個月存期加至4.3厘。

渣打則在長息稱冠，12個月存期加至4.2厘，高於滙豐及中銀香港的4厘。

不過，美元存息而言，4大行之中仍以恒生最高，因為恒生出到高達5.2厘搶美元資金。即看下表︰

大型銀行一般客戶牌價（美元定存）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率起存額
滙豐（尚玉或卓越理財）4.0厘4.8厘4.3厘2000美元
滙豐（HSBC One或其他客戶）3.8厘4.6厘4.1厘2000美元
中銀香港（個人銀行客戶）4.0厘4.8厘4.3厘1000美元
恒生（一般綜合戶口）/4.8厘5.2厘（4個月存期）1萬美元
渣打（個人銀行客戶）4.2厘4.2厘3.9厘2000美元

需留意，上文所述的都屬牌價，滙豐等大型銀行不時會向特選客戶提供更高息率，若有4大銀行戶口就要多多留意了。

本文最後更新日期︰2023年9月13日

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