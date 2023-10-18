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【港元定存】恒生3個不同存期4.5厘　美元5.2厘冠絕4大行（附4大銀行港元、美元、人民幣年利率）

收息攻略 11:00 2023/10/18

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大型銀行自上月起連環加存息，掀動各大中小銀行跟隨。沉寂約兩周後，滙豐上周五（10月13日）突再加存息，把3個月港元定存年利率加至最高4.5厘，HSBC One或其他客戶加至4.3厘。

不意外地，中銀香港及恒生銀行於本周立即跟隨滙豐，同樣把3個月存期加至4.5厘。回望以往滙豐每次加存息，其餘大型銀行會在短期內跟加，今次也不例外，且掀動中小型銀行把3個月存息重新加至5厘水平

以下列出的4大銀行的高息港元定期存款，全都要求是新資金，但起存額均只需1萬元︰

大型銀行一般客戶牌價（港元定存）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率起存額
滙豐（尚玉或卓越理財）/4.5厘4.5厘1萬元
滙豐（HSBC One或其他客戶）/4.3厘4.3厘1萬元
中銀香港（個人銀行客戶）3.4厘4.5厘4.5厘1萬元
恒生（一般綜合戶口）/4.5厘4.5厘1萬元
渣打（個人銀行客戶）3.4厘4.3厘4.1厘1萬元

如上表所見，滙豐尚玉或卓越理財客戶有0.2厘的優勢，6個月最高4.5厘，HSBC One或其他客戶則為4.3厘，均較本月初加息0.3厘。至於3個月存期，滙豐加至最高4.5厘，若是一般客戶則加至4.3厘。

中銀香港加息後，以低門檻而言較滙豐高息，因其4.5厘適用於一般個人銀行客戶，相比滙豐低門檻（HSBC One）的4.3厘為高。

而恒生銀行的6個月也一樣，6個月與3個月存期均為4.5厘，一般綜合客戶也適用。恒生同時設4個月存期，屬大行之中獨有，年利率也是4.5厘。

渣打銀行雖在上月底有跟進，但加幅不及滙豐與中銀，一般個人客戶網上新資金，6個月4.3厘、3個月4.1厘。

點解4大銀行都要「搶錢」？即睇解讀︰滙豐、中銀4.5厘低門檻之冠！拆解「港元荒」3大原因

6個月4.5厘　低門檻之中最高

綜合多間銀行，目前6個月存期最高為4.8厘，起存門檻均高於滙豐、中銀及恒生，例如富邦銀行的4.8厘要有50萬元新資金、東亞的4.7厘更要200萬元起存。

以1萬元起存的低門檻而言，滙豐、中銀及恒生的4.5厘是最高息。

【低門檻高息定存】5萬元入場4.8厘 揭穿虛假低門檻的真相

美元短加長減　3個月加至5厘

美元方面，滙豐也有加息，3個月存期加至最高5厘，但同時減6個月存期至最高5厘，因此3個月存期較其他大行高息，6個月存期則略低。

中銀香港今天也跟足，6個月減至5厘，3個月則加至5厘。

恒生的美元存息在4大行之中最高，在3個月、4個月及6個月存期都有5.2厘，但門檻最高，起存額要1萬美元新資金。當中，4個月存期與港元優惠一樣，也是4大行之中獨有。

渣打則在長息稱冠，12個月存期加至4.2厘，高於滙豐及中銀香港的4厘。

即看下表4大銀行的美元定存︰

大型銀行一般客戶牌價（美元定存）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率起存額
滙豐（尚玉或卓越理財）4.0厘5.0厘5.0厘2000美元
滙豐（HSBC One或其他客戶）3.8厘4.8厘4.8厘2000美元
中銀香港（個人銀行客戶）4.0厘5.0厘5.0厘1000美元
恒生（一般綜合戶口）/5.2厘5.2厘1萬美元
渣打（個人銀行客戶）4.2厘5.0厘4.5厘2000美元

需留意，上文所述的都屬牌價，滙豐等大型銀行不時會向特選客戶提供更高息率，若有4大銀行戶口就要多多留意了。

近期滙豐及恒生都有加人民幣存息，年利率加至2厘以上。雖然人民幣定存年利率仍處於較低水平，但本文亦新設4大銀行的人民幣定存比較，有興趣開立的讀者可以留意︰

大型銀行一般客戶牌價（人民幣定存）
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率起存額
滙豐（尚玉或卓越理財）2.1厘2.1厘1.9厘1萬元人民幣
滙豐（HSBC One或其他客戶）1.9厘1.9厘1.7厘1萬元人民幣
中銀香港（個人銀行客戶）2.2厘2.2厘2.0厘1萬元人民幣
恒生（優越私人理財／優越理財）/2.2厘2.0厘1萬元人民幣
渣打（個人銀行客戶）2.0厘2.0厘1.8厘1萬元人民幣

本文最後更新日期︰2023年10月18日

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