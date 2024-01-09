【港元定存】恒生減6個月險守4厘！3大發鈔行最高4.3厘　2024大型銀行定期存款年利率

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【定期存款2024】12個月退守4.3厘 6個月4.6厘｜一文看清1月份最新定存
2024伊始，承接前兩個月美債息下滑的趨勢，港元定期存款年利率也向下調整，4間大型銀行之中，恒生銀行率先減存息，6個月存期減至4厘，一般客戶而言，與滙豐看齊，比中銀香港及渣打銀行低。
3個月存期方面，4大銀行則維持4.3厘不變。
本文比較4間大型銀行的港元、美元及人民幣定期存款年利率。以下先比較港元定存︰
|大型銀行一般客戶牌價（港元定存）
|銀行
|12個月
|6個月
|3個月
|起存額
|滙豐（卓越理財尊尚或卓越理財客戶）
|/
|4.2厘
|4.3厘
|1萬元
|滙豐（HSBC One或其他客戶）
|/
|4.0厘
|4.1厘
|1萬元
|中銀香港（個人銀行客戶）
|3.4厘
|4.2厘
|4.3厘
|1萬元
|恒生（一般綜合戶口）
|/
|4.0厘
|4.3厘
|1萬元
|渣打（個人銀行客戶）
|3.4厘
|4.2厘
|4.3厘
|1萬元
需注意，以上屬4大銀行的牌價，銀行有時會給予不同客戶個別優惠。
恒生是次減息後，6個月存期減至4厘，這是一般客戶也能開立的年利率，因此實際上是與滙豐的同等級客戶看齊，但相比中銀香港及渣打的一般客戶年利率略低。
3個月存期方面，4大銀行都維持4.3厘不變。而恒生另設有4個月存期，也是4.3厘。
|大型銀行一般客戶牌價（港元定存）
|銀行
|1個月
|1星期
|起存額
（兌換資金）
|滙豐（卓越理財尊尚客戶）
|6.5厘
|13厘
|1萬元
|滙豐（HSBC One或其他客戶）
|6.3厘
|12.8厘
|1萬元
|中銀香港（個人銀行客戶）
|4厘
|10厘
|5萬元
|恒生（一般綜合戶口）
|/
|10.9厘
|1萬元
|渣打（個人銀行客戶）
|/
|10厘
|1萬元
滙豐的短息在早前已率先下調，1個月存期由9厘削至6.5厘，不過仍屬大行之中最高，1星期13厘也是最高，留意以上短息均需為兌換資金。
連番削美元存息 恒生減至4.6厘
美聯儲12月不減息，且已確定利率見頂，2024年減息的機會亦大增。
恒生銀行今日同時減美元定期存款年利率，3、4及6個月存期由4.9厘減至4.6厘。
|大型銀行一般客戶牌價（美元定存）
|銀行
|12個月
|6個月
|3個月
|起存額
|滙豐（卓越理財尊尚或卓越理財客戶）
|3.8厘
|4.4厘
|4.4厘
|2000美元
|滙豐（HSBC One或其他客戶）
|3.6厘
|4.2厘
|4.2厘
|2000美元
|渣打（個人銀行客戶）
|3.8厘
|4.6厘
|4.6厘
|2000美元
|中銀香港（個人銀行客戶）
|3.8厘
|4.4厘
|4.4厘
|1000美元
|恒生（一般綜合戶口）
|/
|4.6厘
|4.6厘
|1萬美元
|大型銀行一般客戶牌價（美元定存）
|銀行
|1個月
|1星期
|起存額
（兌換資金）
|滙豐（卓越理財尊尚或卓越理財客戶）
|6.5厘
|13厘
|2000美元
|滙豐（HSBC One或其他客戶）
|6.3厘
|12.8厘
|2000美元
|渣打（個人銀行客戶）
|／
|10厘
|2000美元
|中銀香港（個人銀行客戶）
|4厘
|10厘
|1000美元
|恒生（優越私人理財／優越理財）
|5.3厘
|10.9厘
|1萬港元等值
4.6厘仍屬4大行最高
恒生雖減存息，但4.6厘仍屬4大銀行之中最高。
反觀3大發鈔行，除了12個月存期跌穿4厘外，滙豐、中銀及渣打近日同時把3個月與6個月存期，由最高4.6厘減至4.4厘。
早前滙豐的美元短息也隨港元下調，滙豐的1個月美元定存減至6.5厘，1星期維持高達13厘。
與港元定存差距拉近
滙豐減美元存息後，美息與港息的差距拉近至僅0.1厘。例如目前滙豐的3個月港元定存有4.3厘，美元定存為4.4厘。
人民幣短息15厘
近月滙豐及恒生都有加人民幣存息，年利率加至2厘以上，渣打則呈下跌趨勢。而滙豐同樣大加短息，高見15厘。雖然人民幣匯價近年疲弱，但本身有人民幣資金的讀者可以留意︰
|大型銀行一般客戶牌價（人民幣定存）
|銀行
|12個月
|6個月
|3個月
|1個月
|1星期
|起存額
|滙豐（卓越理財尊尚）
|2.1厘
|2.1厘
|1.9厘
|6.0
|15厘
|1萬元人民幣
|滙豐（HSBC One或其他客戶）
|1.9厘
|1.9厘
|1.7厘
|5.8厘
|14.5厘
|1萬元人民幣
|中銀香港（個人銀行客戶）
|2.2厘
|2.2厘
|2.0厘
|3.5厘
|11厘
|1萬元人民幣
|恒生（優越私人理財／優越理財）
|/
|2.2厘
|2.0厘
|4.3厘
|13.9厘
|1萬元人民幣
|渣打（個人銀行客戶）
|1.9厘
|1.9厘
|1.7厘
|/
|11厘
|1萬元人民幣
需留意，上文所述的都屬牌價，滙豐等大型銀行不時會向特選客戶提供更高息率，若有4大銀行戶口就要多多留意了。
本文最後更新日期︰2024年1月9日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息