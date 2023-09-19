【港元定存】恒生加存息　一般客戶4.2厘｜3大發鈔行輪流升穿4厘（附4大銀行港元、美元年利率）

美國議息前夕，Hibor持續高企，大型銀行近日連環加存息，今日（9月19日）輪到恒生銀行，是一個月內兩次加息。繼上月底設4個月存期4厘優惠後，今日把6個月存期加至4.2厘，一般綜合戶口也可，但要網上理財新資金。

本月初滙豐及中銀香港也輪流加息，目前港元的6個月存期也是4.2厘，且一般客戶都可享有。渣打銀行則主要加美元存息。

以下列出的4大銀行的高息港元定期存款，全都要求是新資金及在電子渠道開立，但起存額均只需1萬元︰

大型銀行一般客戶牌價（港元定存） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額 滙豐（尚玉或卓越理財） / 4.2厘 4.0厘 1萬元 滙豐（HSBC One或其他客戶） / 4.0厘 3.8厘 1萬元 中銀香港（個人銀行客戶） 3.4厘 4.2厘 4.0厘 1萬元 恒生（一般綜合戶口） / 4.2厘 4.0厘（4個月存期） 1萬元 渣打（個人銀行客戶） 3.4厘 3.8厘 3.7厘 1萬元

如上表所見，滙豐尚玉或卓越理財客戶有0.2厘的優勢，6個月最高4.2厘，HSBC One或其他客戶則為4厘。至於3個月存期，滙豐加至最高4厘，若是一般客戶則為最高3.8厘。

中銀香港與滙豐的最高年利率看齊，但一般個人客戶也有4.2厘及4厘，則較滙豐HSBC One客戶的年利率為高。

至於另一發鈔行渣打，雖然一直有給予大戶或特選客戶高息優惠，但一般客戶的新資金優惠，則仍在4厘以下。

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美元長息 渣打稱冠

恒生5.2厘

4大銀行同時調升美元存息，滙豐及中銀香港把6個月存期加至最高4.8厘，3個月存期加至4.3厘。

渣打則在長息稱冠，12個月存期加至4.2厘，高於滙豐及中銀香港的4厘。

不過，美元存息而言，4大行之中仍以恒生最高，因為恒生出到高達5.2厘搶美元資金，適用於6個月或4個月存期。即看下表︰

大型銀行一般客戶牌價（美元定存） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額 滙豐（尚玉或卓越理財） 4.0厘 4.8厘 4.3厘 2000美元 滙豐（HSBC One或其他客戶） 3.8厘 4.6厘 4.1厘 2000美元 中銀香港（個人銀行客戶） 4.0厘 4.8厘 4.3厘 1000美元 恒生（一般綜合戶口） / 5.2厘 5.2厘（4個月存期） 1萬美元 渣打（個人銀行客戶） 4.2厘 4.2厘 3.9厘 2000美元

需留意，上文所述的都屬牌價，滙豐等大型銀行不時會向特選客戶提供更高息率，若有4大銀行戶口就要多多留意了。

本文最後更新日期︰2023年9月19日

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