【港元定存】中銀跟滙豐加至4.5厘　本月第二度加存息、美元升穿5厘（附4大銀行港元、美元年利率）

美國議息後，Hibor持續高企，大型銀行近日連環加存息，繼恒生銀行及渣打銀行後，滙豐及中銀香港也在一個月內兩度加存息，周一（9月25日）率先把6個月存期加至最高4.5厘，3個存期加至最高4.3厘。周二（9月26日）中銀香港跟加至同樣水平。以低起存額（1萬元）而言，滙豐及中銀的4.5厘屬市場偏高水平。

以下列出的4大銀行的高息港元定期存款，全都要求是新資金及在電子渠道開立，但起存額均只需1萬元︰

大型銀行一般客戶牌價（港元定存） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額 滙豐（尚玉或卓越理財） / 4.5厘 4.3厘 1萬元 滙豐（HSBC One或其他客戶） / 4.3厘 4.1厘 1萬元 中銀香港（個人銀行客戶） 3.4厘 4.5厘 4.3厘 1萬元 恒生（一般綜合戶口） / 4.2厘 4.0厘（4個月存期） 1萬元 渣打（個人銀行客戶） 3.4厘 4.2厘 3.7厘 1萬元

如上表所見，滙豐尚玉或卓越理財客戶有0.2厘的優勢，6個月最高4.5厘，HSBC One或其他客戶則為4.3厘，均較本月初加息0.3厘。至於3個月存期，滙豐加至最高4.3厘，若是一般客戶則升穿4厘，達4.1厘。

滙豐加息後，今日中銀香港也跟隨加至同樣水平。但中銀香港的4.5厘，是一般個人客戶也可開立，較HSBC One高息。

6個月4.5厘 低門檻之中最高

目前6個月存期最高為4.7厘，有3間銀行提供，但全部的起存門檻均高於滙豐及中銀，例如大新銀行的4.7厘要10萬元起存、富邦銀行的4.7厘要有100萬元新資金、大眾銀行的4.7厘也要50萬元新資金。

以1萬元起存的低門檻而言，滙豐及中銀的4.5厘是最高息。

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美元加至5.2厘

美元方面，本周滙豐也有加息，6個月存期加至最高5.2厘，與恒生銀行看齊，3個月存期加至最高4.6厘。12個月存期則維持4厘不變。

中銀香港今日（9月26日）也跟隨滙豐，加至同樣水平。

渣打則在長息稱冠，12個月存期加至4.2厘，高於滙豐及中銀香港的4厘。

即看下表4大銀行的美元定存︰

大型銀行一般客戶牌價（美元定存） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額 滙豐（尚玉或卓越理財） 4.0厘 5.2厘 4.6厘 2000美元 滙豐（HSBC One或其他客戶） 3.8厘 5.0厘 4.4厘 2000美元 中銀香港（個人銀行客戶） 4.0厘 5.2厘 4.6厘 1000美元 恒生（一般綜合戶口） / 5.2厘 5.2厘（4個月存期） 1萬美元 渣打（個人銀行客戶） 4.2厘 4.2厘 3.9厘 2000美元

需留意，上文所述的都屬牌價，滙豐等大型銀行不時會向特選客戶提供更高息率，若有4大銀行戶口就要多多留意了。

本文最後更新日期︰2023年9月26日

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