【港元定存】中銀跟加息　3個月4.5厘｜大行提早準備年結　人民幣都有加息（附4大銀行港元、美元、人民幣年利率）

大型銀行自上月起連環加存息，掀動各大中小銀行跟隨。沉寂約兩周後，滙豐上周五（10月13日）突再加存息，把3個月港元定存年利率加至最高4.5厘，HSBC One或其他客戶加至4.3厘。

不意外地，中銀香港今天（10月16日）立即跟隨滙豐，同樣把3個月存期加至4.5厘。回望以往滙豐每次加存息，其餘大型銀行會在短期內跟加，再掀起中小行加息潮。今次滙豐在及中銀輪流出手，未知會否令存息戰更白熱化。

以下列出的4大銀行的高息港元定期存款，全都要求是新資金，但起存額均只需1萬元︰

大型銀行一般客戶牌價（港元定存） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額 滙豐（尚玉或卓越理財） / 4.5厘 4.5厘 1萬元 滙豐（HSBC One或其他客戶） / 4.3厘 4.3厘 1萬元 中銀香港（個人銀行客戶） 3.4厘 4.5厘 4.5厘 1萬元 恒生（一般綜合戶口） / 4.5厘 4.4厘（4個月存期） 1萬元 渣打（個人銀行客戶） 3.4厘 4.3厘 4.1厘 1萬元

如上表所見，滙豐尚玉或卓越理財客戶有0.2厘的優勢，6個月最高4.5厘，HSBC One或其他客戶則為4.3厘，均較本月初加息0.3厘。至於3個月存期，滙豐加至最高4.5厘，若是一般客戶則加至4.3厘。

中銀香港加息後，以低門檻而言較滙豐高息，因其4.5厘適用於一般個人銀行客戶，相比滙豐低門檻（HSBC One）的4.3厘為高。

而恒生銀行的6個月存期為4.5厘，3個月暫時為4.3厘，恒生另設4個月4.4厘。

渣打銀行雖在上月底有跟進，但加幅不及滙豐與中銀，一般個人客戶網上新資金，6個月4.3厘、3個月4.1厘。

點解4大銀行都要「搶錢」？即睇解讀︰滙豐、中銀4.5厘低門檻之冠！拆解「港元荒」3大原因

6個月4.5厘 低門檻之中最高

綜合多間銀行，目前6個月存期最高為4.8厘，起存門檻均高於滙豐、中銀及恒生，例如富邦銀行的4.8厘要有50萬元新資金、東亞的4.7厘更要200萬元起存。

以1萬元起存的低門檻而言，滙豐、中銀及恒生的4.5厘是最高息。

【低門檻高息定存】5萬元入場4.8厘 揭穿虛假低門檻的真相

美元短加長減 3個月加至5厘

美元方面，滙豐也有加息，3個月存期加至最高5厘，但同時減6個月存期至最高5厘，因此3個月存期較其他大行高息，6個月存期則略低。

中銀香港今天也跟足，6個月減至5厘，3個月則加至5厘。

恒生的美元存息最高，在不同存期都有5厘，包括3個月、4個月及6個月，都有5.2厘，且一般綜合戶口也可開立。

渣打則在長息稱冠，12個月存期加至4.2厘，高於滙豐及中銀香港的4厘。

即看下表4大銀行的美元定存︰

大型銀行一般客戶牌價（美元定存） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額 滙豐（尚玉或卓越理財） 4.0厘 5.0厘 5.0厘 2000美元 滙豐（HSBC One或其他客戶） 3.8厘 4.8厘 4.8厘 2000美元 中銀香港（個人銀行客戶） 4.0厘 5.0厘 5.0厘 1000美元 恒生（一般綜合戶口） / 5.2厘 5.2厘（3及4個月存期） 1萬美元 渣打（個人銀行客戶） 4.2厘 5.0厘 4.5厘 2000美元

需留意，上文所述的都屬牌價，滙豐等大型銀行不時會向特選客戶提供更高息率，若有4大銀行戶口就要多多留意了。

近期滙豐及恒生都有加人民幣存息，年利率加至2厘以上。雖然人民幣定存年利率仍處於較低水平，但本文亦新設4大銀行的人民幣定存比較，有興趣開立的讀者可以留意︰

大型銀行一般客戶牌價（人民幣定存） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額 滙豐（尚玉或卓越理財） 2.1厘 2.1厘 1.9厘 1萬元人民幣 滙豐（HSBC One或其他客戶） 1.9厘 1.9厘 1.7厘 1萬元人民幣 中銀香港（個人銀行客戶） 2.2厘 2.2厘 2.0厘 1萬元人民幣 恒生（優越私人理財／優越理財） / 2.2厘 2.0厘 1萬元人民幣 渣打（個人銀行客戶） 2.0厘 2.0厘 1.8厘 1萬元人民幣

本文最後更新日期︰2023年10月16日

更多高息存款︰

【定期存款2023】98天4.7厘賺1萬元｜綠債退款4.88厘 9個月收息$18,000（新增南商4.6厘）

10萬元定期存款 │低門檻賺$4,500 4.75厘收息逾$3,500 綠債退款4.88厘

高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒

=============

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料