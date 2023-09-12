【港元定存】中銀突加存息！一般客戶都有4厘　與滙豐看齊（附4大銀行港元、美元年利率）

雖然近日多間銀行減港元存息，但大型銀行卻有息加。日前滙豐銀行把6個月及3個月存期，分別加至最高4.2厘及4厘，一般客戶也有最高4厘，追貼市場較高的水平。

而今日（9月12日）中銀香港跟加息，同樣把6個月及3個月存期，加至最高4.2厘及4厘，較滙豐門檻低，一般個人銀行客戶經網上或手機銀行可以開立。

以下列出的4大銀行的高息定期存款，全都要求是新資金及在電子渠道開立，但起存額均只需1萬元︰

大型銀行一般客戶牌價（港元定存） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額 滙豐（尚玉或卓越理財） / 4.2厘 4.0厘 1萬元 滙豐（HSBC One或其他客戶） / 4.0厘 3.8厘 1萬元 中銀香港（個人銀行客戶） 3.4厘 4.2厘 4.0厘 1萬元 恒生（一般綜合戶口） / 3.4厘 4.0厘（4個月存期） 1萬元 渣打（個人銀行客戶） 3.4厘 3.8厘 3.3厘 1萬元

如上表所見，滙豐尚玉或卓越理財客戶有0.2厘的優勢，6個月最高4.2厘，HSBC One或其他客戶則為4厘。至於3個月存期，滙豐上周加至最高4厘，若是一般客戶則為最高3.8厘。

中銀香港加息後，與滙豐的最高年利率看齊，但一般個人客戶也有4.2厘及4厘，則較滙豐HSBC One客戶的年利率為高。

至於另一發鈔行渣打，雖然一直有給予大戶或特選客戶高息優惠，但一般客戶的新資金優惠，則仍在4厘以下，暫未見跟加。

恒生4個月4厘

恒生銀行的一般客戶也有4厘高息，但屬於4個月存期，3個月存期則為3.4厘，若是優越理財或優越私人理財則為3.5厘。

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滙豐、中銀同時加美元息

中銀香港同時加美元存息，6個月存期加至最高4.8厘，3個月存期加至4.3厘，與港元定存一樣，與滙豐尚玉的水平看齊，但高於HSBC One的年利率。

不過，美元存息而言，4大行之中仍以恒生最高，因為恒生出到高達5.2厘搶美元資金。即看下表︰

大型銀行一般客戶牌價（美元定存） 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額 滙豐（尚玉或卓越理財） 4.0厘 4.8厘 4.3厘 2000美元 滙豐（HSBC One或其他客戶） 3.8厘 4.6厘 4.1厘 2000美元 中銀香港（個人銀行客戶） 4.0厘 4.8厘 4.3厘 1000美元 恒生（一般綜合戶口） / 4.8厘 5.2厘（4個月存期） 1萬美元 渣打（個人銀行客戶） 4.0厘 4.0厘 3.9厘 2000美元

需留意，上文所述的都屬牌價，滙豐等大型銀行不時會向特選客戶提供更高息率，若有4大銀行戶口就要多多留意了。

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