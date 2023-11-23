【定期存款】滙豐、渣打跌穿5厘　美元減息　與港息差距僅0.1厘（附4大銀行定存比較）

▲ 美元定期存款有下降趨勢，滙豐及渣打今日（11月23日）帶頭減美元存息，最高年利率跌穿5厘。

有調查指，近8成投資者估計美國加息已經見頂，美元定期存款有下降趨勢，滙豐及渣打今日（11月23日）帶頭減美元存息，最高年利率跌穿5厘，未知其他銀行會否跟隨。

即看下表4大銀行的美元定存︰

大型銀行一般客戶牌價（美元定存） 銀行 12個月 6個月 3個月 起存額 滙豐（尚玉或卓越理財） 4.0厘 4.8厘 4.8厘 2000美元 滙豐（HSBC One或其他客戶） 3.8厘 4.6厘 4.6厘 2000美元 渣打（個人銀行客戶） 3.85厘 4.8厘 4.8厘 2000美元 中銀香港（個人銀行客戶） 4.0厘 5.0厘 5.0厘 1000美元 恒生（一般綜合戶口） / 5.0厘 5.0厘 1萬美元

大型銀行一般客戶牌價（美元定存） 銀行 1個月 1星期 起存額

（兌換資金） 滙豐（尚玉或卓越理財） 9厘 13厘 2000美元 滙豐（HSBC One或其他客戶） 8.8厘 12.8厘 2000美元 渣打（個人銀行客戶） ／ 10厘 2000美元 中銀香港（個人銀行客戶） 4厘 10厘 1000美元 恒生（優越私人理財／優越理財） 5.3厘 10.9厘 1萬港元等值

滙豐減幅0.2厘 渣打最多減0.35厘

上表可見，滙豐的6個月與3個月存期，今日由最高的5厘減至4.8厘，若屬HSBC One及其他個人客戶，亦減0.2厘至4.6厘。12個月存期則維持最高4厘不變。

短息則未有改變，滙豐的1個月美元定存仍高達9厘，1星期高達13厘。

渣打的減幅較大，12個月存期由4.2厘減至3.85厘，減幅達0.35厘。而6個月與3個月存期，與滙豐一致，由5厘減至4.8厘。

中銀香港及恒生目前按兵不動，最高均有5厘。

與港元定存差距拉近

滙豐減美元存息後，美息與港息的差距拉近至僅0.1厘。例如目前滙豐的3個月港元定存有4.7厘，美元定存為4.8厘。

早前滙豐及恒生加港元存息，中銀香港及渣打未有跟隨，一般客戶最高仍維持4.5厘。

以下列出的4大銀行的高息港元定期存款，全都要求是新資金，而1星期或1個月存期則需為兌換資金︰

大型銀行一般客戶牌價（港元定存） 銀行 12個月 6個月 3個月 起存額 滙豐（尚玉或卓越理財） / 4.6厘 4.7厘 1萬元 滙豐（HSBC One或其他客戶） / 4.4厘 4.5厘 1萬元 中銀香港（個人銀行客戶） 3.4厘 4.5厘 4.5厘 1萬元 恒生（一般綜合戶口） / 4.6厘 4.7厘

（3及4個月） 1萬元 渣打（個人銀行客戶） 3.4厘 4.5厘 4.5厘 1萬元

大型銀行一般客戶牌價（港元定存） 銀行 1個月 1星期 起存額

（兌換資金） 滙豐（尚玉或卓越理財） 9厘 13厘 1萬元 滙豐（HSBC One或其他客戶） 8.8厘 12.8厘 1萬元 中銀香港（個人銀行客戶） 4厘 10厘 5萬元 恒生（一般綜合戶口） / 10.9厘 1萬元 渣打（個人銀行客戶） / 10厘 1萬元

滙豐長息短息都最高

如上表所見，滙豐目前還有全城最高的短息，1星期最高13厘、1個月最高9厘，而HSBC One或其他客戶則分別為12.8厘及8.8厘，都遠高於其他銀行。

其餘發鈔行、即中銀香港及渣打銀行仍然按兵不動，6個月與3個月存期，暫時均為4.5厘，但由於它們的戶口要求較低，因此滙豐今次加息後，3大發鈥行的一般客戶年利率一致。

6個月4.6厘 低門檻之中最高

綜合多間銀行，目前6個月港元定存最高為4.9厘，但起存門檻遠高於滙豐等大行，例如華僑銀行的4.9厘需為全新理財客戶的100萬元新資金，富邦的4.8厘要有50萬元新資金。

以1萬元起存的低門檻而言，滙豐的4.6厘暫最高息，渣打、中銀及恒生的4.5厘也屬較高水平。

人民幣短息15厘

近期滙豐及恒生都有加人民幣存息，年利率加至2厘以上。而滙豐同樣大加短息，高見15厘。雖然人民幣匯價近年疲弱，但本身有人民幣資金的讀者可以留意︰

大型銀行一般客戶牌價（人民幣定存） 銀行 12個月 6個月 3個月 1個月 1星期 起存額 滙豐（尚玉或卓越理財） 2.1厘 2.1厘 1.9厘 8.5厘 15厘 1萬元人民幣 滙豐（HSBC One或其他客戶） 1.9厘 1.9厘 1.7厘 8.3厘 14.5厘 1萬元人民幣 中銀香港（個人銀行客戶） 2.2厘 2.2厘 2.0厘 3.5厘 11厘 1萬元人民幣 恒生（優越私人理財／優越理財） / 2.2厘 2.0厘 4.3厘 13.9厘 1萬元人民幣 渣打（個人銀行客戶） 1.9厘 1.9厘 1.7厘 / 11厘 1萬元人民幣

需留意，上文所述的都屬牌價，滙豐等大型銀行不時會向特選客戶提供更高息率，若有4大銀行戶口就要多多留意了。

本文最後更新日期︰2023年11月23日

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