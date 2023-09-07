【跨境消費】數字人民幣　港人也可登記　新客戶可獲300元e-CNY紅包

中銀香港 （02388） 與深圳市福田區人民政府、深圳市羅湖區人民政府，及中國銀行深圳分行聯合開展第二階段「跨境購物節」活動，贈送新登記客戶300元數字人民幣紅包。

首3,888名新客戶可獲300元e-CNY

由即日起至9月24日，首3,888名客戶通過BoC Pay成功登記開通數字人民幣錢包，可獲數字人民幣消費紅包合共300元。

BoC Pay開通數字人民幣錢包流程：

透過中銀香港本地及跨境流動支付應用程式 BoC Pay 申請開通數字人民幣錢包的使用資格。即時成功登記後，便可下載數字人民幣應用程式開立錢包，並使用中銀香港手機銀行服務為錢包充值。

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數字人幣可用作消費、理財

數字人民幣實質屬於流通中人民幣現金的補充範疇，功能屬性與紙鈔完全一樣，只不過是數碼化形態。數字人民幣錢包是數字人民幣的載體和觸達用戶的媒介，有實體的「硬錢包」（IC卡、穿戴裝備等形式）和電子的「軟錢包」（手機App形式）。

目前，廣東、北京、上海、江蘇、浙江等17個内地省市都已試點數字人民幣，可以用作消費支付、乘坐交通工具、發放工資、繳稅、購買理財產品等。

消費方面，用戶除可在內地和香港的指定線下商店使用數字人民幣錢包外，亦可在淘寶、京東、美團、餓了麽等內地主流電商平台以數字人民幣作支付，微信、支付寶也已支持數字人民幣。

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