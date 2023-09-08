【理財加油站】顛覆傳統的記賬方式！一個簡單方法　有效降低物欲

很多人都想擺脫「月光族」，卻又懶得記賬。其實要記下每一筆支出，的確很花時間、花精神。每天都這麼忙碌，總不能把每一筆十元八塊的支出的詳細記下來吧！

但財富就是由每一條積少成多的公式組成，如果很想擺脫「重複購買」、存款漸漸流走的命運，以下介紹簡單又顛覆傳統的記賬方法。

製作浪費清單

其實記賬不代表你的財務狀況會得以改善，如果你只純粹機械式地記下每一筆賬，又不去調整你的消費習慣，那麼記再多的賬也是徒然。

與其像交功課一樣仔細記錄每一筆開支，倒不如製作一個「浪費清單」。生活中一定有許多東西是「重複購買」的，或者你買回來根本沒有用過的，這些東西全都寫進浪費清單裡，仔細記清楚物品的名稱、價格、你最後如何處理掉。

這可以是一套買回來但全年都沒穿過的衣服、上千元買回來但只用過幾次的背包、每次叫外賣都吃不完要扔掉的食物、價值過萬元但只用了3次的健身會籍、早上因為快遲到而要坐的士的費用等等。

時刻提醒自己 免墮消費陷阱

每個月把「浪費清單」拿出來看看，你就可以逆向地想，如何這些開支能夠省下來，今個月就可以多儲幾多錢了；下一次，當你每次有衝動要花錢時，也把浪費清單拿出來看看，提醒自己不要再有不良消費習慣。

這個記賬方法紀錄在小山龍介及山田真哉所著的《如何有效管理每一分錢》，書中介紹各種非傳統的記賬方法，用會計的方式去管理好自己每一分錢。

相關文章︰

【理財加油站】30天理財挑戰 每月一個目標 養成好習慣

人生5個財富階段 愈往高處走 愈懂得利用這件事

【理財加油站】她29歲開始規劃 43歲退休 「不婚族」5大理財策略

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經