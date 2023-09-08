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現金存款難敵通脹？施羅德︰應保持投資　以免錯失升浪

個人增值 08:00 2023/09/08

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近期港元定存年利率雖有下跌跡象，但有不少仍守住4厘水平，美元定存更有很多在5厘或以上。不過，專家則認為單靠現金存款，利息回報未必能跑贏通脹，建議大家要繼續保持投資，免錯失升浪。

施羅德投資亞太地區多元化資產管理主管于學宇撰文指，對於熱衷收息的投資者而言，目前現金存款利率上升至約4厘水平，打破了持續十多年的低息常態，有如「久旱逢甘露」，但關鍵在於存息能否跑贏通脹。

他指出，在高息環境下，部分投資者會依靠現金存款利率，以賺取收益。但事實上，儲戶可獲取的利息回報未必能夠跑贏通脹。在高通脹環境下，追求更高實際回報的投資者，應以股息搭配債息，作為收益策略的黃金組合。但他提醒，投資者不應純粹著眼於股息，反而要在收益和資本增值中取得平衡，在實現收益目標的同時，適當地捕捉資本增值的機會，以推動更高的實際回報。

雖然美聯儲在7月再加息，以展示控制通脹的決心。但于學宇認為，本輪加息週期即將終結，未來或最多再加息25個基點。參考過往的加息週期，聯儲局通常會在暫停加息的6至9個月後開始減息。若依此推敲，美國有機會在明年開始減息，風險資產屆時或會上漲。有見及此，投資者應該保持投資，否則將有機會錯過風險資產突如其來的強勢反彈。

亞洲高科技板塊蘊藏機會

那麼投資者該留意哪些板塊？他認為亞洲高科技板塊中蘊藏不少投資機會，可同時提供穩定的收息及具備增長潛力。例如，部分在台灣和南韓上市的半導體公司，最近派息紀錄呈上升趨勢，並擁有穩定的現金流。行業同時受惠於人工智能 (AI) 主題及晶片需求增加，可見股價仍有增長空間。

他又對銀行板塊抱持正面看法，因為銀行業尤其受惠於利率上升，而且貸款利率上調將帶動淨息差擴闊，整體有助於推動盈利狀況。另外，傳統公用股是高息股中擁有較穩定業務的板塊，雖然公用股不一定有爆發性增長，但其可持續性能為投資者提供穩定的收益來源。

Reits難維持高速增長　吸引力減

考慮到宏觀經濟基本面的變化，他目前對房地產投資信託 (REITs) 的看法趨向中性。因為自新冠疫情後，中國内地和香港房地產市場進入新常態，大概不會像過去一樣維持高速增長，因而降低了其作為收益策略組合的吸引力。

債券方面，他則偏好短期債券，原因是現時孳息率曲線倒掛，即是短債收益率高於長債收益率。在收益率曲線倒掛的情況下，若持有債券的年期愈長，當臨近債券到期日，負利差 (negative carry) 導致的資本損失情況將會出現。短期債券則可以避免這種情況發生。

追逐收益的亞洲投資者應考慮維持多元資產配置的策略，有助更全面實現更佳投資回報。該行目前偏好把收益投資組合中股票和債券的比例調整至各佔一半。亞洲股票目前的估值相對於全球股票較具吸引力，尤其是内地和香港股票，一旦市場信心恢復，加上進一步的激勵舉措出籠，這種投資組合將可帶來優裕的資本增值機會，同時提供穩定的股息收入來源。

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