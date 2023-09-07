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【理財加油站】賺到人生第一個100萬後　你必需要做的5件事

個人增值 08:00 2023/09/07

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無論你是靠努力儲錢、努力賺錢，抑或兩者皆是，人生迎來第一個100萬後，理財之路進入新階段。雖然在高通脹的情況下，「百萬富翁」已然過時，賺到百萬元不代表是富翁，只能說是建立了較好的基礎，向有保障的生活踏前一步。但在擁有100萬元後，生活確實會和以前有不同了，有一些事情你以前不會去想，但現在必需要想。以下5件事，是你賺到人生第一桶金之後，必需要做的︰

1. 正視金錢焦慮

沒錯，當你擁有更多錢的時候，你可能不會感到高興，相反這100萬元會帶來焦慮。經濟學的第一堂課就說︰「人的欲望是永無止境的」。經濟學講的是用有限資源去滿足欲望，積極一點是把欲望變成人類社會進步的推動力。

但就個人而言，你未必會循這麼哲學的角度去思考，更有可能是陷入焦慮，你會想「我何時才有第二個100萬？」、「單憑這100萬元沒辦法提早退休」、「我必需要更努力賺更多的錢」。久而久之，「金錢焦慮症」莫名其妙地侵襲了你，你可能會更拼命地賺錢、更忽視了健康和家庭，到頭來你變得更難達到工作與生活平衡。因此，當你賺到第一個100萬元之後，必需要更清晰了去了解自己的內心，了解自己最終想達成什麼，切勿讓這第一桶金令你變得更焦慮。

2. 控制開支

這也屬於心理建設的一部分，在賺到／儲到第一桶金之後，不要忙於去做什麼事情，而是好好去思考未來應該怎樣生活。很多人在賺到錢後就急於慶祝、急於提升生活水平，畢竟，獎勵自己是必要的，「賺錢的目的不就是要過更好的生活嗎？」但如果你變得毫不節制，到頭來你的淨支出可能比賺到100萬元之前還要多。在花錢買東西之前，問一問自己，你賺到這100萬元是想讓你未來過更好的生活，抑或現在就要花費掉？這是不是你最初努力儲蓄時想要達到的事？

3. 建立更龐大的應急基金

從前你可能是「月光族」，或者只有寥寥可數的應急存款，但現在你有100萬元了，在考慮花費或投資之前，最好先把一部分作為「應急基金」，放在一個你不容易動用到的戶口內，這個戶口最好不要有信用卡，只保留最基本的提存功能，因為這筆錢就是應急用的，可能是突如其來的醫療開支或失業開支，或者要協助親友臨時渡過難關等等。至於金額，就視乎你目前的收入、每月開支而定，一般而言，應急基金應該最少是你目前月入的6倍至12倍。

4. 考慮更高息的定期存款

定期存款是最穩妥的投資產品，同時又能帶給你高於一般活期存款的息口。不過，定存是「富者愈富」的遊戲，存款額愈高，年利率愈高，賺的利息又會愈多；有些銀行則是視乎客戶種類，如果你是淨資產較高的客戶群，同樣存期、同樣存款額，較高淨值的客戶，所獲得的年利率也會較高。因此，當你擁有第一個100萬元，你可以考慮把一部分做高息定期，所得利息可能比你以往更多。

5. 分散投資

從前你可能只認識存款或股票，但當財富有增長後，你應該要擴闊視野，因為有愈來愈多你以前不認識或未達到門檻的產品等着你，例如債券、商品、房地產、私募基金等等。當然，有些是只有100萬無法參與的。但若果你能夠持續讓財富增長，即使你沒有研究，你的銀行客戶經理也會主動去找你。不要只一頭栽進股市裡，試着放開眼界，認識不同產品的本質，以達到分散風險之效。

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