【北上消費優惠】深圳卓越港客優惠　美食88折／5星酒店訂房65折　即睇領取資格！

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【跨境消費】數字人民幣 港人也可登記 新客戶可獲300元e-CNY紅包
深圳卓悅中心、梅林·卓悅匯、崗廈北·深圳之眼、福田·卓悅INTOWN、前海·卓悅INTOWN 5間商場與四季酒店聯手推出「卓越港客遊玩計劃」，發放港客專享美食88折、酒店訂房65折、美容購物優惠等每套30張紙質優惠券，吸引港人到店消費使用。
經本網查詢，港人前往各商場客服台，出示回鄉證、香港身份證或護照等任何能證明身份的證件，即可領取該套優惠券。具體優惠項目如下：
1. 福田·卓悅INTOWN
|商戶
|優惠
|截止日期
|備注
|老城鮮
|到店消費8.8折
|2023年9月30日
|不含酒水
|犀先生燒肉餐酒/潮有友
|到店消費8.8折
|酒水套餐除外,不與其他優惠同享
|美好小事頭髮管理中心
|639元（人民幣，下同）享受價值2155元套餐(頭皮深層清潔+頭皮透明質酸各4次)
|不與其他優惠同享
|正經推拿
|到店消費8.8折
|白玉串城
|每桌送35元冷麵一份
2. 前海·卓悅INTOWN
|商戶
|優惠
|截止日期
|備注
|八合里
|到店消費8.8折(餐位/小料/酒水除外)
|2023年10月31日
|不與其他優惠同享
|蓉城小館
|到店消費8.8折
|鮨嵐日料
|到店消費9折*僅限大廳就餐,午市特價除外,不與其他優惠同享
|亨得利眼鏡
|配鏡全場鏡框減399元;國產羅伯特鏡片5折;進口蔡司依視路等68折
3. 卓悅中心
|商戶
|優惠
|截止日期
|備注
|南京大牌檔
|消費滿98元送鴨血粉絲湯
|2023年9月30日
|不與其他優惠同享
|LADY N
|99元體驗原價278元頭皮精油減壓SPA
|總統眼鏡
|全場商品8折(卡地亞除外)
|玄海/植藤·匠
|到店消費9折(線上套餐和酒水除外)
|蔡瀾港式點心專門店
|到店消費8.8折
|特價除外,不與其他優惠同享
|大秦小宴
|滿200減50元券
|酒水不參與,每桌限1張,不與其他優惠同享
4. 崗廈北·深圳之眼
|商戶
|優惠
|截止日期
|備注
|徠拍照相館
1. 簡修全家福(3人)不含妝發精修1張:原價219元、優惠價168元；2. 美妝全家福(3-4人)含妝造含精修3張:原價798、優惠價398
以上均贈送店內價值48元的6寸紙質照片和精美相框一套
|2023年9月30日
|不與其他優惠同享
|程兩碗
|1. 客家腌面原價29.8元、折扣價19.8元，送凍檸茶；2. 秘製牛腩飯原價68元、折扣價39.8元，送凍檸茶，加9.9元換購炸粿肉
|艾薯夫婦
|3款專享套餐8.8折：①1份蜂蜜芥末艾薯+1杯香水檸檬茶；②1份有芥末炸雞+1杯香水檸檬茶；③1個小吃拼盤+2杯水果茶
5. 梅林·卓悅匯
|商戶
|優惠
|截止日期
|備注
|李師傅脆肚
|到店消費8.8折
|2023年10月31日
|不與其他優惠同享
|張小柒鋁盆烤肉
|到店消費8.8折
|小楊生煎
|到店消費9折
|姜虎東白丁烤肉
|到店消費9.6折
|蛙小俠
|爆炒牛蛙雙人餐原價171元,港客享139元
|潤園四季
|雙人餐原價234元,優惠享199元
|嘉禾影城
|1. 普通廳影票45元/張；2.特效廳影票59元/張；3.賣品套餐享受8.8折(同會員價)
|2023年12月31日
|絲域養髮館
|1. 到店消費送頭皮檢測一次；2. 首次到店享全場零售價5折(每位顧客只限一次)
|2023年10月31日
|可與店內其他優惠同享,需提前預約
6. 深圳四季酒店
|商戶
|優惠
|截止日期
|酒店客房
|當天預訂享客房門市價七折優惠，提前三天預訂享門市價六五折優惠(含雙人自助早餐,免費升級下一房型)
|2023年11月30日
|松逸
|晚餐期間,1張總賬單消費滿2000元(凈價),將赠送指定清酒1瓶: 原價消費周末早午餐,可享買2送1優惠
|馥餐廳
|門市價購買自助午餐或晚餐,可享受買2贈1優惠
|水療/健身中心
|選擇1：周一至周五14:00-16:00,身體和面部護理均可享受7折優惠；選擇2：購買任何身體和面部護理項目,可獲贈1張雙人游泳次卡, 自購買日期起3個月內有效
WeChat Pay HK掃碼領10元現金券
另外，9月15日至10月15日，WeChat Pay HK掃描卓越集團旗下5間商場内的二維碼，可領取10元電子現金券禮包，人人可拎。用WeChat Pay HK港幣付款時可以使用該券，僅限卓悅中心、梅林·卓悅匯、崗廈北·深圳之眼、福田·卓悅INTOWN、前海·卓悅INTOWN使用。
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欄名 : 消費錦囊