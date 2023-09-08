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【北上消費優惠】深圳卓越港客優惠　美食88折／5星酒店訂房65折　即睇領取資格！

精明消費 07:30 2023/09/08

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深圳卓悅中心、梅林·卓悅匯、崗廈北·深圳之眼、福田·卓悅INTOWN、前海·卓悅INTOWN 5間商場與四季酒店聯手推出「卓越港客遊玩計劃」，發放港客專享美食88折、酒店訂房65折、美容購物優惠等每套30張紙質優惠券，吸引港人到店消費使用。

經本網查詢，港人前往各商場客服台，出示回鄉證、香港身份證或護照等任何能證明身份的證件，即可領取該套優惠券。具體優惠項目如下：

1. 福田·卓悅INTOWN

商戶優惠截止日期備注
老城鮮到店消費8.8折2023年9月30日不含酒水
犀先生燒肉餐酒/潮有友到店消費8.8折酒水套餐除外,不與其他優惠同享
美好小事頭髮管理中心639元（人民幣，下同）享受價值2155元套餐(頭皮深層清潔+頭皮透明質酸各4次)不與其他優惠同享
正經推拿到店消費8.8折
白玉串城每桌送35元冷麵一份

2. 前海·卓悅INTOWN

商戶優惠截止日期備注
八合里到店消費8.8折(餐位/小料/酒水除外)2023年10月31日不與其他優惠同享
蓉城小館到店消費8.8折
鮨嵐日料到店消費9折*僅限大廳就餐,午市特價除外,不與其他優惠同享
亨得利眼鏡配鏡全場鏡框減399元;國產羅伯特鏡片5折;進口蔡司依視路等68折

3. 卓悅中心

商戶優惠截止日期備注
南京大牌檔消費滿98元送鴨血粉絲湯2023年9月30日不與其他優惠同享
LADY N99元體驗原價278元頭皮精油減壓SPA
總統眼鏡全場商品8折(卡地亞除外)
玄海/植藤·匠到店消費9折(線上套餐和酒水除外)
蔡瀾港式點心專門店到店消費8.8折特價除外,不與其他優惠同享
大秦小宴滿200減50元券酒水不參與,每桌限1張,不與其他優惠同享

4. 崗廈北·深圳之眼

商戶優惠截止日期備注
徠拍照相館

1. 簡修全家福(3人)不含妝發精修1張:原價219元、優惠價168元；2. 美妝全家福(3-4人)含妝造含精修3張:原價798、優惠價398

以上均贈送店內價值48元的6寸紙質照片和精美相框一套

2023年9月30日不與其他優惠同享
程兩碗1. 客家腌面原價29.8元、折扣價19.8元，送凍檸茶；2. 秘製牛腩飯原價68元、折扣價39.8元，送凍檸茶，加9.9元換購炸粿肉
艾薯夫婦3款專享套餐8.8折：①1份蜂蜜芥末艾薯+1杯香水檸檬茶；②1份有芥末炸雞+1杯香水檸檬茶；③1個小吃拼盤+2杯水果茶

5. 梅林·卓悅匯

商戶優惠截止日期備注
李師傅脆肚到店消費8.8折2023年10月31日不與其他優惠同享
張小柒鋁盆烤肉到店消費8.8折
小楊生煎到店消費9折
姜虎東白丁烤肉到店消費9.6折
蛙小俠爆炒牛蛙雙人餐原價171元,港客享139元
潤園四季雙人餐原價234元,優惠享199元
嘉禾影城1. 普通廳影票45元/張；2.特效廳影票59元/張；3.賣品套餐享受8.8折(同會員價)2023年12月31日
絲域養髮館1. 到店消費送頭皮檢測一次；2. 首次到店享全場零售價5折(每位顧客只限一次)2023年10月31日可與店內其他優惠同享,需提前預約

6. 深圳四季酒店

商戶優惠截止日期
酒店客房當天預訂享客房門市價七折優惠，提前三天預訂享門市價六五折優惠(含雙人自助早餐,免費升級下一房型)2023年11月30日
松逸晚餐期間,1張總賬單消費滿2000元(凈價),將赠送指定清酒1瓶: 原價消費周末早午餐,可享買2送1優惠
馥餐廳門市價購買自助午餐或晚餐,可享受買2贈1優惠
水療/健身中心選擇1：周一至周五14:00-16:00,身體和面部護理均可享受7折優惠；選擇2：購買任何身體和面部護理項目,可獲贈1張雙人游泳次卡, 自購買日期起3個月內有效

WeChat Pay HK掃碼領10元現金券

另外，9月15日至10月15日，WeChat Pay HK掃描卓越集團旗下5間商場内的二維碼，可領取10元電子現金券禮包，人人可拎。用WeChat Pay HK港幣付款時可以使用該券，僅限卓悅中心、梅林·卓悅匯、崗廈北·深圳之眼、福田·卓悅INTOWN、前海·卓悅INTOWN使用。

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