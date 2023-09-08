【北上消費優惠】深圳卓越港客優惠　美食88折／5星酒店訂房65折　即睇領取資格！

深圳卓悅中心、梅林·卓悅匯、崗廈北·深圳之眼、福田·卓悅INTOWN、前海·卓悅INTOWN 5間商場與四季酒店聯手推出「卓越港客遊玩計劃」，發放港客專享美食88折、酒店訂房65折、美容購物優惠等每套30張紙質優惠券，吸引港人到店消費使用。

經本網查詢，港人前往各商場客服台，出示回鄉證、香港身份證或護照等任何能證明身份的證件，即可領取該套優惠券。具體優惠項目如下：

1. 福田·卓悅INTOWN

商戶 優惠 截止日期 備注 老城鮮 到店消費8.8折 2023年9月30日 不含酒水 犀先生燒肉餐酒/潮有友 到店消費8.8折 酒水套餐除外,不與其他優惠同享 美好小事頭髮管理中心 639元（人民幣，下同）享受價值2155元套餐(頭皮深層清潔+頭皮透明質酸各4次) 不與其他優惠同享 正經推拿 到店消費8.8折 白玉串城 每桌送35元冷麵一份

2. 前海·卓悅INTOWN

商戶 優惠 截止日期 備注 八合里 到店消費8.8折(餐位/小料/酒水除外) 2023年10月31日 不與其他優惠同享 蓉城小館 到店消費8.8折 鮨嵐日料 到店消費9折*僅限大廳就餐,午市特價除外,不與其他優惠同享 亨得利眼鏡 配鏡全場鏡框減399元;國產羅伯特鏡片5折;進口蔡司依視路等68折

3. 卓悅中心

商戶 優惠 截止日期 備注 南京大牌檔 消費滿98元送鴨血粉絲湯 2023年9月30日 不與其他優惠同享 LADY N 99元體驗原價278元頭皮精油減壓SPA 總統眼鏡 全場商品8折(卡地亞除外) 玄海/植藤·匠 到店消費9折(線上套餐和酒水除外) 蔡瀾港式點心專門店 到店消費8.8折 特價除外,不與其他優惠同享 大秦小宴 滿200減50元券 酒水不參與,每桌限1張,不與其他優惠同享

4. 崗廈北·深圳之眼

商戶 優惠 截止日期 備注 徠拍照相館 1. 簡修全家福(3人)不含妝發精修1張:原價219元、優惠價168元；2. 美妝全家福(3-4人)含妝造含精修3張:原價798、優惠價398 以上均贈送店內價值48元的6寸紙質照片和精美相框一套 2023年9月30日 不與其他優惠同享 程兩碗 1. 客家腌面原價29.8元、折扣價19.8元，送凍檸茶；2. 秘製牛腩飯原價68元、折扣價39.8元，送凍檸茶，加9.9元換購炸粿肉 艾薯夫婦 3款專享套餐8.8折：①1份蜂蜜芥末艾薯+1杯香水檸檬茶；②1份有芥末炸雞+1杯香水檸檬茶；③1個小吃拼盤+2杯水果茶

5. 梅林·卓悅匯

商戶 優惠 截止日期 備注 李師傅脆肚 到店消費8.8折 2023年10月31日 不與其他優惠同享 張小柒鋁盆烤肉 到店消費8.8折 小楊生煎 到店消費9折 姜虎東白丁烤肉 到店消費9.6折 蛙小俠 爆炒牛蛙雙人餐原價171元,港客享139元 潤園四季 雙人餐原價234元,優惠享199元 嘉禾影城 1. 普通廳影票45元/張；2.特效廳影票59元/張；3.賣品套餐享受8.8折(同會員價) 2023年12月31日 絲域養髮館 1. 到店消費送頭皮檢測一次；2. 首次到店享全場零售價5折(每位顧客只限一次) 2023年10月31日 可與店內其他優惠同享,需提前預約

6. 深圳四季酒店

商戶 優惠 截止日期 酒店客房 當天預訂享客房門市價七折優惠，提前三天預訂享門市價六五折優惠(含雙人自助早餐,免費升級下一房型) 2023年11月30日 松逸 晚餐期間,1張總賬單消費滿2000元(凈價),將赠送指定清酒1瓶: 原價消費周末早午餐,可享買2送1優惠 馥餐廳 門市價購買自助午餐或晚餐,可享受買2贈1優惠 水療/健身中心 選擇1：周一至周五14:00-16:00,身體和面部護理均可享受7折優惠；選擇2：購買任何身體和面部護理項目,可獲贈1張雙人游泳次卡, 自購買日期起3個月內有效

WeChat Pay HK掃碼領10元現金券

另外，9月15日至10月15日，WeChat Pay HK掃描卓越集團旗下5間商場内的二維碼，可領取10元電子現金券禮包，人人可拎。用WeChat Pay HK港幣付款時可以使用該券，僅限卓悅中心、梅林·卓悅匯、崗廈北·深圳之眼、福田·卓悅INTOWN、前海·卓悅INTOWN使用。

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