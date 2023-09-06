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加密貨幣超級富豪報告︰世上有6人擁10億美元比特幣

個人增值 18:14 2023/09/06

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加密貨幣市場正從「寒冬」中恢復，即使2021年大牛市時的蓬勃發展可能不復見，但加密貨幣作為一種投資形式已然「入屋」，只不過贏大錢者寥寥無幾。投資移民諮詢公司Henley & Partners最新發表的《加密貨幣財富報告》（Crypto Wealth Report）顯示，截至今年6月底止，世界各地總計約4.25億人持有加密貨幣，包括比特幣（持貨者總計約2.1億人）及其他形形式式的數碼貨幣。當中只有極少數的大嬴家，目前擁有價值數百萬以至數十億美元的加密資產。

  • 88,200人擁有價值至少100萬美元的加密貨幣資產，這批屬調查定義的「百萬富翁」（Millionaires）佔整體加密用戶1%以下；當中，40,500人持比特幣資產，佔Millionaires總數約46%
  • 182人擁有價值逾1億美元的加密貨幣資產，屬調查定義的Centi-Millionaires之列，即坐擁資產淨值達1億美元者；當中，78人持比特幣資產
  • 22人擁有價值至少10億美元的加密貨幣資產，屬調查定義的「億萬富翁」（Billionaires）；當中，僅6人持比特幣資產

加密貨幣市場總值約為1.18萬億美元；當中，比特幣總值約為6,020億美元。

加密貨幣採用指數 香港排名勝英美加澳 但落後星洲

Henley & Partners另針對世界多個國家或地區，制定了加密貨幣採用指數（Crypto Adoption Index），考慮多種因素包括當地公眾對加密貨幣的採用程度、監管環境以及加密貨幣的徵稅方式。此外，加密貨幣基礎設施的採用程度、加密貨幣應用相關的創新及經濟因素等，也被納入為指數評估標準。機構表示，該指數旨在展示對加密貨幣投資者最具吸引力的投資移民計劃目的地 。

新加坡在總體指數中雄踞榜首，其次為瑞士，阿聯酋第三、香港第四；美國和英國分別排第五和第七。頭十名中的其他國家包括：澳洲（第六）、加拿大（第八）、馬耳他（第九）及馬來西亞（第十）。

新加坡和阿聯酋獲得高分，主要由於兩國均對加密貨幣投資者提供稅務優惠。在此因素方面，美國和英國則遠遠落後，跌出頭十。不過英、美對加密貨幣的公眾採用率和興趣濃厚，分別排第三及第四。阿聯酋、新加坡則在此方面蟬聯頭兩甲。

美國和英國也都在個別因素中穩居榜首：美國在基礎設施採用方面領先，此項因素考慮加密貨幣提款機在一地的常見程度、數碼資產交易所是否存在和當地銀行如何整合加密貨幣等。而英國在創新和技術類別中名列前茅。

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