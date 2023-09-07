【保本投資】長期儲蓄保險點揀？保守型投資者睇一大關鍵

投資市場風高浪急，不少投資者近年在股市或樓市都損手離場，既然「一動不如一靜」，「保本投資」穩賺利息自然有它的捧場客。在「保本投資」之中，長期儲蓄保險為投資者長期保留實力，另一方面，在時間累積之下，資產可滾存增長，並讓投資者得到人壽保障。不過，多間保險公司均推出長期儲蓄保險，花多眼亂之下，哪一隻較好？10Life為你拆解。

有什麼「保本投資」?

「保本投資」是指投資者在帳面上「保本」的前提下，資產仍有增值潛力。市場上較熱門的「保本投資」包括長期儲蓄保險、定期存款、保存現金／活期存款等，表1列出不同投資工具的優缺點，其中長期儲蓄保險最大特色為設有保證回報去鎖定投資者長期回報及具有壽儉保障，可能更受中長線的保守型投資者歡迎。

表1︰部分「保本投資」工具及其優缺點 長期儲蓄保險 定期存款 保存現金／活期存款 優點 設保證回報，助鎖定長期回報； 設非保證紅利，提高總回報； 具壽險保障 入場門檻低； 息率較活期高 流動性高 缺點 由於短期內退保價值為負數，資金短期缺乏流動性 最長只能做一年，對息口敏感，如遇上減息周期，定存回報下降 實際購買力被通脹蠶食

保守型投資者較偏好高「保證回報」的儲蓄保險

如果你有一筆閑置資金，放到投資市場怕蝕錢，又不懂得捕足股市升浪，想進行中長線的保本投資，期望資金可作為子女未來教學基金或買樓首期、自己與伴侶的退休金、未來可能出現的突發事故等，若選擇投放在保守型的長期儲蓄保險，可得到怎樣的回報？

保險公司在長期儲蓄保險產品設計之上，會提供「保證回報」以及「非保證回報」，從而得出總退保價值。普遍來說，保證回報較高的產品，背後的資產多配置於債券，非保證回報會較穩健；反之，非保證回報較高的產品，涉及較多的股票投資，能作保證的回報有限，但總回報卻較具爆發力。選擇哪一種長期儲蓄產品視乎投保人的風險承受能力和投資進取度，一般而言，較保守的投資者會傾向偏好保證回報較高的產品。

有長期儲蓄保險的保證回報跑贏通脹率

10Life精選4隻市場上熱門的高保證的長期儲蓄保險，比較它們的「保證回報」、回本期及身故賠償。

表2：比較4隻熱門長期儲蓄保險的保證回報及回本期（美元） 假設投保人為35歲男，保費30,000美元，首年一筆過供款 產品 中國太平洋人壽保險

世代鑫享增額終身壽險計劃 萬通保險

富饒世代儲蓄

計劃2 AIA 友邦

「裕滿人生」保障

計劃2 FWD 富衛

智盈匯聚(優越版) III壽險計劃 退保年期 保證回報比率（相對於已繳保費） 10年 113% 106% 105% 107% 20年 155% 124% 132% 119% 30年 187% 144% 154% 139% 60年 336% 228% 203% 196% 保證回本期（年） 9 7 9 6 註：按保險產品的60年保證回報率排序（高至低）

通過表2比較，在各個年期，中國太平洋產品（即日起至2023年9月30日，客戶成功投保可獲保費折扣優惠）的保證回報率是4項產品之中最高，隨著時間推進，滾存優勢更明顯。

本港去年全年通脹率為1.9％, 假設未來20年物價保持一樣的升幅，20年後總通脹率為45.7％。在4款產品中，只有中國太平洋的保證回報（扣除保費，即155%-100%＝55%）可以跑贏通脹。

不過，單看保證回本期來計，富衛產品保證回本期最短，為6年，但保證回報比率則為4項產品之中最低，60年後保證回報比率為196％已付保費，未能翻倍。

長期儲蓄保險設身故賠償 保障資金缺口

保險公司在長期儲蓄保險的產品設計上加入人壽成份，為投保人帶來身故賠償，保障家庭資金缺口需要。而保證賠償金額就因保險產品各異而不同，中國太平洋、萬通及富衛產品的保證身故賠償以按年遞增方式，而友邦產品則以定額賠償為原則。

表3︰比較4隻熱門長期儲蓄保險的保證身故賠償（美元） 假設投保人為35歲男，保費30,000美元，首年一筆過供款 產品 中國太平洋人壽保險

世代鑫享增額終身壽險計劃 萬通保險

富饒世代儲蓄

計劃2 AIA 友邦

「裕滿人生」保障

計劃2 FWD 富衛

智盈匯聚(優越版) III壽險計劃 年期 保證身故賠償比率（相對於已繳保費） 10年 155% 106% 215% 107% 20年 164% 124% 215% 119% 30年 200% 144% 215% 139% 60年 363% 228% 215% 196% 註：按保險產品的60年保證身故賠償佔總投保費比率排序（高至低）

從表3看到，如果以10、20、30年來比較，友邦產品的保證身故賠償比率為4款產品中最高，就算受保人不幸早年身較，保險公司仍會賠償215%已繳保費，大幅高於其他產品。但去到保單60年，中國太平洋產品的金額則最高，達363%已繳保費。

總括而言，長期儲蓄保險種類繁多，不同投資目標的你可能需要不同產品。假如你想為子女儲錢作升學資金或儲首期買樓？或者有筆閑錢未知如何使用？10Life設有專業保險顧問團隊，為客戶精心挑選最適合產品，歡迎與10Life 的專業保險顧問查詢。

【文章來源：10Life；原題：【保本投資】長期儲蓄保險點揀？保守型投資者睇一大關鍵】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料