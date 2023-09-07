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深圳機場港人禮包　餐飲30元代金券／貴賓室6折／酒店住宿9折

精明消費 07:30 2023/09/07

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深圳寶安國際機場推出「經深飛」港人專屬優惠，即日起至9月底，香港旅客乘坐中港城碼頭船班前往深圳機場T3航站樓或機場碼頭轉乘航班，持當日航班購票信息及回鄉證可領取1份權益禮包，涵蓋「吃住行購」各方面4種優惠券。

1. 機場餐飲消費30元代金券

憑券可在深圳機場指定餐飲門店消費後抵扣30元（人民幣，下同）（不與商户優享優惠券疊加使用，具體優惠內容請諮詢店鋪工作人員）。

【適用門店】：

  • 麓記熱滷（航站樓五層餐飲集中區5R-01-06）
  • 老鄉雞（航站樓三層國內出發西指廊3W-05-04/05）
  • 翠華餐廳（航站樓三層國內出發3C-03-10）
  • 翠華烘焙（航站樓三層國內出發3C-02-09）
  • 克茗冰室（衞星廳三層3A023）
  • 金戈戈（衞星廳三層3A017）

2. 航站樓精選商户8.5-9折券

憑券可在深圳機場指定餐飲和商户門店享受優惠價（不與30元代金券疊加使用，具體優惠內容請諮詢商户工作人員）。

【適用門店及優惠】：

商戶折扣地址
翠華餐廳9折T3三層國內出發十字指廊3C-02-09/3C-03-10
光明鴿9折衛星廳三層東雙子星廣場3D008
歌志軒單點8.5折GTC二層-202
味千拉麵單點8.8折GTC二層-208
遇見小麵8.8折T3三層國內出發3N-04-01、GTC地面交通中心二層-219
國瓷永豐源9.5折T3四層出發大廳4L-02-02／三層國內出發3S-10-01／3C-02-04／衛星廳東雙子星廣場3D006
MARKFAST9折衛星廳三層西雙子星廣場3A028
SHE'S9折T3四層出發大廳4L-03-02／4H-07-01／三層國內出發3N-06-03／3E-05-02
翼藍數碼購物滿額送無線車充衛星廳三層東雙子星廣場3D017
麥軒9折T3四層出發大廳4H-02-01／三層國內出發3N-01-01／衛星廳三層西雙子星廣場3A015

3. 國內貴賓休息室6折券

憑券可按¥180元/人（原價6折）享用深圳機場國內貴賓休息室2小時候機服務（具體優惠內容請諮詢現場工作人員）。

【適用貴賓室】：

  • 深圳機場國內貴賓休息室①（T3航站樓4層安檢後左側）
  • 深圳機場國內貴賓休息室②（T3航站樓安檢後3層39號登機口對面）
  • 深圳機場國內貴賓休息室③（衞星廳541號登機口上方4層休息區）

4. 機場指定酒店9折折扣券

憑券可在深圳機場指定酒店享受9折住宿和9折用餐（具體優惠內容請諮詢酒店工作人員）。

【適用酒店】：

  • 深圳機場凱悦酒店（深圳市寶安區寶安國際機場空港八道12號）
  • 深圳機場凱悦嘉軒嘉寓酒店（深圳市寶安區深圳寶安國際機場T3航站樓14號門3樓）
  • 深圳機場希爾頓逸林酒店（深圳市寶安區航城大道66號）

【領取方式】

乘坐深圳機場出發航班的香港旅客，持當日航班購票信息及回鄉證，可在中港城碼頭前往深圳機場碼頭船班或深圳機場T3航站樓4樓問詢櫃枱，領取深圳機場權益大禮包。每日數量有限，先到先得。

【注意事項】

1.單次消費僅能使用一張券，不能與其他優惠疊加使用；2.用券時要出示登機牌和回鄉證。

網購機票送深圳始發航班代金券

此外，香港旅客在在「同程旅行」平台購買深圳出發機票，還可憑回鄉證獲得1張深圳始發航班的優惠代金券，即領即用。

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