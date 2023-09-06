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二手名錶價格暴跌　豪華手錶網上零售商Hodinkee裁員20%

個人增值 20:30 2023/09/06

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彭博社報道，由於二手手錶價格暴跌，著名豪華手錶網上零售商和新聞網站Hodinkee將裁員近 20%。

消息：虧損壓力下 裁員20多人 

知情人士向彭博社透露，Hodinkee已裁掉了大約二十多個職位。

2021年二手豪華手錶價格狂漲期間，該公司收購了美國二手豪華錶經銷商巨頭Crown & Calibre。匿名消息人士表示，Crown & Calibre一直在虧損，這給Hodinkee帶來了壓力，後者在收購案前已實現盈利。

Hodinkee回應：重組冗餘業務

Hodinkee證實，作為Crown & Calibre整合的一部分，該公司正在削減運營、技術和攝影方面的員工，但未確認具體數字。

Hodinkee首席執行官Jeffery Fowler回應稱：「我們重組了重複、冗餘或低效的業務領域。」他補充說，Hodinkee將繼續投資其業務以實現增長。

二手高端錶價格持續下跌

彭博社指，二級市場上勞力士、百達翡麗和愛彼等許多高端錶的價格，在疫情期間飆升後，一年多來一直在下跌。

彭博Subdial手錶指數（Bloomberg Subdial Watch Index）追踪了50款交易量最大的手錶的價格，該指數在去年2月中至3月初達到頂峰，此後一直在下降，過去12個月跌幅達12.2%，不過在今年趨於穩定。

Fowler表示：「雖然二手手錶市場自2022年4月以來一直處於轉型期，但我們看到二手手錶價格已經連續幾個季度保持穩定，最受歡迎的型號仍然比新冠疫情爆發前的價格更高。」 

成立15年 有LVMH、名人注資

Hodinkee 由前瑞銀分析師Benjamin Clymer於2008年創立，是全球最重要的手錶資訊網站之一，尤其是在美國市場。LVMH Luxury Ventures、歌手John Mayer、超級碗冠軍四分衛Tom Brady等都是它的投資者。在2017年，該網站開始踏足銷售市場，銷售8個品牌的名錶。

除了銷售全新和二手手錶以及與頂級品牌合作生產限量版手錶外，Hodinkee還銷售手錶保險產品，並為高淨值收藏家提供定制服務。

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