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PayMe登陸淘寶香港站　滿300元減15元

精明消費 11:56 2023/09/06

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滙豐銀行旗下電子錢包PayMe正式登陸淘寶天貓中國香港站（「淘寶香港站」），用戶於淘寶香港站消費以PayMe付款 ，可享滿港幣300元減15元折扣。

雙方是次合作將拓展PayMe的商戶網絡，讓PayMe用戶於淘寶香港站逾20億件產品當中揀選心頭好。

用PayMe結賬滿300元減15元

為慶祝雙方正式展開合作，即日起至9月30日，PayMe用戶在淘寶香港站上，消費滿港幣300元並於結賬時用PayMe付款，即可獲港幣15元折扣。每位用戶最多可享優惠兩次，數量有限，先到先得。

另外，PayMe吉祥物PayMeow亦將化身為淘寶「intern實習生」，在淘寶辦公室實習，體驗淘寶香港站的工作，為用戶爭取更多優惠。他們會把自己的實習體驗，分享到淘寶香港站的社交平台。

滙豐PayMe主管鍾柏德（Brad Jones）表示：「PayMe作為全港最受歡迎的電子錢包之一，是次很榮幸與淘寶香港站合作，攜手推動本港消費市道，並擴充PayMe涵蓋中小企以至是連鎖品牌的商戶網絡。結合PayMe龐大客群的消費力及淘寶香港站跨境電商的優勢，雙方為PayMe用戶帶來更多網購產品的選擇，滿足他們多元化的需要。」

淘寶香港站 服飾、家居家具最熱銷

PayMe for Business現時覆蓋全港近60,000家網上及實體商戶，而PayMe用戶今年上半年在網購方面的消費金額和交易量皆按年上升54%。他們最常於網上消費的種類包括連鎖快餐、電子產品及玩具。

在剛過去的淘寶618購物節期間，淘寶香港站的成交金額、成交人數、客單價都有可觀的按年增幅。服飾及家居家具繼續為淘寶香港站兩大受歡迎類別。

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欄名 : 消費錦囊

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