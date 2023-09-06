【強積金】8月中港股又墊底　人均蝕$7,800受內房拖累（附10隻逆市上升的基金）

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【打風揸車】8號風球揸車未必受保？兩大關鍵要知道
上月底，早前多個強積金調查機構發文指，8月整體MPF的跌幅可能大於首7個月的升幅，即單月就令全年表現見紅。不過，由於8月最後一周的市況回穩，最終埋單未至於這麼差，雖然人均仍蝕$7,800，但首8個月的表現仍然是正數，人均賺約$5,900。
中國房地產危機是主因
積金評級主席叢川普（Francis Chung）稱，8 月份全球股市疲弱，而香港及中國股市表現最差，中國房地產危機成為8月份強積金投資虧損約368億元的主因，但強積金ESG基金卻相對跑贏，因此成員宜把重點放在多元化投資和企業管治。
|中港股票基金又墊底
|基金類別
|8月表現
|1至8月表現
|貨幣市場基金
（強積金保守基金）
|+0.34%
|+2.11%
|保證基金
|-0.12%
|+1.19%
|預設投資策略
（65歲後基金）
|-0.58%
|+3.79%
|債券基金
|-0.75%
|+0.5%
|預設投資策略
（核心累積基金）
|-1.37%
|+9.41%
|美國股票基金
|-1.37%
|+17.52%
|環球股票基金
|-2.05%
|+13.73%
|歐洲股票基金
|-3.04%
|+11.46%
|亞洲股票基金
|-4.46%
|+1.7%
|中港股票基金
|-7.89%
|-5.95%
|資料來源︰積金評級
中港股票基金近月多次墊底，僅在7月份有顯著反彈，8月份又再單月大跌7.89%，首8個月累跌5.95%。上月歐美股市同跌，美股基金單月也跌約1.37%，但整體而言首8個月仍升17.52%，排名第一。歐洲股票基金單月跌3%，首8個月仍累升11.46%。
|8月表現最佳的基金
|基金
|8月表現
|宏利MPF康健護理基金
|+0.7%
|信安香港債券基金
|+0.57%
|信安港元儲蓄基金
|+0.55%
|富達香港債券基金
|+0.5%
|信安流動基金
|+0.43%
|永明強積金港元債券基金
|+0.43%
|景順強積金保守基金
|+0.39%
|恒生強積金保守基金
|+0.38%
|滙豐強積金保守基金
|+0.38%
|資料來源︰積金評級
上月表現最佳的強積金，竟非保守基金或貨幣基金，而是一隻股票基金，宏利的MPF康健護理基金，上月升0.7%居首。但首8個月而言，仍是美股基金名列前茅，宏利、中人壽及萬全的美股基金，首8個月都有逾20%升幅。
|8月表現最差的基金
|基金
|8月表現
|景順中港股票基金
|-9.81%
|AMTD景順香港中國基金
|-9.74%
|BCT（行業）香港股票基金
|-9.06%
|富達香港股票基金
|-9.05%
|中銀保誠-我的香港股票基金
|-9.00%
|中國人壽香港股票基金
|-8.92%
|中銀保誠中國股票基金
|-8.85%
|永明富時強積金香港指數基金
|-8.75%
|交通銀行恒指ESG成分基金
|+8.70%
|中銀保誠香港股票基金
|-8.65%
|資料來源︰積金評級
8月份及首8個月表現最差的基金，都是景順的中港股票基金，8月份跌9.81%，首8個月累跌11.4%。
積金局重申，「對於坊間經常每月發表強積金投資升跌的數字，計劃成員須知強積金是跨越超過四十年的長線投資，透過「平均成本法」，以定期定額的方式行投資 。強積金是長線投資，計劃成員不應以短期投資的方法處理，毋須預測最佳的入市時機，亦不應捕捉市場 。長時間投資有助「拉勻」 購入單位的成本，緩和短期市場波動對投資的影響。
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欄名 : MPF理財