【強積金】8月中港股又墊底　人均蝕$7,800受內房拖累（附10隻逆市上升的基金）

上月底，早前多個強積金調查機構發文指，8月整體MPF的跌幅可能大於首7個月的升幅，即單月就令全年表現見紅。不過，由於8月最後一周的市況回穩，最終埋單未至於這麼差，雖然人均仍蝕$7,800，但首8個月的表現仍然是正數，人均賺約$5,900。

中國房地產危機是主因

積金評級主席叢川普（Francis Chung）稱，8 月份全球股市疲弱，而香港及中國股市表現最差，中國房地產危機成為8月份強積金投資虧損約368億元的主因，但強積金ESG基金卻相對跑贏，因此成員宜把重點放在多元化投資和企業管治。

中港股票基金又墊底 基金類別 8月表現 1至8月表現 貨幣市場基金

（強積金保守基金） +0.34% +2.11% 保證基金 -0.12% +1.19% 預設投資策略

（65歲後基金） -0.58% +3.79% 債券基金 -0.75% +0.5% 預設投資策略

（核心累積基金） -1.37% +9.41% 美國股票基金 -1.37% +17.52% 環球股票基金 -2.05% +13.73% 歐洲股票基金 -3.04% +11.46% 亞洲股票基金 -4.46% +1.7% 中港股票基金 -7.89% -5.95% 資料來源︰積金評級

中港股票基金近月多次墊底，僅在7月份有顯著反彈，8月份又再單月大跌7.89%，首8個月累跌5.95%。上月歐美股市同跌，美股基金單月也跌約1.37%，但整體而言首8個月仍升17.52%，排名第一。歐洲股票基金單月跌3%，首8個月仍累升11.46%。

8月表現最佳的基金 基金 8月表現 宏利MPF康健護理基金 +0.7% 信安香港債券基金 +0.57% 信安港元儲蓄基金 +0.55% 富達香港債券基金 +0.5% 信安流動基金 +0.43% 永明強積金港元債券基金 +0.43% 景順強積金保守基金 +0.39% 恒生強積金保守基金 +0.38% 滙豐強積金保守基金 +0.38% 資料來源︰積金評級

上月表現最佳的強積金，竟非保守基金或貨幣基金，而是一隻股票基金，宏利的MPF康健護理基金，上月升0.7%居首。但首8個月而言，仍是美股基金名列前茅，宏利、中人壽及萬全的美股基金，首8個月都有逾20%升幅。

8月表現最差的基金 基金 8月表現 景順中港股票基金 -9.81% AMTD景順香港中國基金 -9.74% BCT（行業）香港股票基金 -9.06% 富達香港股票基金 -9.05% 中銀保誠-我的香港股票基金 -9.00% 中國人壽香港股票基金 -8.92% 中銀保誠中國股票基金 -8.85% 永明富時強積金香港指數基金 -8.75% 交通銀行恒指ESG成分基金 +8.70% 中銀保誠香港股票基金 -8.65% 資料來源︰積金評級

8月份及首8個月表現最差的基金，都是景順的中港股票基金，8月份跌9.81%，首8個月累跌11.4%。

積金局重申，「對於坊間經常每月發表強積金投資升跌的數字，計劃成員須知強積金是跨越超過四十年的長線投資，透過「平均成本法」，以定期定額的方式行投資 。強積金是長線投資，計劃成員不應以短期投資的方法處理，毋須預測最佳的入市時機，亦不應捕捉市場 。長時間投資有助「拉勻」 購入單位的成本，緩和短期市場波動對投資的影響。

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