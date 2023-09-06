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【強積金】8月中港股又墊底　人均蝕$7,800受內房拖累（附10隻逆市上升的基金）

強積金 11:08 2023/09/06

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上月底，早前多個強積金調查機構發文指，8月整體MPF的跌幅可能大於首7個月的升幅，即單月就令全年表現見紅。不過，由於8月最後一周的市況回穩，最終埋單未至於這麼差，雖然人均仍蝕$7,800，但首8個月的表現仍然是正數，人均賺約$5,900。

中國房地產危機是主因

積金評級主席叢川普（Francis Chung）稱，8 月份全球股市疲弱，而香港及中國股市表現最差，中國房地產危機成為8月份強積金投資虧損約368億元的主因，但強積金ESG基金卻相對跑贏，因此成員宜把重點放在多元化投資和企業管治。

中港股票基金又墊底
基金類別8月表現1至8月表現
貨幣市場基金
（強積金保守基金）		+0.34%+2.11%
保證基金-0.12%+1.19%
預設投資策略
（65歲後基金）		-0.58%+3.79%
債券基金-0.75%+0.5%
預設投資策略
（核心累積基金）		-1.37%+9.41%
美國股票基金-1.37%+17.52%
環球股票基金-2.05%+13.73%
歐洲股票基金-3.04%+11.46%
亞洲股票基金-4.46%+1.7%
中港股票基金-7.89%-5.95%
資料來源︰積金評級

中港股票基金近月多次墊底，僅在7月份有顯著反彈，8月份又再單月大跌7.89%，首8個月累跌5.95%。上月歐美股市同跌，美股基金單月也跌約1.37%，但整體而言首8個月仍升17.52%，排名第一。歐洲股票基金單月跌3%，首8個月仍累升11.46%。

8月表現最佳的基金
基金8月表現
宏利MPF康健護理基金+0.7%
信安香港債券基金+0.57%
信安港元儲蓄基金+0.55%
富達香港債券基金+0.5%
信安流動基金+0.43%
永明強積金港元債券基金+0.43%
景順強積金保守基金+0.39%
恒生強積金保守基金+0.38%
滙豐強積金保守基金+0.38%
資料來源︰積金評級

上月表現最佳的強積金，竟非保守基金或貨幣基金，而是一隻股票基金，宏利的MPF康健護理基金，上月升0.7%居首。但首8個月而言，仍是美股基金名列前茅，宏利、中人壽及萬全的美股基金，首8個月都有逾20%升幅。

8月表現最差的基金
基金8月表現
景順中港股票基金-9.81%
AMTD景順香港中國基金-9.74%
BCT（行業）香港股票基金-9.06%
富達香港股票基金-9.05%
中銀保誠-我的香港股票基金-9.00%
中國人壽香港股票基金-8.92%
中銀保誠中國股票基金-8.85%
永明富時強積金香港指數基金-8.75%
交通銀行恒指ESG成分基金+8.70%
中銀保誠香港股票基金-8.65%
資料來源︰積金評級

8月份及首8個月表現最差的基金，都是景順的中港股票基金，8月份跌9.81%，首8個月累跌11.4%。

積金局重申，「對於坊間經常每月發表強積金投資升跌的數字，計劃成員須知強積金是跨越超過四十年的長線投資，透過「平均成本法」，以定期定額的方式行投資 。強積金是長線投資，計劃成員不應以短期投資的方法處理，毋須預測最佳的入市時機，亦不應捕捉市場 。長時間投資有助「拉勻」 購入單位的成本，緩和短期市場波動對投資的影響。

想知更多強積金的表現，留意強積金懶人包︰【MPF】強積金攻略、扣稅大全、提取整合　懶人包讓你一文睇清！

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