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【北上交通優惠】東莞到港澳巴士　單程票買2送1（附班次及購買方法）

精明消費 07:30 2023/09/06

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東莞南城候機樓聯合香港中旅、澳門中旅推出交通出行優惠，東莞往香港（市區）、澳門（拱北）跨境巴士單程車票買二送一。由東莞回港或至澳門的港人可考慮購買。

東莞香港（市區）/澳門 單程票買2送1

【優惠時間】：2023年9月1日至9月20日

【優惠綫路】：東莞南城候機樓→香港(市區)、東莞南城候機樓→澳門（珠海拱北）

【優惠票種】：單程車票

【兌換方法】：在候機樓售票系統（官網或微信小程序「旅易快綫」）購票後，憑兩人或以上同行的車票訂單，於乘車當天在東莞南城候機樓櫃枱兑取免票1張。

【注意事項】：買二送一特惠不能與往返套票優惠重複使用。免票數量有限，送完即止，先到先得。

票價:

跨境巴士綫路單程票價往返票價
東莞南城候機樓→香港（市區）￥80￥140
東莞南城候機樓→澳門（珠海拱北）¥80¥130

購票方式：

①東莞南城候機樓→香港/澳門單程車票：提前5天線上開售，可在官網或微信小程序「旅易快綫」訂購，憑訂單信息在南城候機樓售票櫃枱換取紙質車票後乘車。

②香港/澳門→東莞南城候機樓單程車票或往返套票：需在東莞南城候機樓售票櫃枱現場購票。

東莞→香港（市區）綫班次時間及經停點 

班次出發時間經停站
08:10屯門市廣場、荃灣港鐵站、旺角維景酒店、尖沙咀 (海港城)、上環信德中心、灣仔港鐵站、銅鑼灣時代廣場、迪士尼、香港國際機場T1航站樓
13:30屯門市廣場、荃灣港鐵站、旺角維景酒店、上環信德中心、灣仔港鐵站、銅鑼灣時代廣場、香港國際機場T1航站樓

※換乘提示：旅客抵達深圳灣口岸自行過關後，憑車票換乘接駁車到香港市區

東莞→澳門(珠海拱北)綫每日發車班次：08:00 、16:10

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