【北上交通優惠】東莞到港澳巴士　單程票買2送1（附班次及購買方法）

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東莞南城候機樓聯合香港中旅、澳門中旅推出交通出行優惠，東莞往香港（市區）、澳門（拱北）跨境巴士單程車票買二送一。由東莞回港或至澳門的港人可考慮購買。
東莞→香港（市區）/澳門 單程票買2送1
【優惠時間】：2023年9月1日至9月20日
【優惠綫路】：東莞南城候機樓→香港(市區)、東莞南城候機樓→澳門（珠海拱北）
【優惠票種】：單程車票
【兌換方法】：在候機樓售票系統（官網或微信小程序「旅易快綫」）購票後，憑兩人或以上同行的車票訂單，於乘車當天在東莞南城候機樓櫃枱兑取免票1張。
【注意事項】：買二送一特惠不能與往返套票優惠重複使用。免票數量有限，送完即止，先到先得。
票價:
|跨境巴士綫路
|單程票價
|往返票價
|東莞南城候機樓→香港（市區）
|￥80
|￥140
|東莞南城候機樓→澳門（珠海拱北）
|¥80
|¥130
購票方式：
①東莞南城候機樓→香港/澳門單程車票：提前5天線上開售，可在官網或微信小程序「旅易快綫」訂購，憑訂單信息在南城候機樓售票櫃枱換取紙質車票後乘車。
②香港/澳門→東莞南城候機樓單程車票或往返套票：需在東莞南城候機樓售票櫃枱現場購票。
東莞→香港（市區）綫班次時間及經停點
|班次出發時間
|經停站
|08:10
|屯門市廣場、荃灣港鐵站、旺角維景酒店、尖沙咀 (海港城)、上環信德中心、灣仔港鐵站、銅鑼灣時代廣場、迪士尼、香港國際機場T1航站樓
|13:30
|屯門市廣場、荃灣港鐵站、旺角維景酒店、上環信德中心、灣仔港鐵站、銅鑼灣時代廣場、香港國際機場T1航站樓
※換乘提示：旅客抵達深圳灣口岸自行過關後，憑車票換乘接駁車到香港市區
東莞→澳門(珠海拱北)綫每日發車班次：08:00 、16:10
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欄名 : 消費錦囊