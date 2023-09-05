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【綠色債券2023】新一批綠債保證回報4.75厘　3大要買的理由（附銀行認購優惠）

收息攻略 20:30 2023/09/05

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政府宣布發行新一批綠色債券，保證回報率達4.75厘，9月18日起發售，10月11日起在聯交所上市及買賣。雖然保證回報略低於銀色債券的5厘，但由於綠色債券不限於長者認購，且息率較上一期的2.5厘高，估計反應會較熱烈。

買入理由1︰高息過定期存款

近日定期存款年利率稍為下降，上月頻頻出現的5厘高息所剩無幾，3個月或以上的較長存期，雖然有些在4.5厘或以上，但很多都有高起存額或理財戶口要求，未必人人適合。

綠色債券的入場費只1萬元，就能鎖定3年4.75厘的保證回報，每1萬元本金，3年合共收息1425元。相比之下，目前港元定存未見有3年期的推廣，較高息的長期定存，例如匯立的2年期4.2厘、招商永隆及平安壹賬通的1年期4.5厘，年利率均較綠債低。

中大經濟系副教授莊太量對本網指，目前預期美國息口已近見頂，未來更有可能減息，綠債有4.75厘的保證回報是值得買入。

想知更多目前港元定存的水平，可參考︰定期存款利率邊間好？4.5厘不同存期、高低門檻都有（9月5日更新）

買入理由2︰資金不會被鎖死

綠色債券的一大特色是設有二手市場，會在聯交所上市及買賣，意味你一旦想提早套現，也可當股票賣給別人（但留意價差及買賣佣金等會與股票不同）。定期存款可以提早取款，但代價可能是失去利息，甚至要被罰手續費。

信誠證券聯席董事張智威表示，綠色債券在流動性方面有優勢，不需要鎖死資金，可隨時買賣，加上回報吸引，因此值得買入。

買入理由3︰首日掛牌有得炒？

過往政府發行的零售債券，不時在首日掛牌有炒賣空間，以致引來不少人認購後在首日沽出獲利，就像玩新股一樣。然而近期的iBond及上一批綠債，由於息率不算吸引，因此未見有首日沽出的情況。但莊太量指出，由於今批綠債保證回報達4.75厘，首日有可能升至105元（發行價為100元）。

莊太量認為，今批綠債首日價格升幅至少等於其1年的利息，甚至有機會達106元。他認為主要因為保證回報吸引，而綠債的主要比較產品為美國債券，但美債息雖高，卻有賺息蝕價的風險，綠債只要持有3年就保證有4.75厘，因此相信可吸引機構投資者買入。

應該沽出上一批綠債嗎？

去年發行的綠色債券2022 （04252） ，保證回報為2.5厘，目前派了兩次息。由於去年息口急升，綠債發行後，不少定期存款已升穿3厘、4厘甚至5厘，不少綠債投資者大感失望，甚至提早沽出。

張智威卻表示，如果持有去年發行的綠債，不建議現在沽出，因為以今日（9月5日）的收市價，去年的綠債已跌至96.5元，目前沽出賬面跌3.5%，計及佣金、手續費等，換馬可能得不償失。

應該認購幾多少？

上一批綠色債券是認購4手或以下全中，中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，以今批綠債定息水平，相信認購反應熱烈，料有50萬人認購，資金充裕的市民可考慮認購10手。

銀行／券商有何優惠？

滙豐提供7免：提供網上理財、電話理財及分行申請渠道，並豁免下列收費：認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、由其他銀行轉入至滙豐費用、由其他經紀行轉入至滙豐費用、及轉貨申請手續費。

恒生提供8免︰有線上及線下認購渠道，包括手機銀行、網上理財、電話理財及分行，並豁免以下收費︰認購手續費、保管費、代收利息費、到期贖回費、以「場外交易」形式賣出債券手續費、債券轉入及轉出費（非經中央結算系統）。

花旗提供6免︰客戶可以於各花旗銀行分行以債券戶口形式認購零售綠色債券，並獲豁免以下收費：認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、存入費及轉出費，及透過香港聯交所買入「綠色零售債券」的買入證券存入費。

綠債2023 VS 綠債2022 VS 銀色債券

 綠色債券2023綠色債券2022銀色債券2023
保證回報4.75厘2.5厘5厘
每手1萬元
預計每手收息（3年合共）1425元750元1500元
發行日期預計為2023年10月10日2022年2023年8月18日
發行額最多200億元200億元550億元
有效申請48.8萬份32.4萬份

相關報導︰

【銀色債券2023】其實唔夠60歲都買得　揀銀行要留意一件事

【高息產品】5厘以上投資大集合　高過銀債　被動收入靠自己

【高息存款】70%美國中產有高息都唔賺　主因是懶？！

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欄名 : 存款收息

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