外貿數碼化助締造商機 Alibaba.com採購節參與港商按年增兩倍

▲ Alibaba.com香港區負責人文成樑

受惠地理位置優越，香港一直是中西文化及中外貿易薈萃的集中地。疫情前，每年在港舉行的展銷會多不勝數，疫情的發生加速了展銷方式邁向多元化的發展，線上展銷會不但與線下方式進行了互補，更加為商家開拓了全新的商業機遇。

事實上，香港的電子商貿業務不斷發展，而數碼化就為企業提供了更多的外貿機會。Alibaba.com（阿里巴巴國際站）是一個大型的綜合型外貿線上批發交易平台，為全球供應商提供與海外批發買家之間的詢盤、線上交易、數字化營銷、數字化供應鏈履約和金融等服務。海外批發買家一般是貿易代理商、批發商、零售商、製造商和開展進出口業務的中小企業。

每年9月份是傳統外貿採購的高峰期，Alibaba.com年度盛事「9月採購節」已於9月1日揭開序幕，共設39個行業會場，預計將吸引更多採購商參與。據平台數據顯示，香港站商家報名反應熱烈，較去年多兩倍。其中，有三成商家是首次參與9月採購節，而這批首次參與的商家中，以電子產品和鐘錶珠寶類商品最為突出，這表明供應商對於參與活動更加積極，力求爭取更多商機。

趁著9月採購節開鑼，Alibaba.com也對香港商家推出更多工具及服務升級，以支持買賣雙方的互動，並增加大家參與外貿的信心。其中亮點包括︰

1. 直播：疫情改變了全球貿易格局，令直播電商越來越受市場歡迎。Alibaba.com上商家可以做兩種直播，首先是工位直播，供應商只需在辦公室開啟直播，即可與潛在買家直接交流。另一種是展會直播，專為出席線下展會的星級供應商而設，他們可以在現場進行線上直播，同時接觸更多線上和線下的潛在買家。工位直播和展會直播不限於9月採購節，而是平台為支持供應商提供的工具。

2. Verified Supplier金品誠企認證服務：金品誠企是Alibaba.com上為優質企業認證的長期服務，針對供應商的企業資質、商品資質及企業能力進行驗證，保證質量的同時也為買家提供信心，助他們辨識可靠的供應；另一邊廂，也為這些優質供應商增加訂單轉化率。今年，Alibaba.com金品誠企認證服務進行升級，由第三方專業認證機構SGS進行實地上門認證，包括視察實際生產環境，以進一步提升認證的公信力。香港區域獲得金品認證的商家數量較去年增長超過兩倍，反映出金品誠企會證服務在香港供應商中的受歡迎程度。

3. 90天最低價保證：針對9月採購節，Alibaba.com攜手供應商為買家帶來平台內最低價的限定優惠保證。供應商可自行選擇商品參與，該類商品需要在報名前90天為平台上最低價，不能先加價後減價，以確保真正為買家帶來優惠。我們留意到，香港站報名最多的品類為消費電子、電腦及手機配件及珠寶鐘錶產品，受惠的買家遍及全球17個市場。

另外，供應鏈服務也是Alibaba.com的一大優勢，在9月採購節期間，Alibaba.com分別為香港供應商提供量身訂造的支持，包括低於同業平均價格水平的保險折扣；同時，結合「信用保障訂單服務」的安心交易機制，不僅幫助買家邁出線上交易的第一步，亦為供應商獲取龐大而優質的商機。平台也攜手香港順豐引入更多具性價比的物流方案以幫助商家出口。

市場趨勢：香港區成交率持續增長

值得留意是的，香港的線上外貿表現比我們想像中要好，舉例我們從Alibaba.com香港區域今年的成交額看到，年初至今增幅達雙位數字，表現可觀。其中， 10年或以上的香港供應商佔整體一成多，5年或以上的香港供應商佔整體近3成，可見愈來愈多港商視Alibaba.com為拓展境外市場的主要電商平台，並長期以線上方式經營他們的外貿生意。

現時，香港區域供應商的主要銷售對象包括美國、歐盟、英國、澳洲和挪威等市場，這些市場對產品質量和保證有較高要求，而香港商家能夠滿足這些需求。除了傳統的貿易市場及夥伴外，我們也看到香港的商家通過Alibaba.com積極發掘新興市場機會，與東南亞、中東和非洲等地區的國家具有巨大的貿易合作潛力。

而在採購趨勢方面，包括電子數碼產品、運動及娛樂、珠寶、家居廚房用品等產品，在香港區域的銷量表現非常出色。

外貿展望：全球經濟加快復甦消費信心攀升

展望2023年下半年，預料疫情過後的經濟復甦步伐將持續加快。據香港貿發局公布的「香港貿發局出口指數」，香港出口商信心指數在2023年第二季升至47.8，創兩年新高。

我們相信全球零售信心正持續攀升，預料環球零售市場及買家購物信心較疫情期間有所提升，從而帶動B2B的採購需求。

Alibaba.com將持續提供創新的線上貿易工具和服務，為香港供應商拓展更多境外市場機遇。