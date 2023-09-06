AI不是泡沫！高盛：龍頭市盈率偏低、技術發展尚早　點名11隻潛力股

在聊天機械人ChatGPT引爆的人工智能（AI）熱潮推動下，作為AI龍頭的一眾美國科技巨頭如微軟（Microsoft，美：MSFT）、英偉達（NVIDIA，又稱輝達，美：NVDA）等股價自去年底以來持續破頂，估值急漲，成為美股的主要推動力。只是市場領導地位集中在大型科技股，也令部份投資者開始憂慮科網泡沫爆破的重演。投行高盛（美：GS）發表最新研究報告，指出AI並未形成泡沫，一眾龍頭企業價值仍被低估，在市盈率（P/E）及市售率（EV/Sales）方面仍遠落後於過去泡沫時期最大型的公司；此外高盛亦表示，AI仍處於新技術周期中的相對早期階段，發展空間和增長潛力未可限量。

高盛發表《為何人工智能不是泡沫》（Why AI is not a Bubble）報告，引用歷史案例，為股市科技板塊的典型生命周期歸納出以下四個階段：

1：新技術推動了強勁的業績和更高的估值。這些估值在大體上能夠通過未來利潤流的強化來佐證。

2：榮景形成，推動估值不斷上升，並吸引大量新投資者入市，助長泡沬；最終估值升至過高水平，顯示其未來的市場規模對於整個行業而言屬不合理。

3：泡沫爆破。

4：大量公司消逝，倖存或出現新的市場領導者，推動技術繼續向前發展，其影響波及更廣泛的經濟，重塑其他行業，出現第二波相對的贏家和輸家。

高盛認為，至少在美國股市而言，科技已成為最大板塊，股票集中程度也有所增加；但相對於以往的新技術發展經驗來說，這並非罕見現象。目前科技行業的估值並不像過往的泡沫時期般高企，而那些享有最強回報的「早期贏家」（early winners）AI龍頭企業大多集中於美國，擁有異常強勁的資產負債表和投資回報，它們的估值相對於其他地區的科技公司格外突出。高盛形容相關主導公司的估值「高但並不過分」（high but not excessive），因此AI總體上仍處於典型科技浪潮的第一階段，仍可能帶來進一步的優異表現。

AI龍頭股市盈率 較過去泡沫高位仍屬偏低

高盛表示，大型科技股作為目前標普指數的關鍵推動力，相對過去數十年的經驗而言昂貴了不少，但強調這些AI龍頭的估值水平仍遠低於過去其他時期最大的公司。該行引用數據指出，七間最大型美國科技公司目前的平均市盈率為25倍，市售率為4倍。

目前大型科技股 24個月預期市盈率（P/E）估值 24個月預期市售率（EV/Sales）估值 蘋果 26.4 7.1 微軟 25.1 8.8 Alphabet 18.3 2 亞馬遜 34.2 2.2 英偉達 26.6 14.1 特斯拉 41.7 5 META 15.8 4 總計 24.9 4.4

相較下，最大的公司在科技泡沫觸頂時的市盈率為52倍，而當時的市售率亦達到逾8倍。

科技泡沫時期 24個月遠期市盈率（P/E）估值 24個月遠期市售率（EV/Sales）估值 微軟 53.2 19.2 思科 101.7 17.5 英特爾 42.1 11.5 甲骨文 84.6 19 IBM 23.5 2.3 朗訊（Lucent ） 37.9 4.1 北電網路（Nortel Networks） 86.4 6.4 總計 52 8.2

高盛又提到，上世紀60年代末Nifty 50泡沫中的領先公司平均市盈率超過34倍；目前歐洲最大型的企業（並非全部都是科技公司）的估值也遠低於上世紀90年代末科技泡沫期間歐洲同等主要公司的估值。 因此，不僅當前領先的科技公司的估值不再極端，在90年代末整體股票估值所體現的更廣泛樂觀情緒，如今也不再復見。

高盛看好科技業前景，儘管曾經歷過可怕的崩盤，但互聯網等昔日曾推動泡沫的技術仍生存下來，並蓬勃發展，在後金融危機時期重新成為業績和利潤的主要驅動力。雖然科技業過去15年的優異表現，總體上反映了市場樂觀情緒和價值重估，但它主要有賴於強勁的基本面，其發展速度和盈利能力均超過了股市的其他部分，並享有持續較高的股本回報率。

高盛精選11隻受惠股

高盛美股策略師重點列出11隻美股，認為均屬AI革命最近期的潛在受益者，略分為三大類︰

構建AI技術所需的半導體和相關設備生產商，包括：英偉達、美滿電子科技（Marvell Technology，美：MRVL）和Credo Technology（美：CRDO）；

利用其廣泛的雲端運算基礎設施，以提供大規模的商業化AI服務的超大規模企業或大型企業，包括：微軟、Google母公司Alphabet（美：GOOGL）和亞馬遜（美：AMZN）；

正在利用前述巨企之AI技術來拓展其既有業務的公司，包括：Meta Platforms（美：META）、Salesforce（美：CRM）、Adobe（美：ADBE）、ServiceNow（美：NOW）和Intuit（美：INTU）。

該行表示，在原有技術基礎上進行創新、創造新產品的第二波先驅者，或將提供令人興奮的投資機會。 時移世易下，出現透過AI所提供的功能來重塑行業的改革者，若專注發掘它們，也可能帶來更大的投資機會。 另外，具備行內領先執行力的一流適應者，亦有可能成為具吸引力的投資對象。 然而，隨着許多公司適應AI，將帶來越來越多好處，惠及消費者。能夠把握如此機會的公司，也許會獲得更大的收益，超乎目前被市場低估的價值。

相關文章：

未來10年投資趨勢是什麽？美媒︰這5隻股票將稱霸市場

別怪原子彈 科技無好壞之分 ─ 從《奧本海默》反思人工智能

【ChatGPT】什麼人會用GPT？研究指少於4分1人用過 娛樂用途佔最多

＝＝＝＝＝

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經