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年輕人最大願望是「致富」　AXA研究︰僅10%香港Z世代感「心靈豐盛」

個人增值 14:43 2023/09/05

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年輕世代面對高通脹、高樓價的環境，致富成為他們的最大願望。AXA安盛最新的調查指出，38%香港Z世代受訪者表示「致富」為其最大願望。同時，僅18%香港Z世代視「身體健康」為最大願望，較全港受訪者的整體比例34%為低。

「AXA 安盛心理健康研究2023」反映，香港Z世代（年齡介乎18至26歲的群組）期望致富，但因財務不確定性而感到壓力。44%的Z世代受訪者對其目前的財務狀況感到較大壓力，而只有30%對他們未來的財務安全抱有信心，顯示出財務不確定性為另一主要壓力來源。由於這群人仍處於早期的職業生涯，因此建議他們應該儘早開始財務規劃，以便獲得一個更穩定和有保障的財務未來。

僅30%對未來財務有信心

研究又指出，香港Z世代的心理健康情況令人憂慮，僅十分之一Z世代受訪者感覺「心靈豐盛」，較全港受訪者的整體比例20% 為低。該群組中有67.2% 受訪者於過去一年承受中度至極度嚴重的壓力，較全港受訪者的整體比例（53.1%）高出14%。

研究指出，科技成癮現象及沉迷社交媒體導致問題惡化，對64% Z世代受訪者的情緒造成負面影響。

職場「隨時待命」令人壓力增

科技成癮的問題亦已蔓延至職場，令遙距工作變得普及，形成「隨時待命」（Always-on）的職場文化。44%已就業的Z世代受訪者表示較難將工作與個人生活分隔，40%則因其工作時間而感到壓力。

AXA安盛首席市務及客戶總監黃瑞雯表示，研究結果顯示我們需要正視並改善香港Z世代的整體心理健康。在科技飽和的時代，年輕人更容易受到壓力和負面情緒影響，但年輕人可透過不同方式改善他們的心理健康，包括定立清晰使用科技的界線、改善時間管理，建立健康的工作與生活平衡以及與親朋好友共度美好時光等。

AXA 安盛心理健康研究於2022年9月至2022年10月期間進行，於香港，共有2,336名年齡介乎18至74歲的受訪者參與是次研究。

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