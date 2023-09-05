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退休要多少錢？近半人靠亂估　逾50%年輕人不願提前去想　因「產生失敗感」

退休規劃 13:42 2023/09/05

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最新調查顯示，許多人其實並不準確知道自己需要為退休儲蓄多少錢，他們是靠猜測估算的金額；另外，有相當一部分人在臨近退休前都不願考慮退休投資的事情。

根據泛美退休研究中心（Transamerica Center for Retirement Studies，TCRS）和泛美研究所（Transamerica Institute）合作進行的一項調查，人們認為在退休時需要50萬美元（約391萬港元）才能感到財務安全。估算需求因世代而異，嬰兒潮一代估計需要75萬美元（約588萬港元），X世代和千禧一代估計需要50萬美元，Z世代估計需要25萬美元（約196萬港元）。

隨便猜測退休儲蓄需求

他們是如何得出這些數字的呢？調查指，他們顯然只是隨便猜的。這項研究於去年11月8日至12月13日對美國營利性公司的5,725名員工進行了調查，發現大約40%的受訪者（包括Z世代、千禧一代、X世代和嬰兒潮一代）是靠猜測得出自己的退休儲蓄需求，而大約五分之一的人使用退休計算器或填寫工作表，而根據財務顧問提供的金額進行估算的人則更少。

整體有42%人不願提前考慮退休投資

高達42%的僱員同意這樣的說法：「真正臨近退休之前，我不願去考慮退休相關的投資」。其中13%的人強烈同意，29%的人表示有些同意。Z世代（56%）和千禧一代（47%）比X世代（40%）和嬰兒潮一代（25%）更有可能同意這一說法。

臨近退休的幾代人中，另一個令人擔憂的現象是，約三分一的X世代和逾四分一的嬰兒潮一代沒有任何退休財務策略。

三分一人無措施應對積蓄用盡

西北互助銀行(Northwestern Mutual)最近的一項研究顯示，平均而言，美國人認爲自己有45%的可能會用盡積蓄，而三分之一的人沒有採取任何措施來應對這一情況。

這份報告於今年2月13日至3月2日在網上對2,740名18歲或以上的美國成年人進行了研究，發現美國人平均預計應該儲蓄127萬美元（約995萬港元）才能過上舒適的退休生活，然而美國成年人為退休儲蓄的平均金額約為8.9萬美元（約70萬港元），僅佔目標金額的7%。

目標過高致失敗感

杜克大學心理學和行為經濟學教授Dan Ariely表示，出現這種現象的原因之一是退休對很多人來説屬於遙遠的未來，人們一般很難思考這麽遠的事。其次，大多數人覺得他們沒有為退休做正確的事情。誰愿意去想自己失敗的事情呢？所以我們不這樣做。

他指出，所有退休計算機都告訴人們「你需要400萬美元（約3,135萬港元）才能退休」，但幾乎所有人都不可能做到這一點，這會讓人產生失敗的感覺。

他認為，「財富管理行業需要做的是，我們如何讓人們感覺到自己是成功的？我們如何讓人們感覺到他們不是失敗者？我們如何讓人們有進步感和成就感？這一點非常重要。」

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